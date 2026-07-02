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Özönlenek majd a boltokba az új iPhone-ok a következő hónapokban
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Özönlenek majd a boltokba az új iPhone-ok a következő hónapokban

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Az Apple legalább öt új iPhone-modell bevezetését tervezi az idei év második fele és 2027 első fele között, miközben az összehajtható készülékek fejlesztését is felpörgeti azzal a céllal, hogy a globális alkatrészhiány ellenére is növelje piaci részesedését - tudósított a Cnbc.

A Nikkei Asia forrásai szerint az amerikai technológiai óriás arra utasította beszállítóit, hogy készüljenek fel mintegy 10 millió hajlítható kijelzős iPhone gyártására még az idén, ami jelentős növekedést jelent a korábban tervezett 7–8 millió darabhoz képest. Első hajlítható készülékének bemutatása előtt az Apple már biztosította a 2026 második felére tervezett új modellekhez szükséges alkatrészeket, hozzávetőleg 80 millió okostelefonhoz.

A vállalat teljes okostelefon-gyártása 2026-ban várhatóan meghaladja majd a 220 millió darabot. Az Apple beszerzési pozíciója a memóriachipek és egyéb alkatrészek piacán továbbra is lényegesen erősebb, mint versenytársaié, annak ellenére is, hogy a mesterséges intelligencia miatti hirtelen keresletnövekedés komoly hiányt idézett elő a globális piacon.

Ez a stabil háttér lehetővé teszi a vállalat számára, hogy a kínai riválisainál sokkal könnyebben vészelje át az ellátási láncok zavarait. A Xiaomi, az Oppo és a Vivo egyaránt 100 millió darab alá csökkentette az éves gyártási célszámait. Egy beszállítói vezető szerint a kínai gyártók gyenge alkupozícióban vannak a memóriachipek beszerzése terén, ami kedvező lehetőséget biztosít az Apple-nek arra, hogy tavasszal új iPhone-okat dobjon piacra, és tovább növelje piaci részesedését.

Az alkatrészek biztosítására tett erőfeszítések hátterében a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok által generált globális memóriahiány áll, amely az egész iparágban felnyomja a gyártási költségeket. A Bloomberg csütörtöki jelentése szerint az Apple tárgyalásokat folytat arról, hogy a kifejezetten Kínában értékesített készülékeihez a kínai Csanghszin Memory Technologies és a Jangce Memory Technologies gyártóktól szerezzen be memóriachipeket. Mindkét cég szerepel a Pentagon azon feketelistáján, amely a pekingi hadsereget vélhetően támogató vállalatokat összesíti.

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A Nikkei Asia beszámolója szerint

az Apple 2027 első felében legalább két új iPhone-t mutat be,

köztük az alapmodellnek számító iPhone 18-at és egy új iPhone Airt. Az intenzív termékbevezetési stratégia azután kapott lendületet, hogy az Apple a múlt héten árat emelt a MacBook és iPad termékcsaládjainál a megugró memória- és tárhelyköltségek miatt.

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