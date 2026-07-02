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Friss előrejelzés érkezett: egy ideig nem tér vissza a tikkasztó forróság
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Friss előrejelzés érkezett: egy ideig nem tér vissza a tikkasztó forróság

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Megérkezett a hőséget megtörő hidegfront, amely elsősorban a Dunántúlon, valamint az ország keleti és északkeleti részén okozott többfelé záporokat és zivatarokat. Ahogy az utóbbi időben megszokhattuk, ezúttal is maradtak szárazon maradt országrészek – köztük a főváros –, ahol egyáltalán nem esett eső. A hét hátralévő részében már nem tér vissza a kánikula, a nappali csúcsértékek többnyire 25 és 30 Celsius-fok között alakulnak - jelentette az Időkép.

A front csütörtök délután még főként a Dunától keletre okozhat záporokat és zivatarokat, ezt követően azonban már nem kell jelentős csapadékra számítani. Pénteken és vasárnap legfeljebb csak helyenként alakulhat ki kisebb zápor vagy esetleges zivatar.

A rendkívüli melegnek vége szakadt.

Bár pénteken néhány helyen még 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, és a legmelegebb vidékeken akár 31–32 fokot is mérhetünk, szombaton és vasárnap a legtöbb területen 30 fok alatt, kifejezetten kellemes 27–29 fok körül alakulnak a maximumok. A levegőt többfelé élénk, helyenként erős északnyugati szél frissíti tovább.

Végre az éjszakák is meghozzák a felfrissülést, hiszen 20 fok feletti minimumhőmérséklet már sehol sem várható. A kora reggeli órákra a legtöbb helyen 15 fok közelébe vagy kissé az alá hűl a levegő. A hidegre hajlamosabb tájakon, különösen az Északi-középhegység völgyeiben és az Őrségben, akár 10 fok körüli értékek is mérhetők majd, sőt néhol 8–9 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, így érdemes alaposan átszellőztetni az átmelegedett lakásokat.

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A középtávú előrejelzések alapján a jövő héten sem tér vissza az elmúlt napokhoz hasonló forróság, sőt kedd vagy szerda környékén már egy újabb hidegfront érkezése körvonalazódik.

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