Hol tart most a debreceni Semcorp-botrány?

Közleményben reagált az akkumulátor-botrány főszereplője az elmúlt napok fejleményeire. A SEMCORP Hungary Kft. nagyra értékeli, hogy Debrecen város vezetése lehetőséget biztosított a személyes egyeztetésre. Hogy ez milyen eredményekkel járt, nem világos, hiszen Debrecen polgármestere tegnap késő délután a város elhagyására szólította fel a gyárat.

A Semcorp környezetszennyezési botrányának friss fejleménye a vállalat által kiadott közlemény. Ebben a cég beszámol a városvezetéssel történt személyes egyeztetésről és ígéretet tett az alapos vizsgálatra. A közlemény szerint a "megbeszélés lehetőséget teremtett arra, hogy a Társaság tájékoztatást adjon a telephelyet érintő helyzettel kapcsolatos vizsgálat aktuális állásáról, valamint a hatóságokkal folytatott együttműködésről. A vizsgálatot a SEMCORP Csoport Debrecenbe érkezett nemzetközi felső vezetői irányítják, akik a világ különböző pontjairól érkeztek annak érdekében, hogy személyesen vezessék a helyzet kezelését. A Társaság hangsúlyozta, hogy tisztában van a feltárt problémák súlyával és azok helyi közösségre gyakorolt hatásával, ezért elsődleges és legsürgetőbb feladatának tekinti a helyzet mielőbbi, megnyugtató rendezését."

A Semcorp-botrány röviden

A Semcorp debreceni üzeménél már 2026 február végén problémát észlelt a hatóság: az egyik üzemrésznél ismeretlen, szúrós szagú, gőzölgő anyag szivárgott a talajba, a környező zöldterület pedig elszíneződött. A cég szerint ez ártalmatlan kondenzvíz volt, de a kormányhivatal mintavételt rendelt el. A későbbi laboreredmények szerint a talajvízben több fém és félfém — például lítium, arzén, ólom, cink, kadmium — koncentrációja jelentősen meghaladta a határértékeket és az eredeti környezeti alapállapotot.

2026. június 24-én a kormányhivatal leállíttatta az üzemet. A döntés oka a jelentős fém- és félfémszennyezés, valamint a sorozatos környezetvédelmi szabályszegés volt. A cég bírságokat kapott, kármentesítésre és környezeti tényfeltárásra kötelezték, Papp László debreceni polgármester büntetőfeljelentést tett a felszín alatti vizek veszélyeztetése és szennyezése miatt.

2026. június 28-án kiderült a szennyezés súlyossága, a mérési adatok rendkívüli mértékű szennyezést mutattak. A talajvízben az alumínium koncentrációja literenként 2 676 000 mikrogramm volt, miközben a határérték 200 mikrogramm, vagyis több mint tizenháromezerszeres túllépést mértek. Emellett arzént, cinket, ólmot, kobaltot, kadmiumot, nikkelt, báriumot, krómot, rezet, mangánt és lítiumot is jóval a megengedett mennyiség felett találtak. Bár a hatóság már május közepén ismerte a súlyos eredményeket, az üzem tényleges felfüggesztésére csak június 24-én került sor.

Tegnap Debrecen a végleges leállítás felé mozdult, majd politikai következmények jöttek: Papp László bejelentette, hogy Debrecen önkormányzata kezdeményezi a Semcorp működésének leállítását, felszólítja a vállalatot a tevékenység áthelyezésére, elzárkózik a további együttműködéstől, és nem támogatja a cég jövőbeli fejlesztéseit. A polgármester szerint a cég elveszítette a bizalmat, és nem látnak biztosítékot a biztonságos működésre.

Ugyanezen az estén Tárkányi Zsolt államtitkár már Papp László azonnali lemondását és a debreceni közgyűlés feloszlatását követelte, azt állítva, hogy a városvezetés a lakosság akarata ellenére engedte be az akkumulátoros ipari szereplőket, majd csak a botrány után ismerte el a káros következményeket.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Derencsényi István