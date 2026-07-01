Sorra bánják meg a cégek, hogy a mesterséges intelligencia miatt kirúgtak embereket

Követeléskezelési trendek 2026 A Portfolio és az EOS közös szervezésű félnapos konferenciája a kintlévőség-kezelés egyik fontos hazai szakmai eseménye, amelyet immár 11. éve rendezünk meg. Idén szeptemberben kiemelt figyelmet fordítunk azokra a témákra, amelyek jelenleg leginkább formálják a szakmát: a változó gazdaságpolitikai környezet hatásaira, az új szabályozási kihívásokra, az AI, digitalizáció és automatizáció lehetőségeire.

A legfrissebb példa erre a Ford, amely sajtóértesülések szerint több száz tapasztalt mérnököt foglalkoztat újra olyan minőségi problémák megoldására, amelyekkel az automatizált rendszerek nem tudtak megbirkózni.

A mesterséges intelligencia fantasztikus eszköz, de csak annyira jó, amennyire a betanítására használt adatok

– fogalmazott Charles Poon, a Ford járműhardver-fejlesztésért felelős alelnöke.

Hasonló irányváltás történt az ausztrál Commonwealth Banknél is. A pénzintézet tavaly több mint negyven ügyfélszolgálati munkatársat bocsátott el, a helyükre pedig egy hangalapú mesterségesintelligencia-rendszert állított be. A megoldás azonban nem bírta a terhelést, a hívások száma jelentősen megnőtt, így a bank végül visszavonta a leépítéseket. A pénzintézet utólag elismerte, hogy az elbocsátások bejelentésekor nem mérlegelték kellő alapossággal az összes lényeges üzleti szempontot.

Az IBM hasonló tapasztalatokról számolt be, miután a HR-funkciók egy részét mesterséges intelligenciára bízta. Az automatizált rendszer ugyan a rutinkérések mintegy 94 százalékát sikeresen kezelte, a fennmaradó 6 százalékkal – például a különféle etikai dilemmákkal – már nem boldogult. A cég ezt követően bejelentette, hogy 2026-ban megháromszorozza a belépőszintű álláshelyek számát az Egyesült Államokban. "Ha nem fektetünk be a pályakezdőkbe, mi lesz három-öt év múlva? Egyszerűen kiapad a forrás" – mutatott rá Nickle LaMoreaux HR-vezető.

A piaci elemzések szintén ezeket a tapasztalatokat támasztják alá. Az Intuition Labs jelentése szerint az "ember helyett technológia" szemléletet követő vállalatok gyakran képzés és fejlesztés nélkül hagyták magukra a csapataikat,

később pedig sokan megbánták a leépítéseket, mert éppen azokat a szakembereket küldték el, akikre a technológia felügyeletéhez szükség lett volna.

Az Orgvue adatai alapján a mesterséges intelligencia bevezetése miatt leépítést végrehajtó vezetők 55 százaléka utólag elhibázott döntésnek tartja az elbocsátásokat.

A Robert Half felmérése szerint az amerikai HR-vezetők 32 százaléka szüntetett meg korábban valamilyen pozíciót elsősorban a mesterséges intelligencia miatt, majd később ugyanarra vagy egy hasonló munkakörre vett fel újra valakit. A fő tanulság az, hogy a szervezetek lényegesen nagyobb értéket látnak az ember és a gép együttműködésében, mint a humán munka teljes körű kiváltásában.

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