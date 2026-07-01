Ütik a tőzsdéken az első félév sztárrészvényeit

Adják a chipgyártók részvényeit az első féléves erős teljesítményeket követően, a Bank of America elemzője szerint azonban továbbra is van tér az emelkedésre, mivel a NAND-csipek kínálati szűkössége várhatóan a jövő évben is megmarad - írja a Marketwatch.

Az ágazatra szerdán egy Bloomberg-értesülés is nyomást gyakorolt, amely szerint a Meta Platforms a szabad felhőkapacitásának értékesítését fontolgatja, ami egyes szakértők szerint arra késztetheti a befektetőket, hogy átértékeljék, vajon a piacra kerülő többletkapacitás lassítja-e az adatközpont-fejlesztéseket. Mivel a Meta a világ öt legnagyobb szerverkapacitás-vásárlójának egyike, egy esetleges stratégiaváltás az egész ellátási láncra komoly hatással lehet.

A SanDisk részvényei több mint 10 százalékot estek, de az idén elért, több mint 760 százalékos szárnyalással még így is az S&P 500 index legjobban teljesítő papírjának számítanak. A szintén NAND-flashmemóriákat gyártó Micron Technology árfolyama 8,6 százalékot veszített értékéből a korábbi 270 százalékos idei ralit követően. Az Intel papírjai 7,8 százalékkal, a Marvell Technology részvényei több mint 7,4 százalékkal, míg az AMD papírjai 4,8 százalékkal értékelődtek le, miközben az Nvidia 1,1 százalékos, a Broadcom pedig 2,2 százalékos veszteségben áll.

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A Freedom Capital vezető piaci stratégája szerint a mostani gyengélkedés átmeneti. Úgy véli,

a második félév fő trendje a szektorrotáció lesz,

amelynek során a korábban magasra szárnyaló technológiai papírok árfolyama konszolidálódik, mielőtt az év végére ismét megközelítené a korábbi csúcsokat.

A Bank of America elemzője úgy látja, a SanDisk erős árazási pozíciója tartósnak bizonyulhat, mivel a NAND-memóriák iránti kereslet várhatóan 2027 közepéig meghaladja majd a kínálatot, még ha a negyedéves bázisú áremelkedés üteme idővel lassulhat is. A vállalat árazását a termékösszetétel mellett egyéb tényezők is alakítják, például az, hogy egy adott negyedévben hány új üzleti modellre épülő szerződést sikerül kötniük.

A SanDisk áprilisban vezette be a hosszú távú NBM-konstrukciókat, amelyeket a társaság szerint szilárd pénzügyi kötelezettségvállalások támasztanak alá, ezáltal javítva a nyereségtermelő képességet. Az elemző arra számít, hogy a felhőszolgáltató és a lakossági ügyfelek többsége aláírja majd ezeket a megállapodásokat, ami a teljes iparág számára előnyös lehet. Így ugyanis a megrendelők biztosíthatják a szükséges mennyiséget és részben az árakat is, miközben a SanDisk jobban előrejelezheti a keresletet. Az elemző rámutatott, hogy ezek a szerződések akár 2028-on túlra is rálátást biztosítanak, és garantálják a bruttó marzs egy bizonyos szinten tartását.

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