Általános rali a nemzetközi tőkepiacokon, megvan az új csúcs a DAX-ban, OTP-ben is

Rali
Hirtelen elkezdték kiáraztni a befektetők a további amerikai kamatemeléseket, emiatt gyakorlatilag általános tőkepiaci rali indult. A kriptoeszközöket is veszik, a bitcoin már 3, az ethereum 6 százalék pluszban áll, de veszik a nemesfémeket is, az arany 2, az ezüst 4 százalékot emelkedett.
Új csúcson a német tőzsde
Fontos reformcsomagról döntött ma a német kormány, ami lendületet adott a német részvénypiacnak is, a DAX index új történelmi csúcsra emelkedett. Magasabbra, mint a korábbi, idén január közepi előző történelmi rekordszint. A DAX index szinte minden komponense emelkedik, legnagyobb mértékben a vegyipari cégek, a bankok, autógyártók papírjai emelkednek.
Jó a hangulat a tőzsdéken
Gyenge munkaerőpiaci adat érkezett az Egyesült Államokból, ez pedig csökkenti annak az esélyét, hogy az amerikai jegybank kamatot emeljen. Részben ennek örülnek most a piacok, a német DAX már 1,6, a francia CAC 1,4 százalék pluszban áll. A régióban a magyar tőzsde az egyik legerősebb, másfél százalékos erősödéssel áll most a BUX. Ebben fontos szerepe van a több mint 4 százalékot realizzó Molnak, de az összes többi blue chipet is veszik, árfolyamuk emelkedik. Közben kinyitottak az amerikai részvénypiacok is, a vezető amerikai részvényindexek közül a Dow Jones és az S&P 500 közel fél százalékos pluszba emelkedett.
Ralizik a Waberer's is
Tegnap számoltunk be arról, hogy a Concorde az aktuális árfolyamnál jóval magasabb célárral jött ki a Waberer's papírjaira. Ma erre el is indult a rally, több mint 8 százalékkal került feljebb a Waberer's, de idén még mindig 5 százalék mínuszban áll.
Ralizik a Mol
Egyre jobb a hangulat az európai tőzsdéken, a francia vezető részvényindex már 0,9, a német pedig egy százalék pluszban áll. A magyar BUX index 0,9 százalékot erősödött, ami mögött elsősorban a Mol 3,3 százalékos ralija áll, de az összes többi blue chipünk is emelkedik.
Jóváhagyta az osztalékot a Zwack közgyűlése
A kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére a tervezettnél magasabb, és az előző évit 6,3%-kal meghaladó, 3,18 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta a 2025–2026-os üzleti évet a Zwack Unicum. A közgyűlés részvényenként 1550 forintos osztalék kifizetéséről döntött. A visszafogott hazai fogyasztói bizalom miatt a vállalat a jövőben célzottan az exportpiacok és a nemzetközi terjeszkedés felé fordítja stratégiai fókuszát.
Menetel az OTP
Egyre jobb a hangulat az európai tőzsdéken, a nyitás óta tovább emelkedtek a vezető európai részvényindexek, most már a német DAX és a francia CAC is 0,6 százalékos pluszban áll. Az autóipari részvények továbbra is kiemelkedően teljesítenek. A magyar tőzsde fölülteljesítő ma. A BUX-index 0,8 százalékot emelkedett, ebben fontos szerepe van a MOL rallijának, de mind a négy blue chipünk emelkedik, most már az OTP is, amely még nem ment ma új történelmi csúcsra, viszont ha ott zárna, ahol most, az új történelmi zárócsúcs lenne.
Történelmi csúcson az OTP - Még innen indul az árfolyamrakéta?
Jól jártak azok a befektetők, akik idén OTP részvénybe tették a pénzüket. Év eleje óta több mint harminc százalékot emelkedett a magyar bankpapír árfolyama. Most megnéztük, hogy egy ekkora emelkedés után vonzó-e még árösszempontjából a részvények, és azt is, hogy mi szól amellett, hogy innen még nagyot emelkedjen az árfolyam.
Emelkedés az európai tőzsdéken
Kis emelkedéssel indult ma a nap az európai tőzsdéken, a német DAX 0,2, a francia CAC 0,4 százalékot emelkedett. Ma kifejezetten jól teljesítenek az autóipari részvények, amiket a befektetők az elmúlt hetekben jellemzően erős nyomás alá helyeztek. A Volkswagen 2,6, a BMW 1,8, a Mercedes 1,4 százalékot emelkedett.
Itt az új Invest!
Ha még mélyebben érdekel, mit gondolunk a dél-koreai papírok volatilitásáról és a szenvedő szoftvercégekről, nézd meg tőkepiaci podcastünk, az Invest mai adását. A témák közt még:
- jobb a Birkenstock, mint a Porsche?
- ki az, aki most SpaceX kötvényt vesz?
- újabb tőzsdekrach jóslat érkezett.
