Tűz tombol a Hortobágyi Nemzeti Parkban

Az első becslések szerint harminc-negyven hektáron kapott lángra a vegetáció Tiszafüred és Kócsújfalu között. A tűz legelőt, nyári szállást és számos szarvasmarhát veszélyeztetett, az állattartó telepet azonban sikerült megvédeni.

A lángok nagy területen, több irányban terjedtek, és a tűz a nádast is elérte. A helyszínre tiszafüredi, karcagi, mezőkövesdi, füzesabonyi, egri, hevesi, püspökladányi, tiszaújvárosi és hajdúszoboszlói hivatásos, egyeki önkormányzati, valamint tiszabábolnai önkéntes tűzoltók vonultak, illetve tartanak.

A beavatkozást a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons