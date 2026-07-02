Méregdrága halogatás a zöld átállás? Szeptemberben jön a Sustainable World konferencia

A fenntarthatósági törekvések mára végérvényesen kiléptek az elméleti síkról, és a modern vállalati stratégiák szerves, megkerülhetetlen részévé váltak. A Sustainable World konferencia hetedik éve kíséri figyelemmel és támogatja ezt a rendkívüli átalakulást.
A gyors szabályozási változások, a geopolitikai feszültségek és a klímakockázatok korában a reziliencia és a gyors alkalmazkodás jelentik a túlélés és a versenyelőny kulcsát. A rendezvény az a stabil platform, ahol az iparági szereplők megoszthatják kézzelfogható eredményeiket és közösen formálhatják a zöld gazdaság jövőjét.
Az esemény során az ESG-szabályozástól és a jelentéskészítéstől kezdve, a zöld hitelezési elvárásokon át, egészen az energiahatékonyságig és az AI-alapú zöld innovációkig minden kulcsfontosságú területet górcső alá veszünk. Olyan izgalmas szekciók várják a résztvevőket, mint a zöld gazdaság makrogazdasági kérdései, az uniós források és a piaci zöld hitelek szimbiózisa:
I. szekció: Zöld gazdaság
A zöld gazdaság kiépítése mára az EU valamennyi tagállama számára kiemelten fontos, kötelező érvényű célkitűzéssé vált. A fenntarthatóság egyre mélyebben gyökerezik az üzleti szektor működésében, a klímaváltozás fizikai kockázatait és a piaci átalakulást pedig immár a legfelsőbb vállalatvezetői szinten sem lehet figyelmen kívül hagyni. Az egyértelmű, hogy az elodázás és a halogatás nem segít a globális és lokális gazdasági kihívások kezelésében.
- Az innovációs nyomás, az uniós szabályozói megfelelés és maga a klímaváltozás következményei dinamikusan változó környezetet teremtenek: Hogyan reagálnak a döntéshozók a makrogazdasági kihívásokra? Milyen stratégiai irányokat jelöl ki az uniós szabályozás és a hazai? Hogyan tehetők a zöld átállás mögé megfelelő pénzügyi ösztönzők? Miként birkóznak meg a kritikus ágazatok vezetői a mindennapi fenntarthatósági nyomással, és hol pörögnek fel leginkább a beruházások?
II/A szekció: Zöld pénzügyek
Új korszak a forrásszerzésnél: a régóta várt uniós források megindulása nem várt lendületet adhat a fenntartható beruházások felé való elmozdulásban is. A kereskedelmi bankok hitelkihelyezésekor ma már alapvető kockázatkezelési és üzleti érdek, hogy az uniós forrásokat piaci zöld hitelekkel kombinálva, financiálisan is maximálisan támogassák a vállalatok „barnából zöldre” történő átmenetét. Kezdünk végleg elfordulni attól a nézettől, hogy a zöld projektek csak költségoldali terhet jelentenek.
- Milyen konkrét klímakockázatokkal (fizikai és átállási) számol és modellez a pénzügyi szektor? Hogyan épülnek be a fenntarthatósági mutatók a banki stressztesztekbe, és miként határozzák meg ezek a hitelezési stratégiákat? Hogyan csatornázhatók be a legoptimálisabban a (várt) uniós források a vállalati zöld célok megvalósításába?
De elmaradhatatlan része a konferenciának az ESG szekció, valamint az energiaszektor, az energiahatékonyság, valamint az épületek korszerűsítése:
II/B szekció: ESG minden oldalról
Az ESG gyakorlati megvalósításában minél mélyebbre ásunk, annál trükkösebb módszertani és adatintegrációs problémákkal találkozunk. A legnagyobb vállalatok már az első jelentéseik tökéletesítésén dolgoznak, miközben a teljes beszállítói láncra egyre nagyobb transzparencia nyomás nehezedik. Az ESG mostanra egy egzakt, mérhető vállalati területté vált, amely az üzleti érték részét képezi.
- Melyek a riportkészítés és az adathitelesítés legnagyobb buktatói a fenntarthatósági szakértők szerint? Hogyan bontakoztatható ki az ESG három pillére a gyakorlatban, a kibocsátások ellentételezésétől (E), a humán tőke és a szociális szempontok menedzselésén át (S), a felelős vállalatirányításig (G)?
