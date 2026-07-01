Új történelmi csúcson az OTP!

A dollár elmúlt napokban látott erősödésének hatására erős nyomás alá kerültek a nemesfémek is, az esés pedig szerdán reggel is folytatódott, napközben azonban látványos fordulat figyelhető meg.
Gazdasági események szempontjából elsősorban a közel-keleti eseményekre, valamint Kevin Warsh Fed-elnök szavaira lesz érdemes ma figyelni a délutáni órákban.
Az OTP csengetett a Hongkongi Értéktőzsdén
Újabb mérföldkőhöz érkezett az OTP Csoport a nemzetközi tőkepiacokon: az Európai Unió bankjai közül elsőként indított kötvényprogramot a Hongkongi Értéktőzsdén (HKEX). A 7 milliárd euró keretösszegű EMTN-program bevezetését ünnepélyes gongceremóniával köszöntötték a Hongkongi Értéktőzsde Connect Halljában június 30-án.
Fordulnak a fémek
Korábbi 2, illetve 1 százalékos eséséből délutánra pluszba fordult az ezüst és az arany. Mindkét fém árfolyama egyaránt 0,5 százalékos pluszban van már.
Itt az új történelmi csúcs az OTP-nél
Az OTP árfolyama mai 0,6 százalékos emelkedésével új történelmi csúcsot ért el 46 280 forintnál. A bank részvényei ezzel már 31,8 százalékos pluszban vannak idén.
Mutatjuk, hol érdemes keresni a beszállókat az év egyik legjobb befektetésében
A mesterséges intelligencia körüli beruházási hullám az elmúlt időszakban több részvényt is rivaldafénybe emelt, amelyek aztán rendkívül népszerűek lettek a befektetők körében és elképesztő árfolyamemelkedés produkáltak pillanatok alatt. Ebből adódóan sok befektető érezheti úgy, hogy kimaradt a legjobb lehetőségekből. Mostani elemzésünkben azonban megmutatjuk, hogy hol érdemes keresni a beszállókat az év eddigi legjobb befektetésében, amelyben még mindig nagy fantáziát látnak a profik.
Akár 80 százalékkal is többet érhet ez a részvény - És most rendkívül jó áron megveheted!
A nyári időszakban sem unatkozhatnak a befektetők: az iráni események, az inflációs várakozások és a mesterséges intelligencia körüli fejlemények egyaránt komoly hatással vannak a piaci hangulatra. Ebben a változékony környezetben azonban továbbra is lehet olyan részvényeket találni, amelyekben bőven van fantázia.
Történelmi rekord dőlt meg az Egyesült Államokban: elképesztő ütemben ömlik a fekete arany
Az Egyesült Államok kőolajtermelése áprilisban új rekordot ért el, napi 13,93 millió hordóra emelkedve az Amerikai Energiainformációs Ügynökség (EIA) keddi jelentése szerint - írta meg a Reuters.
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Donald Trump 2025-ben, az elnöki hivatalba történő visszatérése után több mint 1,16 milliárd dollárt keresett kriptovaluta-értékesítésekből és mémcoinokhoz kapcsolódó jogdíjakból. Ez a Kormányzati Etikai Hivatal (Office of Government Ethics) által közzétett vagyonnyilatkozatból derül ki, a dokumentum újabb kérdéseket vet fel a kormányzaton belüli összeférhetetlenség kapcsán - írja a Financial Times.
A mesterséges intelligencia felrobbantotta a dél-koreai tőzsdét – Mi áll a brutális kilengések mögött?
A dél-koreai részvénypiac az elmúlt hónapok egyik legforróbb befektetési sztorija volt, a Kospi index olyan durván mozog, ami sokakat a 2021-es mémrészvény-őrületre emlékeztet. Most a háttérben a mesterséges intelligencia körüli befektetői eufória, a chipgyártók dominanciája és a tőkeáttételes pozíciók állnak, emiatt van az, hogy egy globálisan is egyre fontosabb részvényindex is extrém kilengéseket mutat. Megnéztük, mi áll a dél-koreai tőzsde látványos szárnyalása és extrém volatilitása mögött.
Kis esés
Az európai tőzsdéken mérsékelt esés bontakozik ki a nyitás után. a DAX és az FTSE egyaránt 0,1-0,1, a CAC pedig már mintegy 0,5 százalékos mínuszban van.
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A Richter kezdi elgjobban a napot a nagypapírok közül
A BUX 0,5 százalékkal került feljebb szerda reggel. A nagypapírok közül a Richter 1,2, a Mol 0,9, az OTP pedig 0,2 százalékos pluszban van. A Magyar Telekom 0,2 százalékos mínuszban van.
Megverte a várakozásokat a Nike, mégis menekültek a befektetők
A vártnál jobb negyedéves számokat közölt a Nike, a befektetők azonban így sem fogadták egyértelmű lelkesedéssel a gyorsjelentést: a részvények a zárás utáni kereskedésben közel 8 százalékos mínuszban is voltak.
Célárcsökkentés jött a bitcoinra és az ethreumra
A Citi csökkentette a bitcoinra és az etherre vonatkozó 12 hónapos előrejelzését, miután élesen romlottak az ETF-ekbe irányuló tőkeáramlások, miközben halványultak annak esélyei is, hogy az Egyesült Államokban rövid távon jogalkotási katalizátor érkezzen.
A brókercég keddi keltezésű elemzésében a bitcoinra vonatkozó célárát 112 000 dollárról 82 000 dollárra vágta vissza, ami még így is közel 40 százalékkal van fentebb a mostani árfolyamhoz viszonyítva.
Az etherre vonatkozó előrejelzését pedig 3175 dollárról 2240 dollárra csökkentette a Citi. Az új célár közel 42 százalékkal van fentebba jelenlegi árfolyamszinthez képest.
