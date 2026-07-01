Washington megadta a fontos haladékot a Mol által kiszemelt NIS-nek

A szerbiai, orosz tulajdonú NIS olajvállalat újabb haladékot kapott az amerikai szankciók alól, miután az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonokat Ellenőrző Hivatala (OFAC) július 31-ig meghosszabbította a cég működési engedélyét – jelentette be Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter kedden az Instagramon.

A mentesség lehetővé teszi, hogy

a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető NIS továbbra is nyersolajat importálhasson,

amíg az orosz többségi tulajdonrész eladása a magyar Molnak le nem zárul. A korábbi engedély szerdán járt volna le, de július 31-ig meghosszabbították. Az OFAC tavaly októberben helyezte szankciós listára a NIS-t az orosz energiaszektort célzó, az ukrajnai háború miatt bevezetett intézkedések keretében, és követelte, hogy a többségi tulajdonos Gazprom Nyefty és a Gazprom váljon meg a részesedésétől.

A Mol január 19-én írt alá megállapodást a Gazprom Nyefty és a Gazprom együttesen 56 százalékos NIS-részesedésének megvásárlásáról. Több hosszabbítást követően az OFAC szerdai határidőt szabott meg a tranzakció lezárására.

Szerbia emellett további 5 százalékkal növelné saját részesedését a vállalatban. A Gazprom jelenleg 11,3 százalékot birtokol, míg szankcionált olajipari leányvállalata, a Gazprom Nyefty 44,9 százalékos, a szerb állam pedig 29,9 százalékos részesedéssel rendelkezik. A fennmaradó rész kisrészvényesek és alkalmazottak kezében van.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images