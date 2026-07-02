Nem várt helyen csapott le a hőkupola

Szélsőséges hőkupola sújtja Kanada nagy részét, országszerte tartós szélsőséges hőséget okozva, miközben egyes régiók heves esőzésekkel és súlyos árvizekkel küzdenek - számolt be helyi idő szerint szerdán a helyi sajtó.

A kanadai környezetvédelmi és éghajlatváltozási tárca hőriadót hirdetett Ontario, Quebec, a Préri-vidék és az Északnyugati Területek egyes részeire, ahol a nappali csúcshőmérséklet és a páratartalom jóval a szezonális átlag felett van.

Ontario továbbra is az egyik leginkább érintett tartomány, ahol nagy területeken tartósan forró és párás időjárás uralkodik. Ontario délnyugati részén a települések magas nappali hőmérséklettel és alig enyhülő éjszakai hőmérséklettel küzdenek. A szintén a hosszan tartó hőhullám szorításában lévő kelet-ontariói lakosokat arra szólították fel, hogy a nap legforróbb óráiban korlátozzák a szabadtéri tevékenységeket. A meteorológia szolgálat arra szólította fel az érintett területek lakóit, hogy gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, kerüljék a megerőltető szabadtéri tevékenységeket a délutáni melegcsúcs időszakában, rendszeresen ellenőrizzék a veszélyeztetett csoportok - köztük az idősek, a kisgyermekek és a szélsőséges hőmérsékletre érzékeny személyek - állapotát.

A fullasztó hőség és az instabil légköri viszonyok együttes hatása számos régióban fokozta a súlyos zivatarok és az azokhoz kapcsolódó másodlagos katasztrófák kockázatát.

A fővárosban, Ottawában szerdán megszakadtak a Kanada-nap ünnepségei. A heves viharok és a helyenkénti áradások miatt a délutáni programokat is lemondták.

A máshol uralkodó perzselő hőséggel ellentétben Kanada középső részén, Manitoba tartomány Parkland régióját a hét elején heves esőzések sújtották, ami súlyos árvizeket okozott. A nyugat-manitobai Dauphin városa szerdán helyi vészhelyzetet hirdetett ki, hogy megbirkózzon a gyorsan romló árvízhelyzettel.

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