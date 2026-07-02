Történelmi csúcson zárt a magyar tőzsde

A vártnál gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok hatására széleskörű rali indult ma a piacokon, a befektetők elkezdték kiárazni a várható amerikai kamatemeléseket, a raliból pedig a magyar tőzsde is kivette a részét. A BUX index és az OTP is történelmi csúcson zárt.

Ma a BUX-index 1,6 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Mol, az OTP és a Magyar Telekom árfolyama emelkedett, miközben csak a Richter árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a Waberer's és a PannErgy vezette a sort 7,6 illetve 4,4 százalékos emelkedéssel, a lista végén a MBH JZB állt 2,0 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 20,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a Waberer's részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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