Tőzsdére ment a Lime, nyitás után nagyot ugrott az árfolyam
Tőzsdére ment a Lime, az elektromos rollereket és kerékpárokat megosztó vállalat részvényei a 25 dolláros kibocsátási ár után 27 dolláron nyitottak, majd a kereskedés elején közel 10 százalékos pluszba emelkedtek. A társaság szerint mostanra érte el azt a pénzügyi stabilitást, amely alkalmassá tette a tőzsdére lépésre.
Kész gyárat venne Európában a BYD, két ország van nagy versenyben
Újabb európai gyár megvásárlására készül a BYD, a kínai elektromosautó-gyártó már a végső döntés előtt áll, és várhatóan Spanyolország vagy Franciaország lehet a következő célpont. A lépés tovább gyorsíthatja a vállalat európai terjeszkedését, a kontinens autóipara egyre nagyobb nyomás alá kerül a kínai versenytársak miatt.
Kis plusz a magyar tőzsdén
Mérsékelt emelkedéssel nyitotta a napot a magyar tőzsde, a BUX index 0,3 százalék pluszba lendült a nyitást követően, elsősorban a Mol 1,4 százalékos emelkedésének köszönhetően. A Richter 0,3, a Magyar Telekom pedig közel 1 százalék pluszban áll. Valamivel gyengébb a teljesítménye az OTP-nek, a magyar bank részvénye az elmúlt napokban több alkalommal is történelmi csúcsot állított be, ma viszont 0,2 százalékot gyengült.
Kilőttek a kínai autógyártók: a BYD és a Xiaomi is nagyot ugrott a tőzsdén
Nagy emelkedéssel reagáltak a kínai elektromosautó-gyártók részvényei a júniusi értékesítési adatokra. A BYD és a Xiaomi is a vártnál kedvezőbb számokat közölt, ami erősítette a befektetők bizalmát, az elemzők pedig javuló eredményeket és további árfolyam-emelkedést várnak, írja a CNBC.
Rendkívüli ötlettel állt elő az OpenAI: 5 százalékos tulajdonrészt adna az amerikai államnak
Korai egyeztetéseket kezdett az OpenAI arról, hogy az amerikai kormány 5 százalékos részesedést szerezzen a ChatGPT fejlesztőjében. Sam Altman vezérigazgató szerint ezzel az amerikai társadalom is közvetlenül részesülhetne a mesterséges intelligencia várható óriási gazdasági hasznából, miközben a lépés politikailag is közelebb hozhatná egymáshoz a washingtoni kormányzatot és a vezető AI-fejlesztőket.
Újra esés Ázsiában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,5 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,61 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,26 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 1,23 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,77 százalékot emelkedhet, a CAC 0,37 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,2 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,09 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,11 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,08 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a hét nehézsúlyú napja. Idehaza nincs jelentős adatközlés. Nemzetközi téren az euróövezeti májusi munkanélküliségi ráta érkezik, a fő esemény azonban az Egyesült Államokból jön: a júniusi munkaerőpiaci jelentés (nonfarm payrolls). A jelentés ezúttal a megszokott péntek helyett mare csúszik, mivel pénteken az amerikai piacok a július 4-i függetlenség napja miatt zárva tartanak. Az új munkahelyek száma, a munkanélküliségi ráta és különösen az átlagos órabérek alakulása közvetlenül hat a Fed kamatpálya-várakozásaira, a dollárra és az amerikai hozamokra, közvetve a feltörekvő devizákra, így a forintra is.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 40,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 10,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 21,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 305,24
|0,0%
|0,9%
|2,4%
|8,8%
|17,6%
|51,0%
|S&P 500
|7 483,23
|-0,2%
|1,7%
|-1,5%
|9,3%
|20,7%
|73,2%
|Nasdaq
|29 809,13
|-1,5%
|2,0%
|-2,3%
|18,1%
|32,6%
|104,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|70 474,94
|0,6%
|1,9%
|5,3%
|40,0%
|76,2%
|145,5%
|Hang Seng
|22 881,02
|0,0%
|-2,3%
|-9,9%
|-10,7%
|-4,9%
|-20,6%
|CSI 300
|4 958,98
|-0,4%
|0,3%
|2,4%
|7,1%
|25,8%
|-5,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 040,28
|0,2%
|1,2%
|0,1%
|2,2%
|5,8%
|60,5%
|CAC
|8 337,29
|-0,8%
|-0,6%
|2,3%
|2,3%
