A Kifli.hu-n már a ChatGPT-vel is intézhetjük a bevásárlást

A Kifli.hu integrálta szolgáltatását a ChatGPT-be, így a felhasználók már a mesterséges intelligencián keresztül is intézhetik az élelmiszer-bevásárlást. A fejlesztésnek köszönhetően a chatbot képes termékeket keresni, recepteket ajánlani és összeállítani a bevásárlókosarat, ám a rendelés véglegesítése és a fizetés továbbra is a webáruház saját felületén történik.

WOOD & Co. Investor Day 2026 Idén ősszel első alkalommal érkezik a WOOD & Company exkluzív befektetői konferenciája, a WOOD & Co. Investor Day 2026, a Portfolio szakmai partnerségével! Szeptember 9-én a Budapest Marriott Hotelben szűk körben találkozhatnak a cégcsoport tulajdonosai, vezető menedzsmentje, kiemelt partnerei és a befektetési piac meghatározó szereplői. Egyedülálló lehetőség az aktuális gazdasági és befektetési környezet megvitatására, exkluzív kapcsolatteremtésre és szakmai networkingre – kötetlenül, magas szinten, első kézből.

Az új funkció használatához a vásárlóknak a ChatGPT alkalmazásmenüjében kell megkeresniük a Kifli.hu hivatalos alkalmazását, majd össze kell kapcsolniuk azt a meglévő felhasználói fiókjukkal.

Ezt követően a bevásárlás egy egyszerű beszélgetéssel is elintézhető, asztali számítógépen és mobileszközön egyaránt.

A felhasználók megkérhetik a chatbotot például

egy adott termék megkeresésére,

egy heti menü megtervezésére a szükséges hozzávalókkal együtt,

egy kézzel írt bevásárlólista elemeinek azonosítására,

vagy éppen egy speciális étrendhez passzoló akciós termékek ajánlására.

A kategóriák hagyományos böngészése helyett elegendő csupán leírni az igényeket, majd a kosár összeállítása után a rendszer egy kattintással átirányítja a vásárlót a Kifli.hu oldalára a tranzakció befejezéséhez.

A fejlesztés hátterében az anyavállalat, a Rohlik Group saját, Model Context Protocol (MCP) szabványt használó szervere áll. Ez a nyílt kommunikációs protokoll lehetővé teszi, hogy a webáruház rendszere biztonságosan kapcsolódjon a különböző mesterségesintelligencia-szolgáltatásokhoz. A technológiának köszönhetően a platform a jövőben nemcsak a ChatGPT-vel, hanem más intelligens asszisztensekkel is összekapcsolható lesz.

A külső integráció mellett a vállalat folyamatosan fejleszti saját, Maia nevű mesterségesintelligencia-asszisztensét is. A magyar nyelven kommunikáló rendszer a webáruházon belül támogatja a vásárlási folyamatot, ami a termékkeresésen és a kosár összeállításán túl kiterjed a szállítási idősáv kiválasztására, az ügyfélszolgálati feladatok ellátására és a biztonságos fizetésre is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images