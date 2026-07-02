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Sokan már a kórházba sem mernek bemenni: eltitkolt betegek tömegei hozhatnak újabb katasztrófát az ebolajárvány sújtotta országban
Üzlet

Sokan már a kórházba sem mernek bemenni: eltitkolt betegek tömegei hozhatnak újabb katasztrófát az ebolajárvány sújtotta országban

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Az egészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a malária és más betegségek éppolyan halálosak lehetnek, mint a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló ebolajárvány. A járványhelyzet túlterheli az egészségügyi ellátórendszert, a betegek pedig a fertőzéstől való félelmükben elkerülik a klinikákat, ami tovább súlyosbítja a válságot.

A Reuters hírügynökségnek nyilatkozó egészségügyi dolgozók és tisztségviselők rámutattak, hogy bár folyamatosan küzdenek a halálesetek visszaszorításáért, a lakosság félelme mellett a régóta fennálló ellátási hiányosságokkal és a konfliktus sújtotta régió logisztikai nehézségeivel is meg kell birkózniuk. Bill Steiger, a Malaria No More nevű nonprofit szervezet vezetője kifejtette, hogy a korábbi tapasztalatok alapján szinte minden ebolajárvány idején többen veszítik életüket maláriában, mint magában az ebolában.

A malária azért jelent rendkívüli veszélyt, mert az országban – így a keleti tartományokban is, ahol a Bundibugyo-vírus okozta ebolajárvány a leghevesebben tombol – rendkívül elterjedtnek számít. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai alapján 2024-ben mintegy 35 millió megbetegedést és 68 ezer halálesetet regisztráltak Kongóban, ami Nigéria után a második legmagasabb esetszám a világon.

A válságot a régóta fennálló strukturális hiányosságok is mélyítik. A Globális Alap tájékoztatása szerint tavaly biztonsági okok miatt két tervezett szúnyogháló-osztási kampányt is le kellett fújni Ituri és Észak-Kivu tartományokban, amelyek éppen a járvány gócpontjainak számítanak. Mivel a korábbi hálók elhasználódtak, a lakosság jelentős része idén védelem nélkül maradt. Susie Nasr, a Globális Alap maláriaellenes részlegének vezetője jelezte, hogy

már láthatók a megbetegedések emelkedésére utaló korai jelek.

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Ez azonban részben abból is adódhat, hogy az orvosok a tesztelés mellőzésével minden gyanús esetet igazolt maláriaként kezelnek, így próbálva csökkenteni a saját kitettségüket az esetleges ebolafertőzésnek, mivel a két betegség korai tünetei, például a láz, rendkívül hasonlóak.

A legrosszabb forgatókönyv elkerülése érdekében a kongói kormány a Globális Alappal és a Gates Alapítvánnyal együttműködve maláriaellenes gyógyszerkészleteket szállít a járvány sújtotta területekre. A szakemberek a tömeges gyógyszerosztás lehetőségét is mérlegelik, amelynek keretében házról házra járva juttatnák el a készítményeket a lakossághoz, hogy gyorsan csökkentsék a maláriás megbetegedések számát.

A terepen dolgozó szakemberek ugyanakkor attól tartanak, hogy sok eset rejtve marad. Aimé Mbonda, a Vöröskereszt buniai sürgősségi koordinátora elmondta, hogy a tüneteket mutatók mintegy fele nem fordul orvoshoz, miután azt tapasztalták, hogy a klinikákra bekerülő lázas ismerőseik már nem tértek vissza. A koordinátor kiemelte, hogy a késlekedés miatt egyre több a súlyos állapotú beteg és a halálos áldozat, ráadásul sokan még beismerni is félnek a tüneteiket. Az ebolajárvány megfékezéséhez az Afrikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Africa CDC) szerint 1,4 milliárd dollárra lenne szükség, ehhez képest eddig mindössze 120 millió dollárnyi forrás érkezett meg.

Forrás: Reuters

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