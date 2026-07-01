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Titkos trükkökkel árasztja el a világot olajjal az Egyesült Arab Emírségek
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Titkos trükkökkel árasztja el a világot olajjal az Egyesült Arab Emírségek

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Az Egyesült Arab Emírségek a háború előtti szintre állította vissza olajexportját azáltal, hogy tankereit észrevétlenül juttatja át a Hormuzi-szoroson, valamint egy, a vízi utat megkerülő csővezetéket is igénybe vesz. Ez a lépés jól mutatja, milyen sikeresen kerülte el az ország az iráni háború okozta szállítási fennakadásokat - írja a Bloomberg.

A Bloomberg hírügynökség, valamint a Vortexa és a Kpler elemzőcégek tankerkövetési adatai alapján az Emírségek az elmúlt hónapban mintegy 30 százalékkal,

napi 3,9 millió hordó fölé növelte kőolaj- és kondenzátum-kiszállítását.

Ez a volumen alig marad el a 2017-ig visszanyúló adatsor történeti csúcsától.

Az ország több módszerrel is fenntartotta a folyamatos olajáramlást. Egy csővezetéken keresztül továbbra is a keleti parton fekvő Fudzsajra kikötőjébe juttatja a nyersolajat, emellett úgynevezett "sötét" hajózási gyakorlatot alkalmaz, amely során a tankerek kikapcsolják a jeladóikat a helyzetük titkolása érdekében. Az Emírségek a saját flottáját is beveti, így a szállítmányokat gyakran az Ománi-öbölbe viszi, majd ott más hajókra rakodja át azokat.

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A piac kitüntetett figyelemmel kíséri az Emírségek exportkapacitását, miután az ország májusban kilépett a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetéből (OPEC). Ez a lépés felmentette az országot a kartell által korábban előírt termelési korlátozások alól. A Goldman Sachs előrejelzése szerint a globális piacon ismét túlkínálat alakulhat ki, ahogy a konfliktus hatásai enyhülnek, és helyreáll a rendes forgalom a Hormuzi-szorosban.

Ma az olajár esik, a WTI és a brent is közel 2 százalékkal került lejjebb.

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