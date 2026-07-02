Hosszú hallgatás után megszólalt Peking a felhőkarcolóba csapódott kirepülőgépről

Életét vesztette egy 66 éves, Liu vezetéknevű férfi abban a repülőgép-balesetben, amely a múlt héten Peking legmagasabb épületének csapódott – közölte csütörtökön a kínai főváros Csaojang kerületének önkormányzata.

A tájékoztatás szerint a pekingi születésű pilóta álmatlansággal és szorongással küzdött, a tragédia hátterében pedig "személyes okok" álltak.

A hatóságok közlése alapján a férfi egyedül repült, amikor letért a kijelölt légtérből, majd megszakadt a kapcsolata a főváros külvárosi részén, a Pingku kerületben található repülőtérrel.

Forrás: Reuters

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