Fővárosi Törvényszék: minden előírásnak megfelelt a Doktor24 felszámolási eljárása

Felidézték, hogy a Doktor24 Medicina Zrt. felszámolására irányuló hitelezői kérelem 2024. május 24-én érkezett a Fővárosi Törvényszékre.
A bíróság 2025. január 22-én kelt végzésében megállapította az adós fizetésképtelenségét és főeljárásban elrendelte az adós felszámolását.
E végzéssel szemben az adós fellebbezést terjesztett elő. A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla 2026. április 29-én kelt végzésével az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta, határozatát az arra törvényben előírt 30 napos határidőben, 2026. május 27-én írásba foglalta - az iratok 2026. május 28-án érkeztek vissza a Fővárosi Törvényszékre.
Az eljáró bíró 2026. június 4-én kelt végzésével kijelölte a felszámolót és felhívta arra, hogy 5 munkanapon belül jelentse be a felszámolóbiztos nevét és adatait. A másodfokú végzés és a felszámolót kijelölő végzések kiadása 2026. június 17-én történt meg elektronikus úton. A felszámoló 2026. június 24-én jelentette be az adatokat a bíróságnak. A felszámolást elrendelő és a felszámolót kirendelő végzés kivonatának közzétételére 2026. június 26-án került sor - ismertették.
A törvényszék közleménye szerint az adós a közzétételt követően, 2026. június 29-én jelentette be, hogy tartozását a hitelező részére megfizette, majd még ugyanezen napon az eljárás szabálytalansága elleni kifogást terjesztetett elő, amelyben két eljárási cselekményt kifogásolt.
Az adós szerint a Fővárosi Törvényszék csak a felszámolást elrendelő másodfokú végzés jogerőre emelkedését követően lett volna jogosult a felszámolást elrendelő és a felszámolót kirendelő végzés kivonatának Cégközlönyben való közzétételére.
Az adós álláspontjával szemben a polgári perrendtartásról (Pp.) szóló törvény vonatkozó szabálya szerint az elsőfokú határozat már a másodfokú végzés meghozatalának időpontjában, azaz 2026. április 29-én jogerős lett - mutat rá a Törvényszék, hozzátéve: a felszámolási eljárásban a felszámolást elrendelő végzés akkor emelkedik jogerőre, ha az elsőfokú határozat ellen egyetlen arra jogosult sem élt fellebbezéssel, a másodfokú határozat pedig akkor, amikor azt a másodfokú bíróság meghozta. Mivel a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló jogszabály azt írja elő, hogy az adós felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedését követően a bíróság haladéktalanul köteles kirendelni a felszámolót, majd elrendelni a felszámolást elrendelő és a felszámolót kirendelő végzés kivonatának a Cégközlönyben való közzétételét, a bíróság ezen kötelezettségének eleget tett, a szabályokat maradéktalanul betartotta - húzták alá.
A közlemény szerint az adós sérelmezte azt is, hogy a Fővárosi Törvényszék a másodfokú határozat kézbesítése során szabálytalanul járt el akkor, amikor a Pp. szakaszától eltérően a döntést nem 15 napon belül közölte a felekkel.
A Törvényszék ismertette, hogy a felszámolási eljárásban a Pp. rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha erről a Csődtörvény (Cstv.) nem tartalmaz eltérő szabályt. Jelen ügyre azonban a Cstv. 28. szakasz 1. bekezdése eltérő szabályként a bíróság haladéktalan intézkedését írja elő, amely intézkedéseket a Fővárosi Törvényszék - a fentebb már részletesen ismertetettek szerint - megtette. E szabály elsősorban a hitelezők védelme érdekében teszi kötelezővé a döntés Cégközlönyben való haladéktalan közzétételét. Hozzátették, hogy a bíróság egyébként - a Pp. általános szabályait is megtartva - mindvégig együttműködően és segítően járt el akkor, amikor a feleknek még a közbenső intézkedések megtételéről is tájékoztatást adott.
