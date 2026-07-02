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Eladhatja a Bayern Münchenben lévő részesedését a Volkswagen
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Eladhatja a Bayern Münchenben lévő részesedését a Volkswagen

Portfolio
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A Volkswagen fontolóra vette, hogy megválik több labdarúgóklubban, köztük a Bayern Münchenben birtokolt részesedésétől. A döntés hátterében egy nagyszabású szerkezetátalakítás áll, amely a német autógyártónál akár százezer munkahely megszűnését is eredményezheti - írta a Bloomberg.

Az ügyet közelről ismerő, névtelenséget kérő forrás szerint a konszern felülvizsgálja a Bayern Münchenben és a VfB Stuttgartban meglévő részesedéseit, amelyeket az Audi és a Porsche leányvállalatokon keresztül birtokol, valamint az egyéb labdarúgó-szponzorációit is. A Volkswagen ugyanakkor meg kívánja tartani a VfL Wolfsburgban, illetve a harmadosztályú FC Ingolstadt 04-ben lévő – utóbbi esetében 20 százalékos – érdekeltségét. A stuttgarti klub szóvivője szerint jelenleg nincs napirenden, hogy a Porsche eladná a tulajdonrészét.

A tervek a leépítési elképzelésekkel párhuzamosan kerültek napvilágra. A Manager Magazin múlt heti értesülése szerint

a Volkswagen akár százezerre is növelheti a korábban tervezett elbocsátások számát, és négy németországi gyárat is bezárhat.

Oliver Blume vezérigazgató és a menedzsment más tagjai belső fórumokon jelezték, hogy a vállalatcsoport több kulcsterületen is versenyképtelenné vált.

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A német bajnok Bayern München a Football Benchmark adatai szerint a világ hatodik legértékesebb labdarúgóklubja, amelynek becsült vállalati értéke mintegy 4,7 milliárd euró. A Volkswagen az Audin keresztül 8,3 százalékos tulajdonrésszel bír a klubban, amelyet már 2002 óta szponzorál.

A megüresedő kisebbségi részesedések vélhetően felkeltenék a rivális ipari csoportok, a magánbefektetők, a magántőke-alapok és a sportalapok érdeklődését. A német labdarúgásban azonban a szurkolói többségi szavazati kontrollt garantáló, úgynevezett 50+1-es szabály miatt egyelőre alig jelenik meg külföldi magántőke a klubokban. A magántőke eddig is nehezen tudott betörni a német futballpiacra, amit jól mutat, hogy a Blackstone és a CVC Capital Partners 2024-ben, heteken át tartó szurkolói tiltakozások után végül visszalépett egy Bundesliga-médiajogi ügylettől.

A VfB Stuttgartban a Volkswagen 10,4 százalékos részesedéssel rendelkezik, miközben egyik leányvállalata 2033-ig szóló, tízéves névadói szponzori szerződést kötött a klub stadionjára. A stuttgarti egyesület értéke az elmúlt években jelentősen nőtt, és a bevételei alapján a 18. helyet foglalja el a világon a Deloitte Money League 2026-os rangsorában. A csapat a 2024/25-ös szezonban rekordot jelentő, 296,3 millió eurós bevételt termelt, ami 79 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Címlapkép forrása: Angel Martinez/Getty Images

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