Akár 80 százalékkal is többet érhet ez a részvény - És most rendkívül jó áron megveheted!
A nyári időszakban sem unatkozhatnak a befektetők: az iráni események, az inflációs várakozások és a mesterséges intelligencia körüli fejlemények egyaránt komoly hatással vannak a piaci hangulatra. Ebben a változékony környezetben azonban továbbra is lehet olyan részvényeket találni, amelyekben bőven van fantázia.
Nyomás alatt a fémek
A dollár erősödéssel kezdi a napot, ennek hatására pedig folytatódik a nemesfémpiacra nehezedő nyomás.
Az ezüst 1,8 százalékos esést követően ismét az 57 dolláros szinteken mozog.
Az arany pedig 0,8 százalékos esést követően leszakította a 4000 dolláros unciánkénti árszintet.
Emelkedéssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,8 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,7 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,18 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,56 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 1,15 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,57 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,08 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,12 százalék pluszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,37 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,38 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,36 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza a KSH az első negyedéves kormányzati szektor egyenlegét, vagyis az államháztartási pozíciót közli. Nemzetközi fronton a japán Tankan-felmérés, a nagyvállalati konjunktúraindex második negyedéves értéke érkezik, amely a Bank of Japan szigorítási pályája és a jen szempontjából bír jelentőséggel. A kínai Caixin feldolgozóipari BMI a magánszektor aktivitásáról ad finomabb képet, mint az állami felmérés. A nap fő tétje az euróövezeti júniusi infláció előzetes értéke: ez a maginflációval együtt közvetlenül hat az EKB kamatvárakozásaira. Az amerikai blokkban az ADP magánszektorbeli foglalkoztatottsági adat a csütörtöki munkaerőpiaci jelentés előfutára, az ISM feldolgozóipari indexe pedig az amerikai ipar állapotát méri.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 39,2 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 10,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 23,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 319,2
|0,3%
|1,3%
|2,5%
|8,9%
|18,7%
|51,6%
|S&P 500
|7 499,36
|0,8%
|1,8%
|-1,1%
|9,6%
|20,9%
|74,5%
|Nasdaq
|30 276,35
|1,7%
|3,2%
|-0,2%
|19,9%
|33,5%
|108,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|70 062,31
|0,9%
|0,4%
|5,6%
|39,2%
|73,0%
|143,3%
|Hang Seng
|22 881,02
|-0,6%
|-2,0%
|-9,1%
|-10,7%
|-4,9%
|-20,6%
|CSI 300
|4 979,43
|1,1%
|1,2%
|1,8%
|7,5%
|26,5%
|-4,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 995,81
|1,5%
|0,4%
|-0,4%
|2,1%
|4,5%
|60,9%
|CAC
|8 403,99
|0,4%
|0,8%
|2,7%
|3,1%
|9,6%
|29,1%
|FTSE
|10 497,12
|0,1%
|0,7%
|0,8%
|5,7%
|19,8%
|49,2%
|FTSE MIB
|51 682,43
|1,0%
|-0,7%
|3,3%
|15,0%
|29,9%
|105,9%
|IBEX
|19 471,9
|0,4%
|0,0%
|6,0%
|12,5%
|39,2%
|120,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|139 892,2
|0,6%
|0,4%
|3,9%
|26,0%
|43,2%
|196,1%
|ATX
|6 464,2
|1,8%
|-1,2%
|5,1%
|21,4%
|45,9%
|90,0%
|PX
|2 567,45
|-0,2%
|-1,2%
|0,8%
|-4,4%
|19,0%
|122,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 950
|0,9%
|1,4%
|10,5%
|30,9%
|69,6%
|188,0%
|Mol
|3 700
|0,7%
|-1,3%
|-4,0%
|25,9%
|25,3%
|56,9%
|Richter
|12 050
|-0,2%
|1,0%
|-6,2%
|22,1%
|20,5%
|52,7%
|Magyar Telekom
|2 650
|0,2%
|-3,8%
|0,8%
|47,9%
|48,9%
|520,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|70,56
|-1,8%
|-5,4%
|-22,6%
|23,2%
|6,4%
|-4,2%
|Brent
|73,19
|0,0%
|-5,2%
|-20,5%
|20,3%
|8,2%
|-2,7%
|Arany
|4 036,05
|0,3%
|-2,2%
|-12,1%
|-6,7%
|22,9%
|128,6%
|Devizák
|EURHUF
|355,9250
|0,3%
|0,1%
|0,5%
|-7,3%
|-11,0%
|1,4%
|USDHUF
|311,3138
|0,2%
|-0,3%
|2,6%
|-4,8%
|-8,6%
|5,2%
|GBPHUF
|412,8750
|0,5%
|0,1%
|1,1%
|-6,3%
|-11,3%
|0,7%
|EURUSD
|1,1433
|0,1%
|0,4%
|-2,0%
|-2,7%
|-2,6%
|-3,6%
|USDJPY
|161,9300
|0,0%
|0,2%
|1,7%
|3,3%
|12,1%
|45,9%
|GBPUSD
|1,3273
|0,2%
|0,5%
|-1,5%
|-1,3%
|-3,1%
|-3,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|58 526,17
|-2,7%
|-6,6%
|-20,2%
|-34,0%
|-45,4%
|67,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,44
|1,6%
|-1,2%
|0,0%
|6,5%
|5,2%
|207,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,87
|0,2%
|-1,8%
|-1,3%
|0,1%
|10,3%
|-1 255,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,09
|-0,1%
|-2,3%
|-7,4%
|-26,0%
|-28,5%
|75,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Golden House Studio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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