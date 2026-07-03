A Kifli.hu-n már a ChatGPT-vel is intézhetjük a bevásárlást

Az új funkció használatához a vásárlóknak a ChatGPT alkalmazásmenüjében kell megkeresniük a Kifli.hu hivatalos alkalmazását, majd össze kell kapcsolniuk azt a meglévő felhasználói fiókjukkal.
Ezt követően a bevásárlás egy egyszerű beszélgetéssel is elintézhető, asztali számítógépen és mobileszközön egyaránt.
A felhasználók megkérhetik a chatbotot például
- egy adott termék megkeresésére,
- egy heti menü megtervezésére a szükséges hozzávalókkal együtt,
- egy kézzel írt bevásárlólista elemeinek azonosítására,
- vagy éppen egy speciális étrendhez passzoló akciós termékek ajánlására.
A kategóriák hagyományos böngészése helyett elegendő csupán leírni az igényeket, majd a kosár összeállítása után a rendszer egy kattintással átirányítja a vásárlót a Kifli.hu oldalára a tranzakció befejezéséhez.
A fejlesztés hátterében az anyavállalat, a Rohlik Group saját, Model Context Protocol (MCP) szabványt használó szervere áll. Ez a nyílt kommunikációs protokoll lehetővé teszi, hogy a webáruház rendszere biztonságosan kapcsolódjon a különböző mesterségesintelligencia-szolgáltatásokhoz. A technológiának köszönhetően a platform a jövőben nemcsak a ChatGPT-vel, hanem más intelligens asszisztensekkel is összekapcsolható lesz.
A külső integráció mellett a vállalat folyamatosan fejleszti saját, Maia nevű mesterségesintelligencia-asszisztensét is. A magyar nyelven kommunikáló rendszer a webáruházon belül támogatja a vásárlási folyamatot, ami a termékkeresésen és a kosár összeállításán túl kiterjed a szállítási idősáv kiválasztására, az ügyfélszolgálati feladatok ellátására és a biztonságos fizetésre is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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