BEL
Belgium 3 2 Szenegál
SEN
 Vége
32-es főtábla
USA
Egyesült Államok 2 0 Bosznia-Hercegovina
BIH
 Vége
32-es főtábla
ESP
Spanyolország Ausztria
AUT
 Ma 21:00
32-es főtábla
POR
Portugália Horvátország
CRO
 Péntek 01:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Hol tart most a debreceni Semcorp-botrány?
Üzlet

Hol tart most a debreceni Semcorp-botrány?

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Közleményben reagált az akkumulátor-botrány főszereplője az elmúlt napok fejleményeire. A SEMCORP Hungary Kft. nagyra értékeli, hogy Debrecen város vezetése lehetőséget biztosított a személyes egyeztetésre. Hogy ez milyen eredményekkel járt, nem világos, hiszen Debrecen polgármestere tegnap késő délután a város elhagyására szólította fel a gyárat.

A Semcorp környezetszennyezési botrányának friss fejleménye a vállalat által kiadott közlemény. Ebben a cég beszámol a városvezetéssel történt személyes egyeztetésről és ígéretet tett az alapos vizsgálatra. A közlemény szerint a "megbeszélés lehetőséget teremtett arra, hogy a Társaság tájékoztatást adjon a telephelyet érintő helyzettel kapcsolatos vizsgálat aktuális állásáról, valamint a hatóságokkal folytatott együttműködésről. A vizsgálatot a SEMCORP Csoport Debrecenbe érkezett nemzetközi felső vezetői irányítják, akik a világ különböző pontjairól érkeztek annak érdekében, hogy személyesen vezessék a helyzet kezelését. A Társaság hangsúlyozta, hogy tisztában van a feltárt problémák súlyával és azok helyi közösségre gyakorolt hatásával, ezért elsődleges és legsürgetőbb feladatának tekinti a helyzet mielőbbi, megnyugtató rendezését."

A Semcorp-botrány röviden

A Semcorp debreceni üzeménél már 2026 február végén problémát észlelt a hatóság: az egyik üzemrésznél ismeretlen, szúrós szagú, gőzölgő anyag szivárgott a talajba, a környező zöldterület pedig elszíneződött. A cég szerint ez ártalmatlan kondenzvíz volt, de a kormányhivatal mintavételt rendelt el. A későbbi laboreredmények szerint a talajvízben több fém és félfém — például lítium, arzén, ólom, cink, kadmium — koncentrációja jelentősen meghaladta a határértékeket és az eredeti környezeti alapállapotot.

2026. június 24-én a kormányhivatal leállíttatta az üzemet. A döntés oka a jelentős fém- és félfémszennyezés, valamint a sorozatos környezetvédelmi szabályszegés volt. A cég bírságokat kapott, kármentesítésre és környezeti tényfeltárásra kötelezték, Papp László debreceni polgármester büntetőfeljelentést tett a felszín alatti vizek veszélyeztetése és szennyezése miatt.

2026. június 28-án kiderült a szennyezés súlyossága, a mérési adatok rendkívüli mértékű szennyezést mutattak. A talajvízben az alumínium koncentrációja literenként 2 676 000 mikrogramm volt, miközben a határérték 200 mikrogramm, vagyis több mint tizenháromezerszeres túllépést mértek. Emellett arzént, cinket, ólmot, kobaltot, kadmiumot, nikkelt, báriumot, krómot, rezet, mangánt és lítiumot is jóval a megengedett mennyiség felett találtak. Bár a hatóság már május közepén ismerte a súlyos eredményeket, az üzem tényleges felfüggesztésére csak június 24-én került sor.

Még több Üzlet

Tőzsdére ment volna a Leopard harckocsik gyártója, de meggondolta magát

Tarolt a vihar: villámcsapás miatt nem jártak a vonatok Bécs és Budapest között

Világszerte nyomás alatt az AI- és chiprészvények

Tegnap Debrecen a végleges leállítás felé mozdult, majd politikai következmények jöttek: Papp László bejelentette, hogy Debrecen önkormányzata kezdeményezi a Semcorp működésének leállítását, felszólítja a vállalatot a tevékenység áthelyezésére, elzárkózik a további együttműködéstől, és nem támogatja a cég jövőbeli fejlesztéseit. A polgármester szerint a cég elveszítette a bizalmat, és nem látnak biztosítékot a biztonságos működésre.

Ugyanezen az estén Tárkányi Zsolt államtitkár már Papp László azonnali lemondását és a debreceni közgyűlés feloszlatását követelte, azt állítva, hogy a városvezetés a lakosság akarata ellenére engedte be az akkumulátoros ipari szereplőket, majd csak a botrány után ismerte el a káros következményeket. 

Kapcsolódó cikkünk

Tűzoltókat riasztottak az akkumulátoripari gyárhoz Debrecenben: nagy erővel vonultak ki a hatóságok

Betelt a pohár a magyar nagyvárosban: visszavonhatják a kínai akkumulátorgyár engedélyét a súlyos szennyezés miatt

Azonnal leállíttatta a kormányhivatal a kínai akkugyárat Debrecenben

Tizenháromezerszeres határérték-túllépést mértek: azonnali hatállyal leállítottak egy környezetszennyező üzemet Magyarországon

Végleg bezárathatják a renitens kínai akkugyárat – Elfogyott Debrecen türelme

Azonnali lemondásra szólították fel Debrecen polgármesterét az akkumulátorgyárak miatt

Megszólalt a debreceni akkumulátorbotrány főszereplője, ahol a tizenháromezerszeres határérték-túllépést mérték

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Derencsényi István

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Elsöprő offenzívát fontolgat Moszkva, váratlant lépett a Kreml – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Azonnali lemondásra szólították fel Debrecen polgármesterét az akkumulátorgyárak miatt
Jön az időjárási fordulat: tornádó csaphatott le Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility