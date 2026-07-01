Szélsőséges lett a nyári viharszezon Magyarországon

Az elmúlt évek viharszezonjai arról árulkodnak, hogy a nyári hónapok időjárása Magyarországon is egyre kiszámíthatatlanabbá válik. Az Allianz Hungária lakásbiztosítási statisztikái szerint a nyári időszakban rendszeresen megugrik a viharokhoz kapcsolódó káresemények száma, és az is egyre gyakoribb, hogy néhány különösen erős zivataros nap adja a teljes szezon káreseményeinek jelentős részét.
Júliusban pusztít a leginkább a viharos időjárás
A biztosító saját adatbázisának adataiból az a következtetés vonható le, hogy a viharszezonnal összefüggő károk évről évre erőteljesebben koncentrálódnak a nyári hónapokra. Az Allianz Hungária lakásbiztosítási kárstatisztikái azt mutatják, hogy
2022 és 2024 között minden évben a nyári hónapokban következett be a viharok által okozott káresemények közel 45 százaléka,
a tavalyi évben ez a szám pedig megközelítette a 65 százalékot is. További érdekes adat is kiolvasható a statisztikákból: 2014 és 2025 között összességében a július bizonyult a legpusztítóbb nyári hónapnak. A legnagyobb károkkal járó viharok az elmúlt bő évtizedben döntően ekkor csaptak le az országra. A vizsgált időszakban a júliusi kárkifizetések összege akkora volt, mint májusban és augusztusban együttvéve.
Amikor néhány nap határozza meg az egész szezont
A biztosító tapasztalatai szerint ma már nemcsak az figyelhető meg, hogy a károk a nyári hónapokra koncentrálódnak, hanem az is, hogy egy-egy szezon eredményét gyakran néhány rendkívül intenzív viharos nap határozza meg. Egy nagy erejű viharrendszer egyszerre több térséget is érinthet, miközben a felhőszakadások és a jégesők helyenként rendkívül súlyos pusztítást okoznak. Ilyenkor rövid idő alatt több ezer kárbejelentés érkezik a biztosítóhoz.
Az eltelt 12 év legpusztítóbb vihara a tavalyi év júliusában érkezett.
Hasonlóan nagy erejű viharok korábban is előfordultak, de ilyen mértékű pusztításra országos léptékben alig akadt példa. A július 7-8-i, trópusi jellegű viharrendszer záporokat, jégesőt és rendkívül erős széllökésekkel kísért szupercellákat hozott, és egy időre a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működését is megzavarta. Ez a hónap eredményezte az Allianz Hungária időjáráshoz kapcsolódó rekordkifizetését: egyetlen hónap alatt több mint 1,5 milliárd forintot fizetett ki a biztosító.
A második helyen 2023 augusztusa áll,
amikor a nyári zivatarszezon egy országos pusztításokat okozó viharral érte el a csúcspontját. A harmadik helyet 2024 júniusa foglalja el, amikor az Európai Viharjelző Szolgálat a legmagasabb fokozatú riasztást adta ki Magyarországra.
Még intenzívebb nyári zivatarokra számíthatunk
A nemzetközi trendek ráadásul arra utalnak, hogy a szélsőséges időjárási események kockázata Európában tovább nőhet: nemzetközi felmérések szerint az olyan természeti csapások, mint a heves zivatarok, villámárvizek, jégesők vagy erős szélviharok, egyre nagyobb biztosítási veszteségeket okoznak világszerte. Ráadásul a meteorológusok véleménye az, hogy a melegebb tengerek és a magasabb légköri nedvességtartalom kedvezhet az intenzív nyári zivatarok kialakulásának, miközben Európában is nőhet a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékos események száma.
„Az adatokból azt látjuk, hogy nem csupán a károk száma magasabb, láthatóan azok intenzitása is nő”– fogalmazott Borbély Krisztián, az Allianz Hungária Zrt. kárrendezési igazgatóságának vezetője. Szerinte egy-egy gyors lefolyású, de erősebb zivatarzóna akár rövid idő alatt is komoly károkat képes okozni tetőszerkezetekben, nyílászárókban vagy akár az elektromos berendezésekben.
Felkészülés és odafigyelés a szélsőségekre
A károk jó része ugyanakkor megfelelő felkészüléssel mérsékelhető. A nyári időszak előtt érdemes ellenőrizni a tetők, az ereszcsatornák és a kültéri rögzítések állapotát, valamint gondoskodni arról is, hogy a pincék és mélyebben fekvő helyiségek vízelvezetése megfelelő legyen. Egy nagyobb vihar előtt már azzal is sokat tehetünk, ha a szabadban hagyott tárgyakat biztonságos helyre visszük, vagy áramtalanítjuk az érzékeny elektronikai eszközöket. Fontos az ereszcsatornák és a vízelvezető árkok kitisztítása is, hiszen ha az eresz eltömődik, egy-egy nagyobb esőzés során nem tudja gyorsan elvezetni a vizet, ami könnyen túlfolyáshoz és az épület károsodásához vezethet.
Azon túl, hogy odafigyelnek a megelőzésre, Borbély Krisztián szerint a lakástulajdonosoknak érdemes rendszeresen ellenőrizniük, hogy biztosításuk valóban megfelel-e az ingatlan és az ingóságok aktuális értékének. Mivel a szélsőséges időjárás mára a magyar mindennapoknak is a részévé vált, az Allianz Hungária szakértője úgy véli: a tudatos felkészülésnek a módszeres karbantartás is a része kell legyen. Például, ha egy apróbb javítást igénylő tetőn időben elvégzik a szükséges munkálatokat, azzal jó előre mérsékelni lehet a következő nagy vihar okozta károk mértékét és a helyreállítás költségeit.
Címlapkép forrása: Portfolio
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