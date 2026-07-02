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Kilométereken át haladt a forgalommal szemben egy autós Magyarországon, meglepő magyarázattal állt elő
Üzlet

Kilométereken át haladt a forgalommal szemben egy autós Magyarországon, meglepő magyarázattal állt elő

MTI
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Három kilométeren át a forgalommal szemben közlekedett személygépkocsijával egy 69 éves csengeri férfi az M6-os autópályán, Bátaszék térségében, az autóst 78 ezer forintos bírsággal sújtották - közölte honlapján a rendőrség.

Azt írták, hogy a Budapest felé közlekedő férfi - tájékoztatásuk szerint a napokban - a bátaszéki alagutaknál zajló útkarbantartás miatti terelésnél nem vette figyelembe a kötelező haladási irányt jelző táblát, és kilométereken keresztül a forgalommal szemben haladt. Az autópályarendőröknek Szekszárd térségében sikerült megállítaniuk a járművet, amikor a sofőr már ismét a megfelelő irányban közlekedett.

A férfi elismerte, hogy figyelmen kívül hagyta a kötelező haladási irányt jelző táblát, de azt nem ismerte el, hogy szabálytalan volt. Azt mondta, a terelés jelzése nem volt egyértelmű, ezért kezdetben nem értette, hogyan került a menetiránnyal szembe.

A sofőr 78 ezer forint közigazgatási bírság mellett négy közlekedési előéleti pontot kapott. A rendőrök szabálysértési feljelentést tettek a férfi ellen, és kezdeményezték a vezetésre való alkalmasságának felülvizsgálatát.

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