Világszerte nyomás alatt az AI- és chiprészvények

Rendkívüli ötlettel állt elő az OpenAI: 5 százalékos tulajdonrészt adna az amerikai államnak
Korai egyeztetéseket kezdett az OpenAI arról, hogy az amerikai kormány 5 százalékos részesedést szerezzen a ChatGPT fejlesztőjében. Sam Altman vezérigazgató szerint ezzel az amerikai társadalom is közvetlenül részesülhetne a mesterséges intelligencia várható óriási gazdasági hasznából, miközben a lépés politikailag is közelebb hozhatná egymáshoz a washingtoni kormányzatot és a vezető AI-fejlesztőket.
Újra esés Ázsiában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,5 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,61 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,26 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 1,23 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,77 százalékot emelkedhet, a CAC 0,37 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,2 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,09 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,11 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,08 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a hét nehézsúlyú napja. Idehaza nincs jelentős adatközlés. Nemzetközi téren az euróövezeti májusi munkanélküliségi ráta érkezik, a fő esemény azonban az Egyesült Államokból jön: a júniusi munkaerőpiaci jelentés (nonfarm payrolls). A jelentés ezúttal a megszokott péntek helyett mare csúszik, mivel pénteken az amerikai piacok a július 4-i függetlenség napja miatt zárva tartanak. Az új munkahelyek száma, a munkanélküliségi ráta és különösen az átlagos órabérek alakulása közvetlenül hat a Fed kamatpálya-várakozásaira, a dollárra és az amerikai hozamokra, közvetve a feltörekvő devizákra, így a forintra is.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 40,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 10,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 21,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 305,24
|0,0%
|0,9%
|2,4%
|8,8%
|17,6%
|51,0%
|S&P 500
|7 483,23
|-0,2%
|1,7%
|-1,5%
|9,3%
|20,7%
|73,2%
|Nasdaq
|29 809,13
|-1,5%
|2,0%
|-2,3%
|18,1%
|32,6%
|104,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|70 474,94
|0,6%
|1,9%
|5,3%
|40,0%
|76,2%
|145,5%
|Hang Seng
|22 881,02
|0,0%
|-2,3%
|-9,9%
|-10,7%
|-4,9%
|-20,6%
|CSI 300
|4 958,98
|-0,4%
|0,3%
|2,4%
|7,1%
|25,8%
|-5,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 040,28
|0,2%
|1,2%
|0,1%
|2,2%
|5,8%
|60,5%
|CAC
|8 337,29
|-0,8%
|-0,6%
|2,3%
|2,3%
|8,8%
|27,2%
|FTSE
|10 478,34
|-0,2%
|0,2%
|1,3%
|5,5%
|19,3%
|47,1%
|FTSE MIB
|51 604,56
|-0,2%
|-0,1%
|3,7%
|14,8%
|30,4%
|104,1%
|IBEX
|19 406,6
|-0,3%
|0,1%
|6,7%
|12,1%
|38,7%
|117,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|139 468,09
|-0,3%
|0,4%
|4,2%
|25,6%
|43,1%
|191,1%
|ATX
|6 386,81
|-1,2%
|-1,2%
|5,1%
|19,9%
|45,4%
|84,0%
|PX
|2 570,87
|0,1%
|0,4%
|2,1%
|-4,3%
|19,5%
|124,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 970
|0,0%
|1,5%
|12,3%
|31,0%
|70,8%
|182,2%
|Mol
|3 668
|-0,9%
|-0,1%
|-6,4%
|24,8%
|23,5%
|54,5%
|Richter
|12 120
|0,6%
|1,0%
|-3,5%
|22,9%
|21,3%
|51,9%
|Magyar Telekom
|2 626
|-0,9%
|-3,9%
|-1,5%
|46,5%
|48,0%
|510,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|69,74
|-1,2%
|-2,4%
|-27,3%
|21,8%
|4,7%
|-7,5%
|Brent
|72,94
|0,0%
|-1,2%
|-23,2%
|19,9%
|8,7%
|-3,9%
|Arany
|4 082,77
|1,2%
|2,0%
|-8,5%
|-5,6%
|22,1%
|130,6%
|Devizák
|EURHUF
|354,8250
|-0,3%
|-0,4%
|-0,4%
|-7,6%
|-11,2%
|0,9%
|USDHUF
|311,4276
|0,0%
|-0,9%
|1,6%
|-4,7%
|-8,2%
|5,1%
|GBPHUF
|415,0649
|0,5%
|0,7%
|0,9%
|-5,8%
|-10,7%
|1,7%
|EURUSD
|1,1394
|-0,3%
|0,5%
|-1,9%
|-3,0%
|-3,3%
|-4,0%
|USDJPY
|162,5150
|0,0%
|0,4%
|1,7%
|3,7%
|13,3%
|45,7%
|GBPUSD
|1,3277
|0,0%
|1,0%
|-1,2%
|-1,3%
|-3,2%
|-3,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|59 963,46
|2,5%
|-1,7%
|-15,9%
|-32,4%
|-43,3%
|78,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,48
|0,9%
|1,7%
|0,4%
|7,5%
|5,3%
|202,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,87
|0,0%
|-0,2%
|-4,9%
|0,1%
|11,5%
|-1 269,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,06
|-0,6%
|-2,3%
|-7,1%
|-26,4%
|-27,9%
|70,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Michael M. Santiago/Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Újranyílik Európa a magyar egyetemek előtt, de évekbe telhet visszaépíteni a lerombolt bizalmat
Az egész magyar kutatói szféra reputációs károkat szenvedett a modellváltás után.
