Még a tech részvények esés ellenére is történelmi csúcs született az USA-ban

Portfolio 2026. július 02. 22:00

Már nap elején is pozitív hangulatban indult a kereskedés a részvénypiacokon, napközben pedig egyre jobb lett a hangulat, amit segített az amerikai munkaerőpiaci adat is, aminek a megjelenése után a befektetők elkezdték kiárazni a várható amerikai jegybanki kamatemeléseket. Erre széleskörű rali indult, nemcsak a részvénypiacokon, de a befektetők veszik a nemesfémeket, kriptoeszközöket is. Több tőkepiaci termék is új történelmi csúcsra emelkedett, így a német DAX indexnél, az amerikai Dow-nál, a BUX-nál, és az OTP-nél is megvan az új csúcs. Az amerikai technológiai szektor ugyanakkor ismét nyomás alá került, a Nasdaq jelentősen esett, és a technológiai részvények korrekciója az S&P 500-at is lehúzta.