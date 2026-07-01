ÉLŐ  55'
ENG
Anglia 0 1 Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
  gól: Brian Cipenga 7'
32-es főtábla
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Tűz tombol a Hortobágyi Nemzeti Parkban
Üzlet

Tűz tombol a Hortobágyi Nemzeti Parkban

Portfolio
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Nagy területen ég a legelő és a tarló a 33-as főút közelében, Tiszafüred és Kócsújfalu között, a Hortobágyi Nemzeti Park területén - írja a Katasztrófavédelem.

Az első becslések szerint harminc-negyven hektáron kapott lángra a vegetáció Tiszafüred és Kócsújfalu között. A tűz legelőt, nyári szállást és számos szarvasmarhát veszélyeztetett, az állattartó telepet azonban sikerült megvédeni.

A lángok nagy területen, több irányban terjedtek, és a tűz a nádast is elérte. A helyszínre tiszafüredi, karcagi, mezőkövesdi, füzesabonyi, egri, hevesi, püspökladányi, tiszaújvárosi és hajdúszoboszlói hivatásos, egyeki önkormányzati, valamint tiszabábolnai önkéntes tűzoltók vonultak, illetve tartanak.

A beavatkozást a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

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