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Új történelmi csúcson járt az OTP!
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Új történelmi csúcson járt az OTP!

Portfolio
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Az ázsiai tőzsdéken többnyire pluszos kereskedést láthattunk ma reggel, ezt követően viszont Európában mérsékelt esés bontakozott ki. A magyar tőzsde a délelőtti emelkedést követően lefordult a nap második felében, de az OTP ma is új történelmi csúcsra ment.

A dollár elmúlt napokban látott erősödésének hatására erős nyomás alá kerültek a nemesfémek is, az esés pedig szerdán reggel is folytatódott, napközben azonban látványos fordulat figyelhető meg.

Gazdasági események szempontjából elsősorban a közel-keleti eseményekre, valamint Kevin Warsh Fed-elnök szavaira lesz érdemes ma figyelni a délutáni órákban.
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Mínuszba csorgott a BUX a nap végére

Az európai és az amerikai tőzsdéken bizonytalan a hangulat, a magyar piacon a nap eleji emelkedést lecsorgás váltotta fel a kereskedés második felében.

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Mínuszba csorgott a BUX a nap végére
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Esésben Amerika

A nyitást követően a Nasdaq 0,7, az S&P 500 0,5, a Dow Jones pedig 0,3 százalékos mínuszban van.

A technológiai cégeken belül érdemes figyelni a Sandisk és a Micron részvényeit is, előbbi 8, utóbbi pedig 7 százalékos eséssel kezdte a szerdai kereskedést.

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Fed-elnök: az AI-val kapcsolatos legfontosabb kérdés, a munkaerőpiaci hatások

Ma tartják a portugáliai Sintrában az Európai Központi Bank éves magas szintű szakmai fórumát, amelyet gyakran a Jackson Hole szimpózium európai megfelelőjeként emlegetnek. Az eseményen többek között az EKB, a Fed és a Bank of Japan elnöke is felszólalt. Christine Lagarde hangsúlyozta, hogy az inflációs folyamatok indokolása esetén azonnal lépni kell a kamatemelés mellett, míg a Fed elnöke, Kevin Warsh nem kívánt előretekintő iránymutatást adni a négy hét múlva esedékes találkozó előtt. Az angol jegybank elnöke a gazdasági lassulással indokolta, hogy az emelkedő infláció ellenére sem emeltek kamatot.

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Fed-elnök: az AI-val kapcsolatos legfontosabb kérdés, a munkaerőpiaci hatások
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Fed-elnök: az AI-val kapcsolatos legfontosabb kérdés, a munkaerőpiaci hatások

Ma tartják a portugáliai Sintrában az Európai Központi Bank éves magas szintű szakmai fórumát, amelyet gyakran a Jackson Hole szimpózium európai megfelelőjeként emlegetnek. Az eseményen többek között az EKB, a Fed és a Bank of Japan elnöke is felszólalt. Christine Lagarde hangsúlyozta, hogy az inflációs folyamatok indokolása esetén azonnal lépni kell a kamatemelés mellett, míg a Fed elnöke, Kevin Warsh nem kívánt előretekintő iránymutatást adni a négy hét múlva esedékes találkozó előtt. Az angol jegybank elnöke a gazdasági lassulással indokolta, hogy az emelkedő infláció ellenére sem emeltek kamatot.

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Fed-elnök: az AI-val kapcsolatos legfontosabb kérdés, a munkaerőpiaci hatások
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Meglepőt húzott a Meta, kilőtt a részvény

A Meta saját felhőszolgáltatási üzletág kiépítésébe kezdett, hogy értékesítse a mesterséges intelligenciához használt, jelenleg felesleges számítási kapacitásait – jelentette szerdán a Bloomberg belső információkra hivatkozva. A hír hatására a vállalat részvényei mintegy 7 százalékos pluszba lendültek a piacnyitás előtti kereskedésben.

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Meglepőt húzott a Meta, kilőtt a részvény
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Nem lehet panasz az amerikai munkaerőpiacra

Az ADP felmérése szerint júniusban közel 100 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottság.

