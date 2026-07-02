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Tarolt a vihar: villámcsapás miatt nem jártak a vonatok Bécs és Budapest között
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Tarolt a vihar: villámcsapás miatt nem jártak a vonatok Bécs és Budapest között

MTI
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Hajnalra elhárították a műszaki hibát az osztrák szakaszon, így újraindult a forgalom a hegyeshalmi határátmenetben - közölte a Mávinform csütörtök reggel az MTI-vel.

Az EuroCity, EuroNight és Railjet vonatok

a teljes útvonalon közlekednek Bécs és Budapest között.

A határforgalomban a Győr-Hegyeshalom-Bruck an der Leitha-Bécs útvonalon közlekedő EuRegióknál a reggeli órákban még néhány vonat helyett az osztrák szakaszon, Hegyeshalom és Bruck an der Leitha között pótlóbuszokra kell átszállni - tájékoztattak.

Éjjel azért nem közlekedtek a vonatok a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán, mert egy villámcsapás Ausztriában károkat okozott a vasúti pályán.

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