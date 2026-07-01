Mínuszba csorgott a BUX a nap végére

Az európai és az amerikai tőzsdéken bizonytalan a hangulat, a magyar piacon a nap eleji emelkedést lecsorgás váltotta fel a kereskedés második felében.

Ma

a BUX-index 0,3 százalékos mínuszban

fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esett, a Richter árfolyama 0,6 százalékos pluszban van, az OTP árfolyama stagnálással zárt a csúcsdöntés után, a Mol árfolyama 0,9 százalékos mínuszban van. Míg a Magyar Telekom árfolyama 0,9 százalékos mínuszban áll az utolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a PannErgy papírjai álltak, amelyek árfolyama 3,4 százalékkal került lejjebb, a CIG Pannónia árfolyama pedig 3,2 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 10,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és az ANY részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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