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Nem lehet panasz az amerikai munkaerőpiacra
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Ezekkel a befektetésekkel lehetett nagyot nyerni és csúnyát bukni az első félévben

A 2026 első féléve a tőkepiacokon részben az iráni háború okozta olajársokkal, az AI-részvények újabb erődemonstációjával és a kamatvárakozások újrakalibrálásával telt. A részvénypiacok összességében emelkedtek, élükön a félvezető- és AI-kitettségű indexekkel, miközben a bitcoin és a kriptopiac látványosan leszakadt. A magyar BUX 26 százalékot erősödött, amit elsősorban a blue chipek koncentrált ralija hajtott, a választás utáni politikai kockázati prémium csökkenése pedig a forintnak is kedvezett. Megnéztük, hogyan teljesítettek az első félévben a fontosabb tőkepiaci eszközök, mivel lehetett nagyot nyerni és bukni, valamint hogy mi áll az árfolyammozgások mögött.

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Ezekkel a befektetésekkel lehetett nagyot nyerni és csúnyát bukni az első félévben
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Napokon belül nagy leépítési jön a Microsoftnál

A Microsoft ismét jelentős leépítésre készül. A Business Insider keddi értesülései szerint a vállalat a teljes munkavállalói állományának kevesebb mint 2,5 százalékát bocsáthatja el, és a bejelentésre akár már a jövő héten sor kerülhet.

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Napokon belül nagy leépítési jön a Microsoftnál
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Az OTP csengetett a Hongkongi Értéktőzsdén

Újabb mérföldkőhöz érkezett az OTP Csoport a nemzetközi tőkepiacokon: az Európai Unió bankjai közül elsőként indított kötvényprogramot a Hongkongi Értéktőzsdén (HKEX). A 7 milliárd euró keretösszegű EMTN-program bevezetését ünnepélyes gongceremóniával köszöntötték a Hongkongi Értéktőzsde Connect Halljában június 30-án.

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Az OTP csengetett a Hongkongi Értéktőzsdén
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Fordulnak a fémek

Korábbi 2, illetve 1 százalékos eséséből délutánra pluszba fordult az ezüst és az arany. Mindkét fém árfolyama egyaránt 0,5 százalékos pluszban van már.

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Itt az új történelmi csúcs az OTP-nél

Az OTP árfolyama mai 0,6 százalékos emelkedésével új történelmi csúcsot ért el 46 280 forintnál. A bank részvényei ezzel már 31,8 százalékos pluszban vannak idén.

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Mutatjuk, hol érdemes keresni a beszállókat az év egyik legjobb befektetésében

A mesterséges intelligencia körüli beruházási hullám az elmúlt időszakban több részvényt is rivaldafénybe emelt, amelyek aztán rendkívül népszerűek lettek a befektetők körében és elképesztő árfolyamemelkedés produkáltak pillanatok alatt. Ebből adódóan sok befektető érezheti úgy, hogy kimaradt a legjobb lehetőségekből. Mostani elemzésünkben azonban megmutatjuk, hogy hol érdemes keresni a beszállókat az év eddigi legjobb befektetésében, amelyben még mindig nagy fantáziát látnak a profik.

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Mutatjuk, hol érdemes keresni a beszállókat az év egyik legjobb befektetésében
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Akár 80 százalékkal is többet érhet ez a részvény - És most rendkívül jó áron megveheted!

A nyári időszakban sem unatkozhatnak a befektetők: az iráni események, az inflációs várakozások és a mesterséges intelligencia körüli fejlemények egyaránt komoly hatással vannak a piaci hangulatra. Ebben a változékony környezetben azonban továbbra is lehet olyan részvényeket találni, amelyekben bőven van fantázia.

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Akár 80 százalékkal is többet érhet ez a részvény - És most rendkívül jó áron megveheted!
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Történelmi rekord dőlt meg az Egyesült Államokban: elképesztő ütemben ömlik a fekete arany

Az Egyesült Államok kőolajtermelése áprilisban új rekordot ért el, napi 13,93 millió hordóra emelkedve az Amerikai Energiainformációs Ügynökség (EIA) keddi jelentése szerint - írta meg a Reuters.

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Történelmi rekord dőlt meg az Egyesült Államokban: elképesztő ütemben ömlik a fekete arany
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Kiderült az igazság Trump bevételeiről: pofátlanul meggazdagodott a kriptobizniszeiből

Donald Trump 2025-ben, az elnöki hivatalba történő visszatérése után több mint 1,16 milliárd dollárt keresett kriptovaluta-értékesítésekből és mémcoinokhoz kapcsolódó jogdíjakból. Ez a Kormányzati Etikai Hivatal (Office of Government Ethics) által közzétett vagyonnyilatkozatból derül ki, a dokumentum újabb kérdéseket vet fel a kormányzaton belüli összeférhetetlenség kapcsán - írja a Financial Times.