|8,8%
|27,2%
|FTSE
|10 478,34
|-0,2%
|0,2%
|1,3%
|5,5%
|19,3%
|47,1%
|FTSE MIB
|51 604,56
|-0,2%
|-0,1%
|3,7%
|14,8%
|30,4%
|104,1%
|IBEX
|19 406,6
|-0,3%
|0,1%
|6,7%
|12,1%
|38,7%
|117,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|139 468,09
|-0,3%
|0,4%
|4,2%
|25,6%
|43,1%
|191,1%
|ATX
|6 386,81
|-1,2%
|-1,2%
|5,1%
|19,9%
|45,4%
|84,0%
|PX
|2 570,87
|0,1%
|0,4%
|2,1%
|-4,3%
|19,5%
|124,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 970
|0,0%
|1,5%
|12,3%
|31,0%
|70,8%
|182,2%
|Mol
|3 668
|-0,9%
|-0,1%
|-6,4%
|24,8%
|23,5%
|54,5%
|Richter
|12 120
|0,6%
|1,0%
|-3,5%
|22,9%
|21,3%
|51,9%
|Magyar Telekom
|2 626
|-0,9%
|-3,9%
|-1,5%
|46,5%
|48,0%
|510,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|69,74
|-1,2%
|-2,4%
|-27,3%
|21,8%
|4,7%
|-7,5%
|Brent
|72,94
|0,0%
|-1,2%
|-23,2%
|19,9%
|8,7%
|-3,9%
|Arany
|4 082,77
|1,2%
|2,0%
|-8,5%
|-5,6%
|22,1%
|130,6%
|Devizák
|EURHUF
|354,8250
|-0,3%
|-0,4%
|-0,4%
|-7,6%
|-11,2%
|0,9%
|USDHUF
|311,4276
|0,0%
|-0,9%
|1,6%
|-4,7%
|-8,2%
|5,1%
|GBPHUF
|415,0649
|0,5%
|0,7%
|0,9%
|-5,8%
|-10,7%
|1,7%
|EURUSD
|1,1394
|-0,3%
|0,5%
|-1,9%
|-3,0%
|-3,3%
|-4,0%
|USDJPY
|162,5150
|0,0%
|0,4%
|1,7%
|3,7%
|13,3%
|45,7%
|GBPUSD
|1,3277
|0,0%
|1,0%
|-1,2%
|-1,3%
|-3,2%
|-3,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|59 963,46
|2,5%
|-1,7%
|-15,9%
|-32,4%
|-43,3%
|78,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,48
|0,9%
|1,7%
|0,4%
|7,5%
|5,3%
|202,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,87
|0,0%
|-0,2%
|-4,9%
|0,1%
|11,5%
|-1 269,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,06
|-0,6%
|-2,3%
|-7,1%
|-26,4%
|-27,9%
|70,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Michael M. Santiago/Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
70 milliárd forintnyi kötvényt bocsátott ki a Mol a lengyel piacon
A forrásokat általános vállalatfinanszírozási célokra használják fel.
Kipörgött az Otthon Start-hatás: 2022 vége óta először estek a lakásárak Magyarországon
A KSH első negyedéves lakásárindexe alapján.
Szorul a hurok: egyre több részlet derül ki az Északi Áramlat felrobbantásáról
Egyetlen irányba mutatnak a jelek.
Megállapodott a német kormány: adócsökkentés és nyugdíjreform érkezik
Még meg kell szavazni.
Már lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!
A Portfolio szeptember 23-ai Future of Finance 2026 konferenciáján derül ki a győztes neve.
A bivaly mentheti meg a pusztuló termőföldeket? Egyre többen tartják őket
Szabó László beszélt agrárprojektjéről.
Alig nőtt a foglalkoztatottság az USA-ban
De ez jó hír.
Úgy veszik fel a magyarok a hiteleket, mintha nem lenne holnap
Májusban újra csúcsra futott a személyi kölcsön kihelyezés, a lakáshitel pedig az Otthon Start indulása óta a fellegekben jár. Megjelentek az MNB májusi hitelkihelyezési statisztikái. Finoman
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Regős Gábor: óvatosan kell bánni az árrésstop kivezetésével
Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre
A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása
Az osztalék portfólióm - 2026. június
Kevés osztalék, kicsi nyereség egy eladás után, mit ne mondjak, nem egy izmos hónap volt ez a június.VáltozásokVersant Media Group, Inc. (VSNT): Ez a cég egy Comcast spin-off, írtam róla sokat.
Szigorúbb zöld pályára állítaná a mezőgazdaságot az új dán kormány
A dán agrárpolitika történelmi léptékű zöld fordulatot vesz.
Mennyire erősödhet még a forint az euróbevezetésig?
Az elmúlt hetekben az egyik legtöbb kérdést kiváltó téma az ügyfeleink és olvasóink közt a forint jövője és az euró esetleges magyarországi bevezetése volt. Meddig... The post Mennyire er
A bivaly mentheti meg a pusztuló termőföldeket? Egyre többen tartják őket
Szabó László beszélt agrárprojektjéről.
A tőzsde kedvencét shortoltuk: ez most nagyon bejött!
Nem ültünk fel a rakétára.
Nagyot ment a forint, dobogós lett a devizapiacon: de meddig marad ilyen erős?
A Checklistben Németh Dávidot, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzőjét kérdeztük.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!