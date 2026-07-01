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Veszélyes bogár jelent meg Magyarországon, itt a felhívás a lakosság felé
Üzlet

Veszélyes bogár jelent meg Magyarországon, itt a felhívás a lakosság felé

MTI
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Megerősítette a kőrisrontó karcsúdíszbogár (Agrilus planipennis) jelenlétét június végén Beregsurány térségében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriumi vizsgálata. A bogár akár tömeges kőrispusztulást is okozhat, ezért a Nébih a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el. A Nébih emellett felhívja a lakosság figyelmét, hogy amennyiben a kőrisrontó karcsúdíszbogárhoz hasonló rovart észlelnek, haladéktalanul jelezzék azt a helyi kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának, valamint a Nébih-nek.

Laboratóriumi vizsgálat erősítette meg június végén a kőrisrontó karcsúdíszbogár jelenlétét Beregsurány térségében.

Az inváziós kártevő akár tömeges kőrispusztulást is okozhat, ezért a hatóság fokozott ellenőrzést rendelt el a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként.

A Nébih közleménye szerint a beregsurányi erdőségben kihelyezett feromoncsapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító két kifejlett példányát fogta meg. A kőrisrontó karcsúdíszbogár észlelése nemcsak Magyarországon, de az egész Európai Unióban a károsító első igazolt előfordulása.

A kőrisrontó karcsúdíszbogár Ázsiából származó, invazív faj, amely a kőrisfajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észak-Amerikában és Kelet-Európában már jelentős kőrispusztulást okozott, ezért megjelenése komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent. A kártevő elsősorban a kőrisfákat veszélyezteti: lárvái a kéreg alatt, a fa szállítószöveteiben fejlődnek, ezzel akadályozva a növény tápanyag- és vízellátását, ami idővel a fák pusztulásához vezethet.

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A Nébih a kockázatos növénykárosítók korai felismerése és a gyors beavatkozás érdekében országos monitoringrendszert működtet. Emellett a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézete (ERTI) is üzemeltet feromoncsapdákat, amelyben a zárlati károsító két kifejlett példányát megtalálták.

A kifejlett bogár 8-14 mm hosszú, fémesen csillogó zöld színű. Jelenlétére utalhat a kőrisfákon jelentkező lombvesztés, a korona ritkulása, a kéreg elszíneződése, valamint az azon megjelenő függőleges repedések. Jellegzetes tünet lehet továbbá a kéreg alatt kialakuló, akár 50 cm hosszú, cikk-cakk alakú lárvajárat.

A Nébih felhívja a lakosság, az erdőtulajdonosok és az erdőgazdálkodók figyelmét, hogy amennyiben a fenti tüneteket, vagy a kőrisrontó karcsúdíszbogárhoz hasonló rovart észlelnek,

haladéktalanul jelezzék azt a helyi kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának, valamint a Nébih-nek.

A gyors bejelentés kiemelten fontos az őshonos kőrisállományok védelme és a károsító további terjedésének megakadályozása érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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