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Kiderült az igazság Trump bevételeiről: pofátlanul meggazdagodott a kriptobizniszeiből
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A mesterséges intelligencia felrobbantotta a dél-koreai tőzsdét – Mi áll a brutális kilengések mögött?

A dél-koreai részvénypiac az elmúlt hónapok egyik legforróbb befektetési sztorija volt, a Kospi index olyan durván mozog, ami sokakat a 2021-es mémrészvény-őrületre emlékeztet. Most a háttérben a mesterséges intelligencia körüli befektetői eufória, a chipgyártók dominanciája és a tőkeáttételes pozíciók állnak, emiatt van az, hogy egy globálisan is egyre fontosabb részvényindex is extrém kilengéseket mutat. Megnéztük, mi áll a dél-koreai tőzsde látványos szárnyalása és extrém volatilitása mögött.

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A mesterséges intelligencia felrobbantotta a dél-koreai tőzsdét – Mi áll a brutális kilengések mögött?
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Kis esés

Az európai tőzsdéken mérsékelt esés bontakozik ki a nyitás után. a DAX és az FTSE egyaránt 0,1-0,1, a CAC pedig már mintegy 0,5 százalékos mínuszban van.

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Meglépi a kormány: eltörlik a magyarok százezreit sújtó szigorú kriptoszabályt, itt a javaslat

Benyújtotta a kormány azt a törvényjavaslatot, amely a kriptokereskedelmi szabályok közül kiveszi a validációs kötelezettséget - derül ki a parlament honlapján megjelent javaslatból. A javaslat messze nem előzmények nélküli, a Tisza-kormány már korábban jelezte - és a piac is erre számított - hogy enyhítés jön a kriptoszabályokban az előző kormány tavalyi szabályozási cunamija után.

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Meglépi a kormány: eltörlik a magyarok százezreit sújtó szigorú kriptoszabályt, itt a javaslat
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A Richter kezdi elgjobban a napot a nagypapírok közül

A BUX 0,5 százalékkal került feljebb szerda reggel. A nagypapírok közül a Richter 1,2, a Mol 0,9, az OTP pedig 0,2 százalékos pluszban van. A Magyar Telekom 0,2 százalékos mínuszban van.

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Megverte a várakozásokat a Nike, mégis menekültek a befektetők

A vártnál jobb negyedéves számokat közölt a Nike, a befektetők azonban így sem fogadták egyértelmű lelkesedéssel a gyorsjelentést: a részvények a zárás utáni kereskedésben közel 8 százalékos mínuszban is voltak.

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Megverte a várakozásokat a Nike, mégis menekültek a befektetők
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Célárcsökkentés jött a bitcoinra és az ethreumra

A Citi csökkentette a bitcoinra és az etherre vonatkozó 12 hónapos előrejelzését, miután élesen romlottak az ETF-ekbe irányuló tőkeáramlások, miközben halványultak annak esélyei is, hogy az Egyesült Államokban rövid távon jogalkotási katalizátor érkezzen.

A brókercég keddi keltezésű elemzésében a bitcoinra vonatkozó célárát 112 000 dollárról 82 000 dollárra vágta vissza, ami még így is közel 40 százalékkal van fentebb a mostani árfolyamhoz viszonyítva.

BTCUSD_2026-07-01_08-28-11

Az etherre vonatkozó előrejelzését pedig 3175 dollárról 2240 dollárra csökkentette a Citi. Az új célár közel 42 százalékkal van fentebba jelenlegi árfolyamszinthez képest.

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Akár 80 százalékkal is többet érhet ez a részvény - És most rendkívül jó áron megveheted!

A nyári időszakban sem unatkozhatnak a befektetők: az iráni események, az inflációs várakozások és a mesterséges intelligencia körüli fejlemények egyaránt komoly hatással vannak a piaci hangulatra. Ebben a változékony környezetben azonban továbbra is lehet olyan részvényeket találni, amelyekben bőven van fantázia.

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Akár 80 százalékkal is többet érhet ez a részvény - És most rendkívül jó áron megveheted!
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Nyomás alatt a fémek

A dollár erősödéssel kezdi a napot, ennek hatására pedig folytatódik a nemesfémpiacra nehezedő nyomás.

Az ezüst 1,8 százalékos esést követően ismét az 57 dolláros szinteken mozog.

