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Világszerte nyomás alatt az AI- és chiprészvények
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Világszerte nyomás alatt az AI- és chiprészvények

Portfolio
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Újra az AI és chip sztori mozgatja a tőzsdéket, eladói nyomás alá kerültek az ázsiai részvénypiacok, élén a dél-koreai tőzsdével, miután ismét megingott a befektetők bizalma a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiai részvényekben. A hangulatot elsősorban az AI-infrastruktúrára fordított kiadások fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmak rontották, ami különösen érzékenyen érintette a félvezetőgyártókat, a Samsung és az SK Hynix árfolyama is jelentősen esett, követve az amerikai chipgyártó részvények tegnapi esését.
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Rendkívüli ötlettel állt elő az OpenAI: 5 százalékos tulajdonrészt adna az amerikai államnak

Korai egyeztetéseket kezdett az OpenAI arról, hogy az amerikai kormány 5 százalékos részesedést szerezzen a ChatGPT fejlesztőjében. Sam Altman vezérigazgató szerint ezzel az amerikai társadalom is közvetlenül részesülhetne a mesterséges intelligencia várható óriási gazdasági hasznából, miközben a lépés politikailag is közelebb hozhatná egymáshoz a washingtoni kormányzatot és a vezető AI-fejlesztőket.

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Rendkívüli ötlettel állt elő az OpenAI: 5 százalékos tulajdonrészt adna az amerikai államnak
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Újra esés Ázsiában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,5 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,61 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,26 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 1,23 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,77 százalékot emelkedhet, a CAC 0,37 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,2 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,09 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,11 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,08 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a hét nehézsúlyú napja. Idehaza nincs jelentős adatközlés. Nemzetközi téren az euróövezeti májusi munkanélküliségi ráta érkezik, a fő esemény azonban az Egyesült Államokból jön: a júniusi munkaerőpiaci jelentés (nonfarm payrolls). A jelentés ezúttal a megszokott péntek helyett mare csúszik, mivel pénteken az amerikai piacok a július 4-i függetlenség napja miatt zárva tartanak. Az új munkahelyek száma, a munkanélküliségi ráta és különösen az átlagos órabérek alakulása közvetlenül hat a Fed kamatpálya-várakozásaira, a dollárra és az amerikai hozamokra, közvetve a feltörekvő devizákra, így a forintra is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 40,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 10,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 21,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 305,24 0,0% 0,9% 2,4% 8,8% 17,6% 51,0%
S&P 500 7 483,23 -0,2% 1,7% -1,5% 9,3% 20,7% 73,2%
Nasdaq 29 809,13 -1,5% 2,0% -2,3% 18,1% 32,6% 104,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 70 474,94 0,6% 1,9% 5,3% 40,0% 76,2% 145,5%
Hang Seng 22 881,02 0,0% -2,3% -9,9% -10,7% -4,9% -20,6%
CSI 300 4 958,98 -0,4% 0,3% 2,4% 7,1% 25,8% -5,2%
Európai részvényindexek              
DAX 25 040,28 0,2% 1,2% 0,1% 2,2% 5,8% 60,5%
CAC 8 337,29 -0,8% -0,6% 2,3% 2,3% 8,8% 27,2%
FTSE 10 478,34 -0,2% 0,2% 1,3% 5,5% 19,3% 47,1%
FTSE MIB 51 604,56 -0,2% -0,1% 3,7% 14,8% 30,4% 104,1%
IBEX 19 406,6 -0,3% 0,1% 6,7% 12,1% 38,7% 117,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 139 468,09 -0,3% 0,4% 4,2% 25,6% 43,1% 191,1%
ATX 6 386,81 -1,2% -1,2% 5,1% 19,9% 45,4% 84,0%
PX 2 570,87 0,1% 0,4% 2,1% -4,3% 19,5% 124,6%
Magyar blue chipek              
OTP 45 970 0,0% 1,5% 12,3% 31,0% 70,8% 182,2%
Mol 3 668 -0,9% -0,1% -6,4% 24,8% 23,5% 54,5%
Richter 12 120 0,6% 1,0% -3,5% 22,9% 21,3% 51,9%
Magyar Telekom 2 626 -0,9% -3,9% -1,5% 46,5% 48,0% 510,7%
Nyersanyagok              
WTI 69,74 -1,2% -2,4% -27,3% 21,8% 4,7% -7,5%
Brent 72,94 0,0% -1,2% -23,2% 19,9% 8,7% -3,9%
Arany 4 082,77 1,2% 2,0% -8,5% -5,6% 22,1% 130,6%
Devizák              
EURHUF 354,8250 -0,3% -0,4% -0,4% -7,6% -11,2% 0,9%
USDHUF 311,4276 0,0% -0,9% 1,6% -4,7% -8,2% 5,1%
GBPHUF 415,0649 0,5% 0,7% 0,9% -5,8% -10,7% 1,7%
EURUSD 1,1394 -0,3% 0,5% -1,9% -3,0% -3,3% -4,0%
USDJPY 162,5150 0,0% 0,4% 1,7% 3,7% 13,3% 45,7%
GBPUSD 1,3277 0,0% 1,0% -1,2% -1,3% -3,2% -3,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 59 963,46 2,5% -1,7% -15,9% -32,4% -43,3% 78,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,48 0,9% 1,7% 0,4% 7,5% 5,3% 202,5%
10 éves német állampapírhozam 2,87 0,0% -0,2% -4,9% 0,1% 11,5% -1 269,4%
10 éves magyar állampapírhozam 5,06 -0,6% -2,3% -7,1% -26,4% -27,9% 70,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Michael M. Santiago/Getty Images

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