III/A szekció: Energia & Hatékonyság & Épületek
A lehető leghatékonyabban és tisztán – ez a nemzeti, a vállalati és a lakossági szektor elsődleges és közös célja az energiapiacon. Az elmúlt évek ár- és ellátásbiztonsági hullámvasútja a prioritási lista elején tartja az energiapolitikát, miközben a napenergia-kapacitások történelmi csúcsokat döntenek. A hálózatok terhelése és a rugalmasság megtartása, valamint a tárolás megoldása azonban kritikus ponthoz érkezett. A megújulók integrációja mellett elkerülhetetlenné vált az energiahatékonysági beruházások, a strukturális épületfelújítások, a hazai ingatlanállomány korszerűsítése (nemcsak napelemekkel) és az intelligens, AI-alapú optimalizálási megoldások maximális kiaknázása.
- Melyek a hazai hálózatfejlesztés legégetőbb problémái, és hogyan egyeztethető össze az infrastruktúra-fejlesztés a biodiverzitás védelmével? Mi a tárolási-boomban a következő lépés? Hogyan valósíthatók meg komplex épületfelújítási és gépészeti beruházások a változó szabályozói környezetben? Megnyílik-e az út az épületkorszerűsítések és felújítások előtt a közeljövőben?
A konferencia rávilágít arra is, hogyan tud az ipar a valós körforgásos modellek felé lépni, illetve, hogy milyen klímaalkalmazkodási jó gyakorlatok léteznek már most. A konferencián a biodiverzitás, a fenntartható vízgazdálkodás is kiemelt témák lesznek:
III/B szekció: Körforgásos gazdaság és ipari zöldítés
Az ellátási láncok és a gyártási folyamatok zöldítése komplex, rendszerszintű kihívást állít a gazdaság szereplői elé, ahol a körforgásos gazdaság alapelveinek integrálása immár elkerülhetetlenné vált. Ma már nem csupán az alapanyagok fenntartható beszerzéséről vagy a logisztikáról van szó, hanem a bölcsőtől a bölcsőig szemlélet megvalósításáról. Ebben a paradigmaváltásban a kritikus hangsúly az erőforrás-hatékonyságon van: a legfőbb vállalati prioritássá a zárt láncú anyagáramok, a másodlagos nyersanyagok piacképessé tétele, az anyagok értéknövelő visszaforgatása, valamint a nem újrahasznosítható maradványok hatékony és tiszta energiává alakítása vált. Ezzel párhuzamosan a leginkább kibocsátás-intenzív ágazatokban – a vegyiparban és a nehéziparban – is elindult az az ipari zöldítési hullám, amely a tudomány és a technológiai innováció fúziójára épít.
Future-Proof Lounge – Klímaadaptációra és zöld stratégiára felkészülni!
Nem elég csökkenteni a kibocsátásokat vagy megpróbálni megállítani a negatív folyamatokat; a klímaszakértők figyelmeztetése szerint eljött a klímaalkalmazkodás ideje. Az egyre gyakrabban jelentkező éghajlati változások, a vízbiztonság kérdései közvetlen fizikai és működési kockázatot jelentenek a társadalom számára. A klímaadaptáció nem más, mint stratégiai alkalmazkodás és a rendszerszintű ellenálló képesség növelése.
IV. szekció: Fenntartható vállalatok, a jövő vállalatai – A természet és az üzlet találkozása
Az üzleti sikeresség és a fenntarthatóság fúziójában a tét nem kisebb, mint hogy a klímaváltozásból és az ökoszisztémák átalakulásából adódó kockázatok megfelelő kezelésével jövőbiztos vállalatokat formáljunk.
- Hogyan léphet át az üzleti világ a puszta kárenyhítésből a természettel való valóságos, értékteremtő együttműködésbe? A jövő vállalatai nem elszigetelten működnek, hanem szerves egységben a környezetükkel. Hogyan integrálható a biodiverzitás a vállalati stratégiába? Mit tanulhat a modern üzleti szféra az olyan organikus, természetközeli és lokális kezdeményezésektől, amelyek bebizonyították, hogy a hagyományos értékek és a fenntartható gazdálkodás profitábilis jövőképet teremtenek?
A konferencia a Green Awards díjátadóval zárul, amelyre augusztus elejéig lehet pályázni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
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