Tőzsdére ment volna a Leopard harckocsik gyártója, de meggondolta magát

Az amszterdami székhelyű vállalat részvényesei úgy döntöttek, hogy a nyilvános részvénykibocsátási folyamat

csak akkor folytatódik, amikor a piaci körülmények kedvezőbbé válnak

– közölte a KNDS.

A halasztást az európai védelmi ipari szektort érintő jelenlegi piaci ingadozásokkal indokolták.

A döntés azután született meg, hogy a Financial Times beszámolója szerint a hadiipari vállalat nehezen tudta meggyőzni a befektetőket a 12 milliárd eurót meghaladó cégértékelés megalapozottságáról.

A KNDS a múlt héten erősítette meg, hogy részvényeit egyszerre kívánta bevezetni a párizsi és a frankfurti tőzsdére, így a tranzakció Európa egyik legnagyobb idei elsődleges nyilvános részvénykibocsátása lett volna.

A francia–német KNDS Európa egyik vezető szárazföldi hadiipari vállalata, amelynek legismertebb terméke a Leopard 2 harckocsi. A cég gyárt önjáró tarackokat. emellett lőszereket, fegyverrendszereket, katonai elektronikai és kommunikációs megoldásokat, kiképzési rendszereket, valamint a katonai járművek teljes életciklusát lefedő karbantartási és modernizációs szolgáltatásokat is kínál. A KNDS termékei jelenleg több mint 30 ország fegyveres erőinél állnak szolgálatban.

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