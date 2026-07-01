Mostantól bárki hozzáférhet a veszélyesnek tartott új mesterséges intelligenciához

Az amerikai kereskedelmi minisztérium feloldotta az Anthropic Fable és Mythos elnevezésű mesterségesintelligencia-modelljeire vonatkozó exportkorlátozásokat – jelentette be kedden a cég, alig három héttel azután, hogy nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva felfüggesztették a legfejlettebb modellek elérhetőségét.

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Washington az utóbbi időben szigorúbban ellenőrzi az új modellek piacra lépését, mivel tart attól, hogy a fejlett mesterséges intelligenciát Kína, Oroszország vagy más, aggodalomra okot adó országok katonai hírszerzése visszaélésekre használhatja fel.

Az Anthropic egy június 12-i rendelet nyomán korlátozta a Mythos 5 és a Fable 5 modellek elérhetőségét, a múlt héten pedig a kormányzat már engedélyezte a Mythos 5 kiadását, ám ekkor még csak néhány, "megbízhatónak" minősített amerikai szervezet számára.

A társaság a közösségi oldalán jelentette be, hogy

a kereskedelmi tárca visszavonta a korlátozásokat, így másnaptól megkezdik a hozzáférés helyreállítását.

Howard Lutnick kereskedelmi miniszter az Anthropicnak címzett levelében megerősítette a döntést, ám kikötötte, hogy a minisztérium fenntartja az újraértékelés jogát a körülmények változása esetén, vagy ha a cég nem teljesíti a vállalásait.

Az Anthropic a vállalásaiban ígéretet tett arra, hogy proaktívan felderíti és kezeli a modellekhez kapcsolódó biztonsági kockázatokat, együttműködik a kormányzattal a különböző protokollok kidolgozásában, és jelzi az esetleges rosszindulatú tevékenységeket. Bár a Fable és a Mythos ugyanarra az alapmodellre épül, a Fable-t a széles nyilvánosságnak szánják, míg a Mythos esetében bizonyos biztonsági korlátozásokat feloldottak.

A vállalat egy új védelmi megoldást vezetett be, amely kifejezetten azt a technikát blokkolja, amelyet a kormányzat a Fable 5 kijátszására, azaz "feltörésére" alkalmasnak talált. Egy meg nem nevezett vállalati forrás szerint ugyanakkor a módszer által feltárt sérülékenységeket már korábban azonosították és javították. Szakértők figyelmeztetnek, hogy a Mythos-modellek rossz kezekben jelentősen felgyorsíthatják a kifinomult kibertámadásokat, különösen a bonyolult, gyakran több évtizedes rendszerekre épülő ágazatokban, mint amilyen a bankszektor is.

A kormányzati fellépések sok kritikát váltottak ki, mivel a piaci szereplők átláthatatlannak és igazságtalannak tartották, hogy melyik céget minősítik "megbízhatónak". A szigorúbb ellenőrzések időszaka Donald Trump elnök rendeletével indult, amely egy olyan önkéntes keretrendszert hozott létre, amelynek értelmében a fejlesztők az érintett csúcsmodelleket akár 30 napra is felkínálhatják az amerikai kormánynak tesztelésre, mielőtt azokat a megbízható partnereik számára elérhetővé tennék. Ezzel párhuzamosan az Anthropic és az OpenAI egyaránt bizalmasan benyújtotta a tőzsdei bevezetésre vonatkozó kérelmét.

Forrás: Reuters

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