Figyelmeztet a magyar vasúttársaság: nem fogadják a vonatokat Hegyeshalomnál
Aki teheti, halassza el az utazását Ausztriába.
Új államtitkár csatlakozik Hegedűs Zsolthoz
Kihirdették a közlönyben.
Rendkívüli korlátozások az elcsatolt félszigeten: leállították a lakossági tankolást a benzinhiány miatt
A Krím súlyos üzemanyaghiánnyal küzd.
Azonnali lemondásra szólították fel Debrecen polgármesterét az akkumulátorgyárak miatt
Tárkányi Zsolt szerint a polgármester a lakosság akarata ellenére engedélyezte a környezetszennyező üzemeket.
Felmentette Magyar Péter a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét
Befejezi elnöki pályafutását Koltay András.
Hegedűs Zsolt intézkedett: beengedik a kamerákat a magyar kórházakba, nyilatkozhatnak az egészségügyi dolgozók
Ajánlást is kidolgozott az Egészségügyi Minisztérium.
Az osztalék portfólióm - 2026. június
Kevés osztalék, kicsi nyereség egy eladás után, mit ne mondjak, nem egy izmos hónap volt ez a június.VáltozásokVersant Media Group, Inc. (VSNT): Ez a cég egy Comcast spin-off, írtam róla sokat.
Szigorúbb zöld pályára állítaná a mezőgazdaságot az új dán kormány
A dán agrárpolitika történelmi léptékű zöld fordulatot vesz.
Mennyire erősödhet még a forint az euróbevezetésig?
Az elmúlt hetekben az egyik legtöbb kérdést kiváltó téma az ügyfeleink és olvasóink közt a forint jövője és az euró esetleges magyarországi bevezetése volt. Meddig... The post Mennyire er
Több a magyar diploma, mégis lemaradtunk a régiós versenyben
A diploma már nem kiváltság, hanem alapkövetelmény a régióban. Miközben a BB tengely országaiban húsz év alatt csaknem megduplázódott a fiatal diplomások aránya, Magyarország hiába... The
20% adójóváírás nyugdíjra: kinek érheti meg?
Azt hiszed, neked nem jár állami támogatás? Ha bejelentett állásod van, nagy eséllyel te is megkaphatod a 20%-os adójóváírást. Ezzel az állam jelentősen megnövelheti a megtakarításodat: mi
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Munkaerőhiány Közép- és Kelet-Európában: átmeneti akadály vagy tartós korlát?
A munkaerőhiány ma kevésbé súlyos Közép- és Kelet-Európában, mint 2020 előtt, de a demográfiai nyomás és a munkaképes korú népesség csökkenése tartós strukturális kihívást jelent. T
Borzalom, hogy mindent lehet kapni (HOLD After Hours Extra)
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek...
Nagyot ment a forint, dobogós lett a devizapiacon: de meddig marad ilyen erős?
A Checklistben Németh Dávidot, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzőjét kérdeztük.
Mit jelent az orosz rulett az orbáni költségvetésben? Bod Péter Ákost kérdeztük
A keddi Checklistben a hatalmas hiány nyomába eredünk.
Eltűnhet a földgáz a cégek életéből? A számlák mögött már látszik a piac átalakulása
Zsugorodik a piac.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.