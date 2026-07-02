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Raliznak a világ a tőzsdéi, de az tech szektor megint ütik
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Raliznak a világ a tőzsdéi, de az tech szektor megint ütik

Portfolio
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Már nap elején is pozitív hangulatban indult a kereskedés a részvénypiacokon, napközben pedig egyre jobb lett a hangulat, amit segített az amerikai munkaerőpiaci adat is, aminek a megjelenése után a befektetők elkezdték kiárazni a várható amerikai jegybanki kamatemeléseket. Erre széleskörű rali indult, nemcsak a részvénypiacokon, de a befektetők veszik a nemesfémeket, kriptoeszközöket is. Több tőkepiaci termék is új történelmi csúcsra emelkedett, így a német DAX indexnél, az amerikai Dow-nál, a BUX-nál, és az OTP-nél is megvan az új csúcs. Az amerikai technológiai szektor ugyanakkor ismét nyomás alá került, a Nasdaq nagyot esett, és a technológiai részvények korrekciója az S&P 500-at is lehúzza.
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Veszélyes lépést tett az egyik legnagyobb bitcoin bálna, az elemzők szerint komoly baj lehet belőle

A JP Morgan figyelmeztetése szerint Michael Saylor átalakított finanszírozási stratégiája a Strategynél felforgatta a bitcoin-piac működését, mivel a kriptovaluta egyik legnagyobb vásárlója immár eladóként is felléphet, ami újabb bizonytalanságot jelent a befektetők számára - számolt be a Bloomberg.

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Veszélyes lépést tett az egyik legnagyobb bitcoin bálna, az elemzők szerint komoly baj lehet belőle
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Ütik a tech részvényeket

Egyre csúnyább esés látszik az amerikai technológiai szektorban, a chiprészvényeknél folytatódik a korrekció, ami a Nasdaqot is lefelé húzza, az index már 1,5 százalékos mínuszban van. Az S&P 500 is esik, jelenleg 0,7 százalékos a mínusz, míg a Dow 0,4 százalékot emelkedett.

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Felpörögtek az eladások a Teslánál, az elemzőket is sikerült alaposan meglepni

A Tesla a vártnál lényegesen több autót adott át és gyártott a második negyedévben, miközben Elon Musk vállalata igyekszik megtörni az elmúlt évek gyenge értékesítési trendjét.

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Felpörögtek az eladások a Teslánál, az elemzőket is sikerült alaposan meglepni
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Rotáció az USA-ban

Az USA-ban felemás mozgásokat mutatnak a vezető indexek, a Dow 0,7 százalékos emelkedést követően új történelmi csúcsra ment, miközben az S&P 500-ra és a Nasdaqra rányomja a bélyegét a chiprészvények szenvedése - előbbi 0,2 százalékot, utóbbi 0,8 százalékot esett.

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Komoly rali volt Európában

Nagyot raliztak ma az európai tőzsdék, a DAX 2,2 százalékos pluszban zárt, a CAC és a FTSE 100 pedig 1,7 százalékkal került feljebb.

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Történelmi csúcson zárt a magyar tőzsde

A vártnál gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok hatására széleskörű rali indult ma a piacokon, a befektetők elkezdték kiárazni a várható amerikai kamatemeléseket, a raliból pedig a magyar tőzsde is kivette a részét. A BUX index és az OTP is történelmi csúcson zárt.

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Történelmi csúcson zárt a magyar tőzsde
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Rali

Hirtelen elkezdték kiáraztni a befektetők a további amerikai kamatemeléseket, emiatt gyakorlatilag általános tőkepiaci rali indult. A kriptoeszközöket is veszik, a bitcoin már 3, az ethereum 6 százalék pluszban áll, de veszik a nemesfémeket is, az arany 2, az ezüst 4 százalékot emelkedett.

