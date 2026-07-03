Belső feszültségek miatt állt le a szuper-vadászgép projekt, komoly veszélybe került a katonai együttműködés

Guillaume Faury, az Airbus vezérigazgatója borúlátóan nyilatkozott az európai védelmi együttműködés jövőjéről. Az Airbus-vezér aggályai alig néhány héttel azután fogalmazódtak meg, hogy zátonyra futott a francia–német–spanyol közös vadászgépprogram, az FCAS.

Párizs és Berlin azután döntött a projekt leállítása mellett, hogy hónapokig tartó feszültség alakult ki a gyártó partnerek, az Airbus és a Dassault között a feladatmegosztás kérdésében. Faury szerint az európai országok komoly nyomás alatt állnak, és

bár a beruházásokhoz szükséges források rendelkezésre állnak, a szorító határidők miatt gyors lépésekre lenne szükség.

"Ha a következő években elszalasztjuk ezt a lehetőséget, évtizedekre megosztott, nemzeti szintű megoldásokra kényszerülünk" – figyelmeztetett a vezérigazgató. Hozzátette, Berlin és Párizs egyaránt elkötelezett a védelmi együttműködés sikere mellett, és az Airbus is bízik a közös európai fellépésben.

A napokban Éric Trappier, a Dassault Aviation vezérigazgatója a francia szenátus egyik bizottsága előtt szintén nyitottnak mutatkozott az együttműködésre a közös vadászgépprogram kudarca ellenére. "Képesek vagyunk a partnerségre, ezt a múltban már bizonyítottuk, ám olyan keretrendszerben szeretnénk dolgozni, amelynek szabályait a kezdetektől fogva minden érintett fél elfogadja" – fogalmazott a cégvezető.

Forrás: Reuters

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