Egyre jobb a hangulat az európai tőzsdéken, a nyitás óta tovább emelkedtek a vezető európai részvényindexek, most már a német DAX és a francia CAC is 0,6 százalékos pluszban áll. Az autóipari részvények továbbra is kiemelkedően teljesítenek. A magyar tőzsde fölülteljesítő ma. A BUX-index 0,8 százalékot emelkedett, ebben fontos szerepe van a MOL rallijának, de mind a négy blue chipünk emelkedik, most már az OTP is, amely még nem ment ma új történelmi csúcsra, viszont ha ott zárna, ahol most, az új történelmi zárócsúcs lenne.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.