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Az arany pedig 0,8 százalékos esést követően leszakította a 4000 dolláros unciánkénti árszintet.

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Emelkedéssel indulhat a nap

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,8 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,7 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,18 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,56 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 1,15 százalékot esett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,57 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,08 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,12 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,37 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,38 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,36 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza a KSH az első negyedéves kormányzati szektor egyenlegét, vagyis az államháztartási pozíciót közli. Nemzetközi fronton a japán Tankan-felmérés, a nagyvállalati konjunktúraindex második negyedéves értéke érkezik, amely a Bank of Japan szigorítási pályája és a jen szempontjából bír jelentőséggel. A kínai Caixin feldolgozóipari BMI a magánszektor aktivitásáról ad finomabb képet, mint az állami felmérés. A nap fő tétje az euróövezeti júniusi infláció előzetes értéke: ez a maginflációval együtt közvetlenül hat az EKB kamatvárakozásaira. Az amerikai blokkban az ADP magánszektorbeli foglalkoztatottsági adat a csütörtöki munkaerőpiaci jelentés előfutára, az ISM feldolgozóipari indexe pedig az amerikai ipar állapotát méri.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 39,2 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 10,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 23,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 319,2 0,3% 1,3% 2,5% 8,9% 18,7% 51,6%
S&P 500 7 499,36 0,8% 1,8% -1,1% 9,6% 20,9% 74,5%
Nasdaq 30 276,35 1,7% 3,2% -0,2% 19,9% 33,5% 108,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 70 062,31 0,9% 0,4% 5,6% 39,2% 73,0% 143,3%
Hang Seng 22 881,02 -0,6% -2,0% -9,1% -10,7% -4,9% -20,6%
CSI 300 4 979,43 1,1% 1,2% 1,8% 7,5% 26,5% -4,7%
Európai részvényindexek              
DAX 24 995,81 1,5% 0,4% -0,4% 2,1% 4,5% 60,9%
CAC 8 403,99 0,4% 0,8% 2,7% 3,1% 9,6% 29,1%
FTSE 10 497,12 0,1% 0,7% 0,8% 5,7% 19,8% 49,2%
FTSE MIB 51 682,43 1,0% -0,7% 3,3% 15,0% 29,9% 105,9%
IBEX 19 471,9 0,4% 0,0% 6,0% 12,5% 39,2% 120,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 139 892,2 0,6% 0,4% 3,9% 26,0% 43,2% 196,1%
ATX 6 464,2 1,8% -1,2% 5,1% 21,4% 45,9% 90,0%
PX 2 567,45 -0,2% -1,2% 0,8% -4,4% 19,0% 122,7%
Magyar blue chipek              
OTP 45 950 0,9% 1,4% 10,5% 30,9% 69,6% 188,0%
Mol 3 700 0,7% -1,3% -4,0% 25,9% 25,3% 56,9%
Richter 12 050 -0,2% 1,0% -6,2% 22,1% 20,5% 52,7%
Magyar Telekom 2 650 0,2% -3,8% 0,8% 47,9% 48,9% 520,6%
Nyersanyagok              
WTI 70,56 -1,8% -5,4% -22,6% 23,2% 6,4% -4,2%
Brent 73,19 0,0% -5,2% -20,5% 20,3% 8,2% -2,7%
Arany 4 036,05 0,3% -2,2% -12,1% -6,7% 22,9% 128,6%
Devizák              
EURHUF 355,9250 0,3% 0,1% 0,5% -7,3% -11,0% 1,4%
USDHUF 311,3138 0,2% -0,3% 2,6% -4,8% -8,6% 5,2%
GBPHUF 412,8750 0,5% 0,1% 1,1% -6,3% -11,3% 0,7%
EURUSD 1,1433 0,1% 0,4% -2,0% -2,7% -2,6% -3,6%
USDJPY 161,9300 0,0% 0,2% 1,7% 3,3% 12,1% 45,9%
GBPUSD 1,3273 0,2% 0,5% -1,5% -1,3% -3,1% -3,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 58 526,17 -2,7% -6,6% -20,2% -34,0% -45,4% 67,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,44 1,6% -1,2% 0,0% 6,5% 5,2% 207,2%
10 éves német állampapírhozam 2,87 0,2% -1,8% -1,3% 0,1% 10,3% -1 255,2%
10 éves magyar állampapírhozam 5,09 -0,1% -2,3% -7,4% -26,0% -28,5% 75,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Golden House Studio

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