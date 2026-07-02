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Hatalmas beruházás a magyarországi gyárban: innen árasztják el egész Európát az új Magnum jégkrémmel
Üzlet

Hatalmas beruházás a magyarországi gyárban: innen árasztják el egész Európát az új Magnum jégkrémmel

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Négymilliárd forintos beruházással korszerűsítette veszprémi jégkrémgyártó üzemét a The Magnum Ice Cream Company. A fejlesztés részeként új gyártósort állítottak üzembe, amelyen megkezdődik a Magnum Bonbon termékek gyártása.
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Információ és jelentkezés

A veszprémi gyár a vállalat európai gyártási hálózatának egyik üzeme. A létesítmény évente 230 millió termék előállítására képes, és a magyar, valamint az európai piacot látja el többek között Magnum, Cornetto és Carte d'Or termékekkel. Az üzemet eredetileg 1955-ben alapították, jelenleg több mint 500 munkavállalót foglalkoztat.

A beruházással a vállalat a kisebb adagolású, falatméretű jégkrémek gyártására készül fel.

A Magnum Bonbon termékek a közlemény szerint olyan fogyasztási alkalmakhoz illeszkednek, mint például a kávészünet vagy a közös desszertfogyasztás.

Konecsni Péter, a The Magnum Ice Cream Company magyarországi és kelet-európai ügyvezetője szerint a jégkrémpiacot egyre inkább az új termékformátumok és a változó fogyasztási szokások alakítják. A fejlesztés célja, hogy a vállalat nagyobb volumenben tudja gyártani az új termékeket az európai piacokra.

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Török József, a TMICC veszprémi gyárának ügyvezető igazgatója azt emelte ki, hogy a beruházás az összetettebb termékek gyártását is támogatja, és a gyár több termékkategóriában, több piacra tud termelni.

Az amszterdami székhelyű The Magnum Ice Cream Company 2025-ben 7,9 milliárd euró árbevételt ért el. A vállalat 80 piacon van jelen, 32 gyárat és 13 kutatás-fejlesztési központot működtet, valamint hárommillió fagyasztóládából álló hálózattal rendelkezik.

A veszprémi üzem a fejlesztés után szélesebb termékportfólióval szolgálhatja ki a hazai és az exportpiacokat - áll a közleményben.

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