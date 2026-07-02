Nagy felfedezést tettek magyar kutatók: egy hétköznapi dologból is kimutatható lehet a súlyos betegség

Egy egyszerű fogkőeltávolítás a jövőben nemcsak a szebb mosolyról és a jobb szájhigiéniáról szólhat, hanem akár fontos egészségügyi információkat is adhat. A Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karának és a HUN-REN Atommagkutató Intézet kutatóinak vizsgálatai szerint a fogkőben található kémiai nyomok szerepet kaphatnak a 2-es típusú cukorbetegség korai felismerésében.

A fogkő akkor alakul ki, amikor a fogak felszínén keletkező lepedékben a nyál ásványi anyagai lerakódnak, majd fokozatosan megkeményednek. Érdes felszíne kedvez a baktériumok megtapadásának, ezért növeli az íny- és fogágybetegségek kockázatát. A kutatók azonban arra figyeltek fel, hogy

a fogkő nem csupán ásványi lerakódás: olyan biológiai és kémiai nyomokat is megőrizhet, amelyek segíthetnek bizonyos betegségek felismerésében

– írja közleményében a HUN-REN.

Míg a nyál összetétele folyamatosan változik, a hónapok vagy akár évek alatt felépülő fogkő egyfajta biológiai archívumként működik. A kutatók szerint emiatt alkalmas lehet arra, hogy olyan anyagcsere-változások nyomait is rögzítse, amelyek egy adott időpontban vett nyálmintából nem feltétlenül lennének kimutathatók.

A vizsgálatban 57 ember fogkőmintáját elemezték. Közülük 17-en 2-es típusú cukorbetegségben szenvedtek, 40-en pedig az egészséges kontrollcsoportot alkották.

„A mintákat pásztázó elektronmikroszkóppal és röntgenspektroszkópiával vizsgáltuk, ami lehetővé teszi az egyes kémiai elemek pontos azonosítását. Elsősorban a kálium jelenlétére voltunk kíváncsiak, mivel korábbi kutatások szerint a cukorbetegek nyálában gyakran magasabb a kálium koncentrációja” – mondta Tőkési Károly, a HUN-REN ATOMKI tudományos tanácsadója, a vizsgálatot végző kutatócsoport tagja.

Az eredmények szerint a cukorbetegek fogkövében átlagosan több kálium található, mint az egészséges résztvevők mintáiban. Különösen figyelemre méltó, hogy a kálium a cukorbeteg páciensek valamennyi mintájában kimutatható volt.

A kutatók szerint a fogkő nemcsak passzív lenyomata lehet a cukorbetegségnek: a benne felhalmozódó kálium akár szerepet is játszhat azokban a gyulladásos folyamatokban, amelyek miatt a cukorbetegeknél gyakrabban alakulnak ki fogágybetegségek.

A tanulmány szerint az eredmények egyelőre előzetesek, és nagyobb mintaszámú vizsgálatokra van szükség a kapcsolat megerősítéséhez. A megfigyelés ugyanakkor ígéretes új kutatási irányt nyithat meg.

A 2-es típusú cukorbetegség sok esetben évekig rejtve maradhat, miközben fokozatosan károsítja az ereket, a vesét, a szemet vagy az idegrendszert. Ha a fogorvosi rendelőkben, egy rutinszerű fogkőeltávolítás során nyert mintából sikerülne felismerni a betegség korai jeleit, az javíthatná a megelőzés és a kezelés lehetőségeit. Ez csökkenthetné a szövődmények kialakulásának esélyét, javíthatná az életminőséget, és hosszabb távon akár mérsékelhetné az egészségügyi ellátás költségeit is.

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