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FONTOS Óriási pénzszórás volt a választások előtt: egekbe emelkedett a hiány
Washington megadta a fontos haladékot a Mol által kiszemelt NIS-nek
Üzlet

Washington megadta a fontos haladékot a Mol által kiszemelt NIS-nek

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A szerbiai, orosz tulajdonú NIS olajvállalat újabb haladékot kapott az amerikai szankciók alól, miután az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonokat Ellenőrző Hivatala (OFAC) július 31-ig meghosszabbította a cég működési engedélyét – jelentette be Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter kedden az Instagramon.

A mentesség lehetővé teszi, hogy

a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető NIS továbbra is nyersolajat importálhasson,

amíg az orosz többségi tulajdonrész eladása a magyar Molnak le nem zárul. A korábbi engedély szerdán járt volna le, de július 31-ig meghosszabbították. Az OFAC tavaly októberben helyezte szankciós listára a NIS-t az orosz energiaszektort célzó, az ukrajnai háború miatt bevezetett intézkedések keretében, és követelte, hogy a többségi tulajdonos Gazprom Nyefty és a Gazprom váljon meg a részesedésétől.

A Mol január 19-én írt alá megállapodást a Gazprom Nyefty és a Gazprom együttesen 56 százalékos NIS-részesedésének megvásárlásáról. Több hosszabbítást követően az OFAC szerdai határidőt szabott meg a tranzakció lezárására.

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Szerbia emellett további 5 százalékkal növelné saját részesedését a vállalatban. A Gazprom jelenleg 11,3 százalékot birtokol, míg szankcionált olajipari leányvállalata, a Gazprom Nyefty 44,9 százalékos, a szerb állam pedig 29,9 százalékos részesedéssel rendelkezik. A fennmaradó rész kisrészvényesek és alkalmazottak kezében van.

Forrás: Reuters

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