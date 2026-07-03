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Beolvad a Poli Computer PC Kft. a 4iG Informatikai Zrt.-be
Üzlet

Beolvad a Poli Computer PC Kft. a 4iG Informatikai Zrt.-be

Portfolio
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A 4iG tájékoztatása szerint a 4iG Informatikai Zrt. és a Poli Computer PC Kft. döntött arról, hogy a Poli Computer PC Kft. beolvad a 4iG Informatikai Zrt.-be - derül ki a BÉT-en publikált közleményből.

A társaság jelezte, hogy a beolvadás nem érinti a Poli Computer PC Kft. dolgozóinak foglalkoztatását: őket a beolvadás napjától jogfolytonosan a 4iG Informatikai Zrt. veszi át.

A beolvadás időpontja 2026. szeptember 30., az új szervezeti keretek szerinti működés pedig 2026. október 1-jén kezdődik.

A Poli Computer PC Kft. egy budapesti informatikai szolgáltató cég, amely főként IT-outsourcinggal, informatikai üzemeltetéssel, biztonságtechnikai megoldásokkal, valamint szünetmentes áramellátási rendszerek tervezésével, telepítésével és üzemeltetésével foglalkozik. A Poli Computer 2021-ben csatlakozott a 4iG cégcsoporthoz.

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