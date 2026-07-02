Hatalmas pofont kapott a Google: helybenhagyták a történelmi léptékű EU-s büntetést

Az Alphabet tulajdonában lévő Google csütörtökön elveszítette a régóta húzódó jogi csatáját az Európai Unióval szemben. Az EU történetének rekordösszegű versenyjogi bírságát azért szabták ki a vállalatra, mert Android mobil operációs rendszerének piaci helyzetét kihasználva korlátozta a versenytársakat. A döntés a várakozások szerint tovább erősíti majd az európai fellépést a technológiai óriásokkal szemben.

Az Európai Bizottság mint az unió versenyhatósága az elmúlt másfél évtizedben

több milliárd eurós bírságot szabott ki a Google-re különböző versenyjogsértések miatt.

Az ügyek azonban évekig elhúzódtak a bíróságokon, mivel a keresőóriás szinte minden döntés ellen fellebbezett.

Az Android-ügyben még 2018-ban szabtak ki 4,34 milliárd eurós bírságot, amiért a Google olyan megállapodásokra kényszerítette a telefongyártókat, amelyek előírták a Google kereső, a Chrome böngésző és a Google Play alkalmazásbolt előzetes telepítését a készülékekre, miközben korlátozták a konkurens operációs rendszerek használatát.

Az elsőfokú bíróság 2022-ben 4,1 milliárd euróra mérsékelte az összeget, a Google azonban ezt követően az Európai Unió Bíróságához, a luxemburgi székhelyű legfelsőbb fórumhoz fordult.

A bíróság végül a versenyhatóságnak adott igazat. A bírák elutasították a Google és anyavállalata, az Alphabet fellebbezését, és helybenhagyták az Android operációs rendszerhez kapcsolódó, erőfölénnyel való visszaélés miatt kiszabott bírságot.

A Google szóvivője szerint az ítélet nem vette figyelembe azokat a beruházásokat, amelyekkel a cég az Android nyitottságát, interoperabilitását és ingyenességét biztosítja. A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szerződéses gyakorlatát már 2018-ban összhangba hozta az eredeti határozattal.

A Google az elmúlt évtizedben összesen csaknem

11 milliárd eurónyi uniós bírságot halmozott fel a különböző versenyjogsértések miatt.

Bár a most megerősített rekordösszeg az Alphabet éves nyereségének kevesebb mint 3 százalékát teszi ki, a jogi vereség más hatóságokat és piaci szereplőket is kártérítési perek indítására ösztönözhet. Erre már van is példa, hiszen egy svéd bíróság szerdán mintegy 1,5 milliárd dollár kártérítés megfizetésére kötelezte a Google-t a PriceRunner javára, amely a Klarna tulajdonában lévő ár-összehasonlító szolgáltatás.

A technológiai óriásnak ráadásul a közeljövőben újabb szankciókkal kell szembenéznie, mivel a vádak szerint a keresési találatok között saját szolgáltatásait és termékeit részesíti előnyben, de az alkalmazásboltjához kapcsolódó gyakorlatát is vizsgálják. Mindkét ügy a nagy technológiai vállalatok piaci erejének korlátozását célzó digitális piacokról szóló rendelet, azaz a DMA hatálya alá tartozik.

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Forrás: Reuters

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