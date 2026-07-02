BEL
Belgium 3 2 Szenegál
SEN
 Vége
32-es főtábla
USA
Egyesült Államok 2 0 Bosznia-Hercegovina
BIH
 Vége
32-es főtábla
ESP
Spanyolország Ausztria
AUT
 Ma 21:00
32-es főtábla
POR
Portugália Horvátország
CRO
 Péntek 01:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
FONTOS Kiderült, mit művelnek a magyarok a lakossági állampapírokkal – Egyetlen sztár viszi el a hátán az évet
Nagy felfedezést tettek magyar kutatók: egy hétköznapi dologból is kimutatható lehet a súlyos betegség
Üzlet

Nagy felfedezést tettek magyar kutatók: egy hétköznapi dologból is kimutatható lehet a súlyos betegség

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Egy egyszerű fogkőeltávolítás a jövőben nemcsak a szebb mosolyról és a jobb szájhigiéniáról szólhat, hanem akár fontos egészségügyi információkat is adhat. A Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karának és a HUN-REN Atommagkutató Intézet kutatóinak vizsgálatai szerint a fogkőben található kémiai nyomok szerepet kaphatnak a 2-es típusú cukorbetegség korai felismerésében.

A fogkő akkor alakul ki, amikor a fogak felszínén keletkező lepedékben a nyál ásványi anyagai lerakódnak, majd fokozatosan megkeményednek. Érdes felszíne kedvez a baktériumok megtapadásának, ezért növeli az íny- és fogágybetegségek kockázatát. A kutatók azonban arra figyeltek fel, hogy

a fogkő nem csupán ásványi lerakódás: olyan biológiai és kémiai nyomokat is megőrizhet, amelyek segíthetnek bizonyos betegségek felismerésében

– írja közleményében a HUN-REN.

Míg a nyál összetétele folyamatosan változik, a hónapok vagy akár évek alatt felépülő fogkő egyfajta biológiai archívumként működik. A kutatók szerint emiatt alkalmas lehet arra, hogy olyan anyagcsere-változások nyomait is rögzítse, amelyek egy adott időpontban vett nyálmintából nem feltétlenül lennének kimutathatók.

Még több Üzlet

Méregdrága halogatás a zöld átállás? Szeptemberben jön a Sustainable World konferencia

Világszerte nyomás alatt az AI- és chiprészvények

Özönlenek majd a boltokba az új iPhone-ok a következő hónapokban

A vizsgálatban 57 ember fogkőmintáját elemezték. Közülük 17-en 2-es típusú cukorbetegségben szenvedtek, 40-en pedig az egészséges kontrollcsoportot alkották.

„A mintákat pásztázó elektronmikroszkóppal és röntgenspektroszkópiával vizsgáltuk, ami lehetővé teszi az egyes kémiai elemek pontos azonosítását. Elsősorban a kálium jelenlétére voltunk kíváncsiak, mivel korábbi kutatások szerint a cukorbetegek nyálában gyakran magasabb a kálium koncentrációja” – mondta Tőkési Károly, a HUN-REN ATOMKI tudományos tanácsadója, a vizsgálatot végző kutatócsoport tagja.

Az eredmények szerint a cukorbetegek fogkövében átlagosan több kálium található, mint az egészséges résztvevők mintáiban. Különösen figyelemre méltó, hogy a kálium a cukorbeteg páciensek valamennyi mintájában kimutatható volt.

A kutatók szerint a fogkő nemcsak passzív lenyomata lehet a cukorbetegségnek: a benne felhalmozódó kálium akár szerepet is játszhat azokban a gyulladásos folyamatokban, amelyek miatt a cukorbetegeknél gyakrabban alakulnak ki fogágybetegségek.

A tanulmány szerint az eredmények egyelőre előzetesek, és nagyobb mintaszámú vizsgálatokra van szükség a kapcsolat megerősítéséhez. A megfigyelés ugyanakkor ígéretes új kutatási irányt nyithat meg.

A 2-es típusú cukorbetegség sok esetben évekig rejtve maradhat, miközben fokozatosan károsítja az ereket, a vesét, a szemet vagy az idegrendszert. Ha a fogorvosi rendelőkben, egy rutinszerű fogkőeltávolítás során nyert mintából sikerülne felismerni a betegség korai jeleit, az javíthatná a megelőzés és a kezelés lehetőségeit. Ez csökkenthetné a szövődmények kialakulásának esélyét, javíthatná az életminőséget, és hosszabb távon akár mérsékelhetné az egészségügyi ellátás költségeit is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Figyelmeztet a magyar vasúttársaság: nem fogadják a vonatokat Hegyeshalomnál
Kritikus pontot ért el a háború, Putyin előtt három út áll – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Jön az időjárási fordulat: tornádó csaphatott le Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility