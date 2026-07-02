Friss előrejelzés érkezett: egy ideig nem tér vissza a tikkasztó forróság

A front csütörtök délután még főként a Dunától keletre okozhat záporokat és zivatarokat, ezt követően azonban már nem kell jelentős csapadékra számítani. Pénteken és vasárnap legfeljebb csak helyenként alakulhat ki kisebb zápor vagy esetleges zivatar.
A rendkívüli melegnek vége szakadt.
Bár pénteken néhány helyen még 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, és a legmelegebb vidékeken akár 31–32 fokot is mérhetünk, szombaton és vasárnap a legtöbb területen 30 fok alatt, kifejezetten kellemes 27–29 fok körül alakulnak a maximumok. A levegőt többfelé élénk, helyenként erős északnyugati szél frissíti tovább.
Végre az éjszakák is meghozzák a felfrissülést, hiszen 20 fok feletti minimumhőmérséklet már sehol sem várható. A kora reggeli órákra a legtöbb helyen 15 fok közelébe vagy kissé az alá hűl a levegő. A hidegre hajlamosabb tájakon, különösen az Északi-középhegység völgyeiben és az Őrségben, akár 10 fok körüli értékek is mérhetők majd, sőt néhol 8–9 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, így érdemes alaposan átszellőztetni az átmelegedett lakásokat.
A középtávú előrejelzések alapján a jövő héten sem tér vissza az elmúlt napokhoz hasonló forróság, sőt kedd vagy szerda környékén már egy újabb hidegfront érkezése körvonalazódik.
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