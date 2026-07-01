Új történelmi csúcson járt az OTP!

A Citi csökkentette a bitcoinra és az etherre vonatkozó 12 hónapos előrejelzését, miután élesen romlottak az ETF-ekbe irányuló tőkeáramlások, miközben halványultak annak esélyei is, hogy az Egyesült Államokban rövid távon jogalkotási katalizátor érkezzen.

A brókercég keddi keltezésű elemzésében a bitcoinra vonatkozó célárát 112 000 dollárról 82 000 dollárra vágta vissza, ami még így is közel 40 százalékkal van fentebb a mostani árfolyamhoz viszonyítva.

Az etherre vonatkozó előrejelzését pedig 3175 dollárról 2240 dollárra csökkentette a Citi. Az új célár közel 42 százalékkal van fentebba jelenlegi árfolyamszinthez képest.