Veszélybe kerültek a nagy ígéretek: elképesztő mértékben nőtt a techóriások környezetszennyezése az AI miatt

Az Amazon szerdán közzétett fenntarthatósági jelentése szerint a vállalat kibocsátása 16 százalékkal nőtt 2024-hez képest. A cég tavaly mintegy 81 millió tonna szén-dioxid-egyenértéket bocsátott ki, ami nagyjából 19 millió hagyományos, benzines autó éves kibocsátásának felel meg. A növekedést elsősorban az adatközpontok építése és a kiszállításokhoz használt üzemanyagok okozták.
A Google úgynevezett célkitűzés-alapú kibocsátása, amely az ellátási lánc egyes részeit nem tartalmazza, 18 százalékkal emelkedett. A saját működésből származó közvetlen, úgynevezett Scope 1 kibocsátás pedig 20 százalékkal nőtt, részben a bővülő adatközpont-hálózat miatt. A cég keddi jelentése emellett 25 százalékos növekedésről számolt be az ellátási lánchoz kötődő, Scope 3 kibocsátásban, amit főként a hardvergyártásra és az adatközpontok építésére vezettek vissza.
A két vállalat eltérő eredményekről számolt be az energiaigény és a fenntarthatóság összehangolása terén. A Google áramfogyasztása ugyan 37 százalékkal nőtt, de a tiszta energia beszerzésének köszönhetően kismértékben csökkenteni tudta a vásárolt energiából származó, közvetett Scope 2 kibocsátását. Az Amazonnál ezzel szemben 34 százalékkal nőtt a villamosenergia-vásárlásból eredő kibocsátás. Az Amazon 2040-re, míg a Google 2030-ra tűzte ki a nettó zéró kibocsátás elérését.
Ez a kihívás az egész technológiai iparágat érinti.
A Microsoft és a Meta legutóbbi jelentéseiben 23, illetve 64 százalékos kibocsátásnövekedést közölt. A Microsoft korábban vállalta, hogy 2030-ra a teljes áramfogyasztását karbonsemleges energiaforrásokkal fedezi, ám az adatközpontok gyors bővülése miatt a hírek szerint mérlegeli e vállalás enyhítését.
Az adatközpontok hatalmas energiaéhsége a lakossági villamosenergia-árakat is felfelé hajtja, ráadásul a fosszilis infrastruktúrába, köztük a földgáztüzelésű erőművekbe való beruházásokat ösztönzi. A SpaceX például gázturbinákkal biztosítja tennessee-i és mississippi-i adatközpontjainak áramellátását. A kritikusok szerint a szektornak sokkal többet kellene tennie a karbonlábnyom csökkentéséért, és a klímaválság idején egyáltalán nem lenne szabad növelni a kibocsátást, az adatközpontok üzemeltetői viszont épp az ellenkező irányba haladnak.
Az Amazon és a Google egyaránt hangsúlyozta, hogy továbbra is elkötelezettek a fenntarthatósági céljaik mellett. A Google jelentése ugyanakkor elismerte, hogy a nettó zéró kibocsátás felé vezető út nem lesz zökkenőmentes, mivel a mesterségesintelligencia-infrastruktúra kiépítése jelenleg gyorsabban zajlik, mint a villamosenergia-hálózat dekarbonizációja.
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