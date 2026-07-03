A vízhiányos napok margójára: Gajdos László a vízgazdálkodásról és a Velencei-tó helyreállításáról is beszélt

A minisztert az aktuális ügyekről, az élhető Magyarország feltételeiről, valamint a miniszteri pálya előtti időszakról kérdezte Seres Samu, politikai tartalomgyártó egy beszélgetés során, de természetesen szó volt az állatokról, az állatjólétről, és előkerült az is, hogy az élő környezetért felelős minisztériumi elnevezést is úgy választották, hogy túlmutasson a természetvédelmi törekvéseken.

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A vízkérdéssel most mindenki találkozott

A Velencei-tó állapotáról, illetve az elmúlt napokban lévő vízhiányról sokat lehetett hallani a napokban, Gajdos László elmondta, hogy

a következő időszak egyik fontos feladata lesz a Velencei-tó helyreállítása, valamint a hazai vízgazdálkodás újragondolása.

Az elmúlt napokban jelentkező vízhiány kapcsán nagyon fontos megérteni, hogy a víz nem egyéni, hanem közös erőforrásunk, a fúrt kutak is a közös vízkészleteket használják, de ami még szintén fontos a vízhiányos időszakok tanulságait nézve, az az infrastruktúra állapota. Az elhanyagolt víztározókat helyre kell hozni, karban kell tartani, és különösen a kritikus területeken meg kell oldani a vízpótlást. Mint mondta,

sok kiszáradt víztározónk van, amelyeket helyrehozni és működtetni kell

A jó példák és az ivóvízzel való locsolás problémája is előkerült a beszélgetésben: Izraelben például a szennyvíz nagyon magas arányú újrahasznosítása fontos része a vízgazdálkodásnak. A miniszter úgy látja, Magyarországon is nagyobb hangsúlyt kellene kapnia annak, hogy a rendelkezésre álló vizet ne elvezessük, hanem megtartsuk és újra felhasználjuk. Ebben a gazdák szerepét is kiemelte. Véleménye szerint fontos lenne, hogy a gazdák lássák: a földjük nemcsak termőterület, hanem vízmegtartó közeg is lehet.

„A legjobb víztározó maga a talaj”

- fogalmazott Gajdos László, majd kiemelte, hogy a természetbe való beavatkozásnak mindig következménye van, ezért minden döntésnél figyelembe kell venni a természet működését. A jövőre nézve olyan szemlélettel fognak dolgozni, ami a különösen problémás területeken, úgy mint a Nyírség, az Alsó-Tisza-völgy és a Homokhátságon is segíthetnek.

Az akkumulátor gyárak is előkerültek

Nem lehetett megkerülni a beszélgetés során a debreceni Semcorp üzem botrányát, a miniszter amellett, hogy elmondta, hogy nem látszik, hogy milyen szakmai szempontok alapján jelölték ki az akkumulátorgyárak helyszíneit Magyarországon, kiemelte, hogy

a környezetvédelmi tárca olyan ipari beruházókkal tud csak együttműködni, amelyek a jogszabályok maradéktalan betartása mellett, a lakosság érdekeit tiszteletben tartva működik Magyarországon.

Az tehát nem lehetőség, hogy a magyar emberek félelembe éljenek, egy valós, vagy akárcsak egy vélelmezett környezeti szennyezés miatt. Az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban egy videót is közzétett Tárkányi Zsolt, a debreceni választókerület tiszás országgyűlési képviselője Gajdos László miniszterrel, amiről ebben a cikkben számoltunk be:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 03. Betelt a pohár a kormánynál: rendkívül szigorú szabályok és egy új főhatóság jön az akkumulátorgyárak miatt

Gajdos László végül a természetvédelem jelentőségét is hangsúlyozta. Szerinte a nemzeti parkokban szükség van természetvédelmi őrökre, mert ezek a területek különleges értéket képviselnek. „A nemzeti parkok csodák” - mondta, hozzátéve, hogy ezek a területek a biodiverzitásról, vagyis az élővilág sokféleségének megőrzéséről szólnak.

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