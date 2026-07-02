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35 éves a magyar Suzuki: Esztergomból a világpiacra

Portfolio
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Idén 35 éves a Magyar Suzuki, amelynek esztergomi gyára nemcsak egy vállalat sikertörténete, hanem a rendszerváltás utáni személyautó gyártás újjáépítésének egyik meghatározó fejezete is. Az évforduló apropóján Krisztián Róberttel, a Magyar Suzuki vezérigazgató-helyettesével beszélgettünk arról, miért éppen Magyarországra és Esztergomba került a Suzuki európai gyártóbázisa. 

Beszélgetésünkben szóba kerültek az indulás legnagyobb kihívásai, a gyártás felfuttatásának tanulságai, valamint az, hogyan változott a vállalat szerepe a cégcsoporton belül. Kitértünk arra is, miként formálják a piacot a vevői elvárások, a szabályozás, a digitalizáció, a robotika és az európai autóipari verseny. Emellett arról is beszélgettünk, milyen jövőképet lát a Magyar Suzuki a hibrid–elektromos átmenetben, és hogyan készül egy európai gyár a mindennél erősebb piaci kihívásokra.

Beszélgetésünkben - többek között - arra kerestük a választ, hogy

  • Miért Magyarország és Esztergom lett a Suzuki európai bázisa?
  • Melyek voltak a gyártásindítás legnagyobb kihívásai?
  • Miért volt izgalmas csúcstechnológiát hozni Esztergomba a rendszerváltás után?
  • Milyen tanulságokat hozott a sorozatgyártás felfuttatása?
  • Mi a Magyar Suzuki szerepe a globális cégcsoportban?
  • Mi mozgatja ma leginkább a magyar és európai autópiaci keresletet?
  • Merre tart Európa: hibrid, elektromos vagy többtechnológiás jövő?
  • Hol ad ma versenyelőnyt a digitalizáció és a robotika?
  • Mi döntheti el az európai versenyt: ár, technológia vagy ellátási lánc?
  • Hogyan hat a szabályozás a valós keresletre?
  • Mi a legnagyobb piaci kockázat: szabályozás, infrastruktúra vagy vásárlóerő?
  • Hogyan változott a munkaerőhelyzet 35 év alatt?

A cikk megjelenését a Magyar Suzuki Zrt. támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio

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