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Megújul a népszerű fővárosi közbringarendszer: itt vannak az árak
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Megújul a népszerű fővárosi közbringarendszer: itt vannak az árak

MTI
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A Mol Bubi 3.0 klasszikus kerékpárjai havonta 2500 forinttól, az elektromos rásegítésű biciklijei pedig 3500 forinttól lesznek elérhetőek, ez utóbbiból 800 áll majd rendelkezésre a megújult fővárosi közbringa-rendszerben - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-t.

A csütörtökön indult, várhatóan július közepéig tartó tesztidőszakot követően

a klasszikus kerékpárokra havi 2500 forintért lehet majd bérletet vásárolni, amiért az ügyfelek utazásonként 30 perc díjmentes használatot kapnak,

feloldási díj nélkül vehetik igénybe a szolgáltatást, és akár két kerékpárt is bérelhetnek egyidejűleg.

Az elektromos rásegítésű Mol Bubi kerékpárok havi díja 3500 forint lesz, amelyért cserébe a klasszikus Mol Bubi kerékpárokat is lehet használni, nem lesz feloldási díj, valamint 60 forintos percdíjért lehet majd használni az elektromos rásegítésű kerékpárokat - írták.

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A BKK felhívta a figyelmet, hogy a BudapestGO alkalmazásban vásárolt havi vagy éves, közösségi közlekedésre érvényes bérlettel kedvezőbb áron lehet majd igénybe venni a szolgáltatást: a klasszikus kerékpárokra vonatkozó havi bérletet 2000 forintos áron érhetik el, az éveset pedig 17 000 forintért, a 21 250 forint helyett. Továbbá az indulást követően augusztus 31-ig kedvezményes használati lehetőséget nyújtanak az elektromos rásegítésű kerékpárokra érvényes bérlettel rendelkezőknek: a bérlettel a kerékpárokat alkalmanként 5 percig díjmentesen lehet majd használni.

Az éles indulást követően a BKK folyamatosan növeli a kerékpárok számát, a kezdeti időszak után összesen 3300 (ebből 2500 klasszikus és 800 elektromos rásegítésű) biciklit biztosít, a kapacitás pedig a későbbiekben a tervek szerint tovább nő majd. A Mol Bubi új generációjának csütörtökön indult ügyféltesztje során az első ötezer regisztrált felhasználó díjmentesen próbálhatja ki a rendszert.

Címlapkép forrása: Portfolio

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