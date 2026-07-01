ÉLŐ  30'
ENG
Anglia 0 1 Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
  gól: Brian Cipenga 7'
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Nagyon megindult a sörfogyasztás a foci vb-vel
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Nagyon megindult a sörfogyasztás a foci vb-vel

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A Constellation Brands amerikai sörértékesítése ismét növekedésnek indult a lassú évkezdet után. Ez elsősorban a nagy sporteseményeknek, köztük az NBA-döntőnek és a labdarúgó-világbajnokságnak köszönhető, amelyek több társasági összejövetelt és így nagyobb fogyasztást generálnak.

A sportesemények jókor jönnek az iparágnak, amely egyszerre küzd az egészségtudatosabb életmód terjedésével, a fogyókúrás szerek növekvő népszerűségével és a magas megélhetési költségek okozta fogyasztói nyomással.

A vállalat kedden erős negyedéves eredményekről számolt be, amelyet elsősorban a Corona Extra és a Modelo Especial márkák iránti élénkülő kereslet hajtott.

A sörértékesítés a május 31-ével zárult három hónapban mintegy 2 százalékkal nőtt,

ami három visszaeső negyedév után már a második egymást követő növekedést hozó időszakot jelenti.

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Nicholas Fink vezérigazgató a foci-vb mellett külön kiemelte a New York-i piac élénkülését, ahol a New York Knicks 1973 óta szerzett első NBA-bajnoki címe adott lendületet a fogyasztásnak.

Suzy Davidkhanian, az eMarketer elemzője szerint különleges egybeesést jelent, hogy az Egyesült Államok egyszerre ad otthont a labdarúgó-világbajnokságnak, ünnepli a július negyediki nemzeti ünnepet, valamint az ország fennállásának 250. évfordulóját. Ez egy elnyújtott ünnepi időszakot teremt, amely ösztönzi a kerti partikra és a közös meccsnézésekre fordított kiadásokat. Emellett a világbajnokságnak otthont adó városokban a külföldi látogatók is további lökést adhatnak a keresletnek.

Forrás: Reuters

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