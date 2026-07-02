Felpörögtek az eladások a Teslánál, az elemzőket is sikerült alaposan meglepni

A Tesla a vártnál lényegesen több autót adott át és gyártott a második negyedévben, miközben Elon Musk vállalata igyekszik megtörni az elmúlt évek gyenge értékesítési trendjét.

A cég összesen 480 126 járművet értékesített a negyedév során, miközben az elemzők mindössze 406 600 körüli átadásra számítottak.

A mostani volumen éves alapon 25 százalékos, az első negyedévhez képest pedig 34 százalékos növekedést jelent. Egy évvel korábban nagyjából 384 ezer, az idei első negyedévben pedig 358 023 járművet adtak át a vásárlóknak. Az értékesítésekből 467 762 darab, vagyis a teljes mennyiség 97 százaléka a belépőszintű Model 3-ra és a legnépszerűbb Model Y-ra esett.

A negyedévben összesen 452 ezer autó gördült le a gyártószalagról, ez 10,1 százalékkal meghaladja a bázisidőszaki szintet.

A korábbi visszaesést részben a Musk személyével szembeni fogyasztói ellenérzések, valamint az amerikai szövetségi adókedvezmény megszűnése okozta. Elon Musk éles politikai retorikája, az európai szélsőségesek támogatása és a Trump-adminisztrációval való együttműködése több potenciális vásárlót is elriasztott. Eközben a kínai gyártók, mint a BYD, a Nio és a Xiaomi, megfizethetőbb és fejlettebb elektromos autókkal jelentek meg a piacon.

Az értékesítés fellendítése érdekében a Tesla olcsóbb Model 3 és Model Y változatokat vezetett be, valamint több európai piacon is elérhetővé tette a felügyelt önvezetésként (Full Self-Driving (Supervised)) kínált vezetéstámogató rendszerét. A negyedév egyik legnagyobb húzóereje az iráni konfliktus nyomán megugró üzemanyagárak lehettek, amelyek Európában több vásárlót tereltek az elektromos autók felé, bár az olajárak azóta visszatértek a konfliktus előtti szintre.

Az Egyesült Államokban a vásárlók egyre inkább elfordulnak a tisztán elektromos autóktól, és a hibrid modelleket részesítik előnyben, mutatott rá Dan Hearsch, az AlixPartners igazgatója. Véleménye szerint a hatalmas távolságok és a fejletlenebb töltőhálózat miatt az elektromos járművek Amerikában sokkal nehezebb terepen mozognak, mint Európában.

Elon Musk jelenleg a Semi elektromos teherautók gyártásának felfuttatására, az önvezető Cybercab bevezetésére és az Optimus humanoid robotok sorozatgyártásának megindítására összpontosít. A vállalat januárban bejelentette, hogy leállítja a Model S és a Model X modellek gyártását, hogy a fremonti gyártósorokat az Optimus egységek előállítására állítsa át. Az energetikai üzletág a negyedévben 13,5 gigawattóra (GWh) kapacitást telepített az egy évvel korábbi 9,6 gigawattórával szemben. A Tesla a második negyedéves pénzügyi eredményeit július 22-én, szerdán, a tőzsdezárás után teszi közzé.

A vártnál erősebb értékesítési számok ellenére a Tesla árfolyama 8 százalékot esett a mai kereskedésben.

Forrás: CNBC

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