Kitértek arra is, hogy a szóvivő június 30-án szerdán, a törvényszéki épület előtt összegyűlt újságíróknak pontatlanul fogalmazott a kézbesítés általános szabályairól a fellebbezési határidőt illetően, továbbá akkor, amikor az ügyvédek elektronikus iratletöltési gyakorlatát általánosságban vagy akár a konkrét ügyben kritizálta. "Ezen - az ügy érdemét és a jelen közleményben írtak valóságtartalmát nem érintő - pontatlan szóvivői megnyilatkozásért elnézést kérünk" - írták.
A Doktor 24 magánegészségügyi szolgáltató álláspontja szerint bírói szabálytalanság, bírói műhiba miatt került a cég felszámolási eljárás alá. Kóka János, a társaság alapítója, felügyelő bizottságának elnöke június 30-i sajtótájékoztatóján azt mondta: a Doktor24 kérelemmel és az eljárás szabálytalansága elleni kifogással élt felszámolásának elrendelése miatt kedden, azt kérve a bíróságtól, hogy a Cégközlönyben is közzétett végzést saját hatáskörben helyezze hatályon kívül.
Szabó József Tamás, a Fővárosi Törvényszék sajtószóvivője a Portfoliónak kedd este elmondta, hogy a Törvényszék elutasította a Doktor 24 kifogását a felszámolási eljárás ellen és a másodfokú bírósági döntéssel a felszámolást elrendelő határozat automatikusan jogerőre emelkedik, amit törvény ír elő, és ezen sem a bíróság, sem a felek nem változtathatnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az USA-ban is brutális a hőség, rekordok dőlhetnek a következő napokban
Több napra vonatkozóan rendkívüli hőségriasztás van érvényben.
Az elektromos rendszer megújulását is fékezné az autóipari lobbi
Változhat a szabályozás?
Eladhatja a Bayern Münchenben lévő részesedését a Volkswagen
A szerkezetátalakítás részeként.
Rezeg a karkötő, ha abba kell hagyni a munkát: akkora a hőség, hogy rendkívülit lépett a metropolisz
1400 karkötőt osztottak ki a kánikulában.
Megmozdult a föld a magyarok kedvelt turistaparadicsomában, érezni lehetett a mediterrán szigeteken is
13 kilométerrel a tengerfenék alatt volt a fészke.
Egy iskola parkolójában lőtték le az ukrán politikust: kiadták a merénylőt
Kilenc lövést adott le az áldozatra.
Egyeztetett a kormány a fuvarozókkal: szóba került az útdíj, az energiaárak és a vasúti áruszállítás
Szakmai szinten folytatódnak az egyeztetések.
Történelmi csúcson zárt a magyar tőzsde
Raliztak a blue chipek.
Eljött a korrekció az ingatlanpiacon: csökkentek a lakásárak 2026. I. negyedévében
A KSH adatai alapján 2026 I. negyedévében 2,2 százalékkal mérséklődtek a lakásárak az előző negyedévhez képest. Az előző év azonos időszakához képest is érdemben lassult az áremelked
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Regős Gábor: óvatosan kell bánni az árrésstop kivezetésével
Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre
A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása
Az osztalék portfólióm - 2026. június
Kevés osztalék, kicsi nyereség egy eladás után, mit ne mondjak, nem egy izmos hónap volt ez a június.VáltozásokVersant Media Group, Inc. (VSNT): Ez a cég egy Comcast spin-off, írtam róla sokat.
Szigorúbb zöld pályára állítaná a mezőgazdaságot az új dán kormány
A dán agrárpolitika történelmi léptékű zöld fordulatot vesz.
Mennyire erősödhet még a forint az euróbevezetésig?
Az elmúlt hetekben az egyik legtöbb kérdést kiváltó téma az ügyfeleink és olvasóink közt a forint jövője és az euró esetleges magyarországi bevezetése volt. Meddig... The post Mennyire er
Ketyeg az óra: 200–300 milliárdos számviteli veszteség fenyegeti a bankszektort
A bankok szerint sürgős döntésre lenne szükség.
A bivaly mentheti meg a pusztuló termőföldeket? Egyre többen tartják őket
Szabó László beszélt agrárprojektjéről.
A tőzsde kedvencét shortoltuk: ez most nagyon bejött!
Nem ültünk fel a rakétára.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!