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Új csúcson a német tőzsde

Fontos reformcsomagról döntött ma a német kormány, ami lendületet adott a német részvénypiacnak is, a DAX index új történelmi csúcsra emelkedett. Magasabbra, mint a korábbi, idén január közepi előző történelmi rekordszint. A DAX index szinte minden komponense emelkedik, legnagyobb mértékben a vegyipari cégek, a bankok, autógyártók papírjai emelkednek.

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Jó a hangulat a tőzsdéken

Gyenge munkaerőpiaci adat érkezett az Egyesült Államokból, ez pedig csökkenti annak az esélyét, hogy az amerikai jegybank kamatot emeljen. Részben ennek örülnek most a piacok, a német DAX már 1,6, a francia CAC 1,4 százalék pluszban áll. A régióban a magyar tőzsde az egyik legerősebb, másfél százalékos erősödéssel áll most a BUX. Ebben fontos szerepe van a több mint 4 százalékot realizzó Molnak, de az összes többi blue chipet is veszik, árfolyamuk emelkedik. Közben kinyitottak az amerikai részvénypiacok is, a vezető amerikai részvényindexek közül a Dow Jones és az S&P 500 közel fél százalékos pluszba emelkedett.

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Ralizik a Waberer's is

Tegnap számoltunk be arról, hogy a Concorde az aktuális árfolyamnál jóval magasabb célárral jött ki a Waberer's papírjaira. Ma erre el is indult a rally, több mint 8 százalékkal került feljebb a Waberer's, de idén még mindig 5 százalék mínuszban áll.

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Ralizik a Mol

Egyre jobb a hangulat az európai tőzsdéken, a francia vezető részvényindex már 0,9, a német pedig egy százalék pluszban áll. A magyar BUX index 0,9 százalékot erősödött, ami mögött elsősorban a Mol 3,3 százalékos ralija áll, de az összes többi blue chipünk is emelkedik.

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Jóváhagyta az osztalékot a Zwack közgyűlése

A kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére a tervezettnél magasabb, és az előző évit 6,3%-kal meghaladó, 3,18 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta a 2025–2026-os üzleti évet a Zwack Unicum. A közgyűlés részvényenként 1550 forintos osztalék kifizetéséről döntött. A visszafogott hazai fogyasztói bizalom miatt a vállalat a jövőben célzottan az exportpiacok és a nemzetközi terjeszkedés felé fordítja stratégiai fókuszát.

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Jóváhagyta az osztalékot a Zwack közgyűlése
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Menetel az OTP

Egyre jobb a hangulat az európai tőzsdéken, a nyitás óta tovább emelkedtek a vezető európai részvényindexek, most már a német DAX és a francia CAC is 0,6 százalékos pluszban áll. Az autóipari részvények továbbra is kiemelkedően teljesítenek. A magyar tőzsde fölülteljesítő ma. A BUX-index 0,8 százalékot emelkedett, ebben fontos szerepe van a MOL rallijának, de mind a négy blue chipünk emelkedik, most már az OTP is, amely még nem ment ma új történelmi csúcsra, viszont ha ott zárna, ahol most, az új történelmi zárócsúcs lenne.

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Történelmi csúcson az OTP - Még innen indul az árfolyamrakéta?

Jól jártak azok a befektetők, akik idén OTP részvénybe tették a pénzüket. Év eleje óta több mint harminc százalékot emelkedett a magyar bankpapír árfolyama. Most megnéztük, hogy egy ekkora emelkedés után vonzó-e még árösszempontjából a részvények, és azt is, hogy mi szól amellett, hogy innen még nagyot emelkedjen az árfolyam.

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Történelmi csúcson az OTP - Még innen indul az árfolyamrakéta?
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Emelkedés az európai tőzsdéken

Kis emelkedéssel indult ma a nap az európai tőzsdéken, a német DAX 0,2, a francia CAC 0,4 százalékot emelkedett. Ma kifejezetten jól teljesítenek az autóipari részvények, amiket a befektetők az elmúlt hetekben jellemzően erős nyomás alá helyeztek. A Volkswagen 2,6, a BMW 1,8, a Mercedes 1,4 százalékot emelkedett.

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Itt az új Invest!

Ha még mélyebben érdekel, mit gondolunk a dél-koreai papírok volatilitásáról és a szenvedő szoftvercégekről, nézd meg tőkepiaci podcastünk, az Invest mai adását. A témák közt még:

  • jobb a Birkenstock, mint a Porsche?
  • ki az, aki most SpaceX kötvényt vesz?
  • újabb tőzsdekrach jóslat érkezett.
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Tőzsdére ment a Lime, nyitás után nagyot ugrott az árfolyam

Tőzsdére ment a Lime, az elektromos rollereket és kerékpárokat megosztó vállalat részvényei a 25 dolláros kibocsátási ár után 27 dolláron nyitottak, majd a kereskedés elején közel 10 százalékos pluszba emelkedtek. A társaság szerint mostanra érte el azt a pénzügyi stabilitást, amely alkalmassá tette a tőzsdére lépésre.

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Tőzsdére ment a Lime, nyitás után nagyot ugrott az árfolyam
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Kész gyárat venne Európában a BYD, két ország van nagy versenyben

Újabb európai gyár megvásárlására készül a BYD, a kínai elektromosautó-gyártó már a végső döntés előtt áll, és várhatóan Spanyolország vagy Franciaország lehet a következő célpont. A lépés tovább gyorsíthatja a vállalat európai terjeszkedését, a kontinens autóipara egyre nagyobb nyomás alá kerül a kínai versenytársak miatt.

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Kész gyárat venne Európában a BYD, két ország van nagy versenyben
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Kis plusz a magyar tőzsdén

Mérsékelt emelkedéssel nyitotta a napot a magyar tőzsde, a BUX index 0,3 százalék pluszba lendült a nyitást követően, elsősorban a Mol 1,4 százalékos emelkedésének köszönhetően. A Richter 0,3, a Magyar Telekom pedig közel 1 százalék pluszban áll. Valamivel gyengébb a teljesítménye az OTP-nek, a magyar bank részvénye az elmúlt napokban több alkalommal is történelmi csúcsot állított be, ma viszont 0,2 százalékot gyengült.

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Kilőttek a kínai autógyártók: a BYD és a Xiaomi is nagyot ugrott a tőzsdén

Nagy emelkedéssel reagáltak a kínai elektromosautó-gyártók részvényei a júniusi értékesítési adatokra. A BYD és a Xiaomi is a vártnál kedvezőbb számokat közölt, ami erősítette a befektetők bizalmát, az elemzők pedig javuló eredményeket és további árfolyam-emelkedést várnak, írja a CNBC.

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Kilőttek a kínai autógyártók: a BYD és a Xiaomi is nagyot ugrott a tőzsdén
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Rendkívüli ötlettel állt elő az OpenAI: 5 százalékos tulajdonrészt adna az amerikai államnak

Korai egyeztetéseket kezdett az OpenAI arról, hogy az amerikai kormány 5 százalékos részesedést szerezzen a ChatGPT fejlesztőjében. Sam Altman vezérigazgató szerint ezzel az amerikai társadalom is közvetlenül részesülhetne a mesterséges intelligencia várható óriási gazdasági hasznából, miközben a lépés politikailag is közelebb hozhatná egymáshoz a washingtoni kormányzatot és a vezető AI-fejlesztőket.

