Fővárosi Törvényszék: minden előírásnak megfelelt a Doktor24 felszámolási eljárása

A Doktor 24 Medicina Zrt. felszámolására irányuló, több mint két évvel ezelőtt indult, a cég által a nyilvánosság előtt vitatott eljárás mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályoknak; a bíróság a polgári perrendtartásról szóló törvény általános szabályait is megtartva mindvégig együttműködően és segítően járt el, amikor a feleknek még a közbenső intézkedések megtételéről is tájékoztatást adott - közölte a Fővárosi Törvényszék csütörtökön.

Felidézték, hogy a Doktor24 Medicina Zrt. felszámolására irányuló hitelezői kérelem 2024. május 24-én érkezett a Fővárosi Törvényszékre.

A bíróság 2025. január 22-én kelt végzésében megállapította az adós fizetésképtelenségét és főeljárásban elrendelte az adós felszámolását.

E végzéssel szemben az adós fellebbezést terjesztett elő. A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla 2026. április 29-én kelt végzésével az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta, határozatát az arra törvényben előírt 30 napos határidőben, 2026. május 27-én írásba foglalta - az iratok 2026. május 28-án érkeztek vissza a Fővárosi Törvényszékre.

Az eljáró bíró 2026. június 4-én kelt végzésével kijelölte a felszámolót és felhívta arra, hogy 5 munkanapon belül jelentse be a felszámolóbiztos nevét és adatait. A másodfokú végzés és a felszámolót kijelölő végzések kiadása 2026. június 17-én történt meg elektronikus úton. A felszámoló 2026. június 24-én jelentette be az adatokat a bíróságnak. A felszámolást elrendelő és a felszámolót kirendelő végzés kivonatának közzétételére 2026. június 26-án került sor - ismertették.

A törvényszék közleménye szerint az adós a közzétételt követően, 2026. június 29-én jelentette be, hogy tartozását a hitelező részére megfizette, majd még ugyanezen napon az eljárás szabálytalansága elleni kifogást terjesztetett elő, amelyben két eljárási cselekményt kifogásolt.

Az adós szerint a Fővárosi Törvényszék csak a felszámolást elrendelő másodfokú végzés jogerőre emelkedését követően lett volna jogosult a felszámolást elrendelő és a felszámolót kirendelő végzés kivonatának Cégközlönyben való közzétételére.

Az adós álláspontjával szemben a polgári perrendtartásról (Pp.) szóló törvény vonatkozó szabálya szerint az elsőfokú határozat már a másodfokú végzés meghozatalának időpontjában, azaz 2026. április 29-én jogerős lett - mutat rá a Törvényszék, hozzátéve: a felszámolási eljárásban a felszámolást elrendelő végzés akkor emelkedik jogerőre, ha az elsőfokú határozat ellen egyetlen arra jogosult sem élt fellebbezéssel, a másodfokú határozat pedig akkor, amikor azt a másodfokú bíróság meghozta. Mivel a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló jogszabály azt írja elő, hogy az adós felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedését követően a bíróság haladéktalanul köteles kirendelni a felszámolót, majd elrendelni a felszámolást elrendelő és a felszámolót kirendelő végzés kivonatának a Cégközlönyben való közzétételét, a bíróság ezen kötelezettségének eleget tett, a szabályokat maradéktalanul betartotta - húzták alá.

A közlemény szerint az adós sérelmezte azt is, hogy a Fővárosi Törvényszék a másodfokú határozat kézbesítése során szabálytalanul járt el akkor, amikor a Pp. szakaszától eltérően a döntést nem 15 napon belül közölte a felekkel.

A Törvényszék ismertette, hogy a felszámolási eljárásban a Pp. rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha erről a Csődtörvény (Cstv.) nem tartalmaz eltérő szabályt. Jelen ügyre azonban a Cstv. 28. szakasz 1. bekezdése eltérő szabályként a bíróság haladéktalan intézkedését írja elő, amely intézkedéseket a Fővárosi Törvényszék - a fentebb már részletesen ismertetettek szerint - megtette. E szabály elsősorban a hitelezők védelme érdekében teszi kötelezővé a döntés Cégközlönyben való haladéktalan közzétételét. Hozzátették, hogy a bíróság egyébként - a Pp. általános szabályait is megtartva - mindvégig együttműködően és segítően járt el akkor, amikor a feleknek még a közbenső intézkedések megtételéről is tájékoztatást adott.

Kitértek arra is, hogy a szóvivő június 30-án szerdán, a törvényszéki épület előtt összegyűlt újságíróknak pontatlanul fogalmazott a kézbesítés általános szabályairól a fellebbezési határidőt illetően, továbbá akkor, amikor az ügyvédek elektronikus iratletöltési gyakorlatát általánosságban vagy akár a konkrét ügyben kritizálta. "Ezen - az ügy érdemét és a jelen közleményben írtak valóságtartalmát nem érintő - pontatlan szóvivői megnyilatkozásért elnézést kérünk" - írták.

A Doktor 24 magánegészségügyi szolgáltató álláspontja szerint bírói szabálytalanság, bírói műhiba miatt került a cég felszámolási eljárás alá. Kóka János, a társaság alapítója, felügyelő bizottságának elnöke június 30-i sajtótájékoztatóján azt mondta: a Doktor24 kérelemmel és az eljárás szabálytalansága elleni kifogással élt felszámolásának elrendelése miatt kedden, azt kérve a bíróságtól, hogy a Cégközlönyben is közzétett végzést saját hatáskörben helyezze hatályon kívül.

Szabó József Tamás, a Fővárosi Törvényszék sajtószóvivője a Portfoliónak kedd este elmondta, hogy a Törvényszék elutasította a Doktor 24 kifogását a felszámolási eljárás ellen és a másodfokú bírósági döntéssel a felszámolást elrendelő határozat automatikusan jogerőre emelkedik, amit törvény ír elő, és ezen sem a bíróság, sem a felek nem változtathatnak.

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