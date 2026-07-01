FRA
Franciaország 3 0 Svédország
SWE
 Vége
32-es főtábla
MEX
Mexikó 2 0 Ecuador
ECU
 Vége
32-es főtábla
ENG
Anglia Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 18:00
32-es főtábla
BEL
Belgium Szenegál
SEN
 Ma 22:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Mínuszba csorgott a BUX a nap végére
Üzlet

Mínuszba csorgott a BUX a nap végére

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az európai és az amerikai tőzsdéken bizonytalan a hangulat, a magyar piacon a nap eleji emelkedést lecsorgás váltotta fel a kereskedés második felében.

Ma

a BUX-index 0,3 százalékos mínuszban

fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esett, a Richter árfolyama 0,6 százalékos pluszban van, az OTP árfolyama stagnálással zárt a csúcsdöntés után, a Mol árfolyama 0,9 százalékos mínuszban van. Míg a Magyar Telekom árfolyama 0,9 százalékos mínuszban áll az utolsó záróárfolyamához képest.

Még több Üzlet

Jön az időjárási fordulat: tornádó csaphatott le Magyarországon

Sorra bánják meg a cégek, hogy a mesterséges intelligencia miatt kirúgtak embereket

Új történelmi csúcson járt az OTP!

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a PannErgy papírjai álltak, amelyek árfolyama 3,4 százalékkal került lejjebb, a CIG Pannónia árfolyama pedig 3,2 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 10,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és az ANY részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Lemondanak a fizetésükről a Semmelweis kuratóriumának vezetői, teljes együttműködést ajánlanak az új kormánynak

Eldördült az OTP startpisztolya: megindult a kamatcsökkentés a lakáshiteleknél

Változás jön a Richter igazgatóságában

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Elindult a folyamat, amitől a szakértők rettegtek: extrém időjárásra figyelmeztetnek, súlyosbodik a helyzet
Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Erős napja volt az amerikai tőzsdéknek, raliztak a tech részvények
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility