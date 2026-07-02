Drasztikus lépésre szánta el magát a szoftveróriás az AI-verseny közepette

A jövőben a szoftveróriás kizárólag a kiemelt fontosságú, elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kulcspozíciókra fókuszálja a toborzást, mivel ezeket tartja elengedhetetlennek a hosszú távú sikeres működéshez. Emellett
felfüggesztik a fejlesztésekhez nem kapcsolódó belső rendezvények miatti utazásokat, és a beszállítói kiadások terén is költségcsökkentési lehetőségeket keresnek.
A menedzsment várakozásai szerint ezek az intézkedések megteremtik a szükséges egyensúlyt a beruházások és a megtakarítások között, biztosítva az SAP versenyképességét és hosszú távú stabilitását.
A vállalat idén már több akvizíciót is végrehajtott, hogy megerősítse pozícióit a mesterséges intelligencia piacán. Ugyanakkor az olyan gyorsan növekvő, új kihívók megjelenése, mint az Anthropic, alapjaiban rázta meg a szektort, aminek következtében a hagyományos szoftvergyártók jelentősen veszítettek piaci értékükből. Az SAP részvényárfolyama idén mintegy 32 százalékot esett.
A héten az is kiderült, hogy a cég végül kimaradt az ipari AI- és adatkezelő vállalat, a Cognite felvásárlásáért folyó versenyből. Helyette egy 3,1 milliárd dolláros megállapodást kötött a Schneider Electrickel, amelyet azonban több piaci elemző is túlzottan drágának talált.
Christian Klein vezérigazgató a mesterséges intelligencia köré szervezi át a vállalatot, ennek részeként szorosabb személyes felügyeletet gyakorol az operatív vezetés és a stratégiai irányítás felett, valamint átalakítja az igazgatósági felelősségi köröket. A héten az SAP bejelentette az idei második felsővezetői átszervezését is, amelynek keretében Klein átvette a távozó termékigazgató, Muhammad Alam feladatainak egy részét.
A partnerek és az ügyfelek korábban már bírálták az SAP első mesterségesintelligencia-eszközeinek ár-érték arányát. Ráadásul a szoftvercég partnereinek többsége – amelyek közé saját bevallása szerint a Fortune 500-as listán szereplő vállalatok több mint 90 százaléka tartozik – jelenleg is a bonyolult és költséges felhőalapú átállással küzd, ami jelentős erőforrásokat von el az új technológiák bevezetésétől.
Címlapkép forrása: SAP
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