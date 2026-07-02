Vitézy Dávid: már készülnek a gyárban a legújabb hazai motorvonatok

A GYSEV még 2022 elején indította el InterCity-motorvonat beszerzési programját, amelyet a társaság európai beruházási banki hitelből finanszíroz. A projekt keretében

összesen 11 új motorvonat készül,

ezek a jövőben a GYSEV távolsági InterCity-szolgáltatásának gerincét adhatják a nyugat-magyarországi fővonalakon.

Vitézy Dávid bejegyzése szerint az első négy szerelvény már az összeszerelési fázisban van Lengyelországban, az első jármű pedig várhatóan még 2026 végén megérkezhet Magyarországra. Ezt követően kezdődhetnek meg a hazai próbafutások és a hatósági engedélyezési eljárások. Az új motorvonatok egy része a tervek szerint 2027 második felében állhat forgalomba, a teljes, 11 darabos flotta pedig 2028 nyarára állhat rendelkezésre.

A motorvonatok gyártásában magyarországi üzem is részt vesz: a festett kocsiszekrények a Stadler szolnoki gyárában készülnek, majd ütemezetten kerülnek a lengyelországi Siedlcébe, ahol a végszerelést végzik. A járművek tesztelése 2026 augusztusától párhuzamosan több helyszínen, Romániában, Csehországban és Magyarországon zajlik majd.

Az új motorvonatok első- és másodosztályú kialakítással, távolsági ülésekkel, légkondicionált és alacsonypadlós utastérrel, valamint modern utastájékoztató rendszerrel készülnek. A fedélzeten Wi-Fi, USB-C töltők, valamint tablet- és okostelefon-tartók is lesznek.

A szerelvények kialakítása a szezonális igényekhez is igazítható lesz: nyáron akár 18 kerékpár szállítására is lehetőséget biztosítanak.

Vitézy Dávid a bejegyzésében arra is kitért, hogy egy ilyen járműbeszerzés a finanszírozás biztosításától a gyártáson és az engedélyezésen át a forgalomba állásig akár öt évet is igénybe vehet Európában. Szerinte a GYSEV mostani projektje azt is mutatja, hogy a korábban elindított vasúti járműbeszerzések hosszú távon kézzelfogható eredményeket hozhatnak, miközben a MÁV járműcseréinek halasztása jelentős időveszteséget okozott a magyar vasúti közlekedésben.

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