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Rendkívüli ötlettel állt elő az OpenAI: 5 százalékos tulajdonrészt adna az amerikai államnak
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Újra esés Ázsiában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,5 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,61 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,26 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 1,23 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,77 százalékot emelkedhet, a CAC 0,37 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,2 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,09 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,11 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,08 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a hét nehézsúlyú napja. Idehaza nincs jelentős adatközlés. Nemzetközi téren az euróövezeti májusi munkanélküliségi ráta érkezik, a fő esemény azonban az Egyesült Államokból jön: a júniusi munkaerőpiaci jelentés (nonfarm payrolls). A jelentés ezúttal a megszokott péntek helyett mare csúszik, mivel pénteken az amerikai piacok a július 4-i függetlenség napja miatt zárva tartanak. Az új munkahelyek száma, a munkanélküliségi ráta és különösen az átlagos órabérek alakulása közvetlenül hat a Fed kamatpálya-várakozásaira, a dollárra és az amerikai hozamokra, közvetve a feltörekvő devizákra, így a forintra is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 40,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 10,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 21,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 305,24 0,0% 0,9% 2,4% 8,8% 17,6% 51,0%
S&P 500 7 483,23 -0,2% 1,7% -1,5% 9,3% 20,7% 73,2%
Nasdaq 29 809,13 -1,5% 2,0% -2,3% 18,1% 32,6% 104,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 70 474,94 0,6% 1,9% 5,3% 40,0% 76,2% 145,5%
Hang Seng 22 881,02 0,0% -2,3% -9,9% -10,7% -4,9% -20,6%
CSI 300 4 958,98 -0,4% 0,3% 2,4% 7,1% 25,8% -5,2%
Európai részvényindexek              
DAX 25 040,28 0,2% 1,2% 0,1% 2,2% 5,8% 60,5%
CAC 8 337,29 -0,8% -0,6% 2,3% 2,3% 8,8% 27,2%
FTSE 10 478,34 -0,2% 0,2% 1,3% 5,5% 19,3% 47,1%
FTSE MIB 51 604,56 -0,2% -0,1% 3,7% 14,8% 30,4% 104,1%
IBEX 19 406,6 -0,3% 0,1% 6,7% 12,1% 38,7% 117,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 139 468,09 -0,3% 0,4% 4,2% 25,6% 43,1% 191,1%
ATX 6 386,81 -1,2% -1,2% 5,1% 19,9% 45,4% 84,0%
PX 2 570,87 0,1% 0,4% 2,1% -4,3% 19,5% 124,6%
Magyar blue chipek              
OTP 45 970 0,0% 1,5% 12,3% 31,0% 70,8% 182,2%
Mol 3 668 -0,9% -0,1% -6,4% 24,8% 23,5% 54,5%
Richter 12 120 0,6% 1,0% -3,5% 22,9% 21,3% 51,9%
Magyar Telekom 2 626 -0,9% -3,9% -1,5% 46,5% 48,0% 510,7%
Nyersanyagok              
WTI 69,74 -1,2% -2,4% -27,3% 21,8% 4,7% -7,5%
Brent 72,94 0,0% -1,2% -23,2% 19,9% 8,7% -3,9%
Arany 4 082,77 1,2% 2,0% -8,5% -5,6% 22,1% 130,6%
Devizák              
EURHUF 354,8250 -0,3% -0,4% -0,4% -7,6% -11,2% 0,9%
USDHUF 311,4276 0,0% -0,9% 1,6% -4,7% -8,2% 5,1%
GBPHUF 415,0649 0,5% 0,7% 0,9% -5,8% -10,7% 1,7%
EURUSD 1,1394 -0,3% 0,5% -1,9% -3,0% -3,3% -4,0%
USDJPY 162,5150 0,0% 0,4% 1,7% 3,7% 13,3% 45,7%
GBPUSD 1,3277 0,0% 1,0% -1,2% -1,3% -3,2% -3,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 59 963,46 2,5% -1,7% -15,9% -32,4% -43,3% 78,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,48 0,9% 1,7% 0,4% 7,5% 5,3% 202,5%
10 éves német állampapírhozam 2,87 0,0% -0,2% -4,9% 0,1% 11,5% -1 269,4%
10 éves magyar állampapírhozam 5,06 -0,6% -2,3% -7,1% -26,4% -27,9% 70,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Michael M. Santiago/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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