Betelt a pohár a kormánynál: rendkívül szigorú szabályok és egy új főhatóság jön az akkumulátorgyárak miatt

A miniszter tájékoztatása szerint jelenleg nem tisztázott, hogy milyen szakmai szempontok alapján jelölték ki az akkumulátorgyárak helyszíneit Magyarországon, ahogy az sem ismert, hogy milyen környezeti hatásvizsgálatok előzték meg a beruházásokat, és a nagy ipari szereplők miért nem tartják be a hazai környezetvédelmi előírásokat.
E helyzet kezelésére
a Tisza-kormány ősszel felállít egy új főhatóságot, amely a jövőben rendkívül szigorú működési szabályokat határoz meg és kényszerít ki ezeknél az üzemeknél.
A kabinet a kapcsolódó garanciavállalásokat várhatóan néhány héten, legkésőbb egy-két hónapon belül mutatja be.
A kormányzati intézkedések mellett a szakhatóságok is megkezdték a fellépést: a múlt héten azonnali hatállyal visszavonták a debreceni Semcorp üzem szeparátorfólia-gyártásra vonatkozó összes tevékenységi engedélyét. A gyár mindaddig nem kaphatja vissza a működési engedélyeit, amíg a teljes környezeti kármentesítést el nem végzi, és bizonyíthatóan a megengedett határértékek alatt nem tartja a kibocsátási mutatóit.
A videóban elhangzottak szerint az ügynek politikai következményei is kell, hogy legyenek: a döntéshozók Papp László debreceni polgármester és a teljes helyi városvezetés lemondását követelik, mivel álláspontjuk szerint a lakosság akaratával szemben hozták a városba a vitatott ipari létesítményeket.
A környezetvédelmi tárca nem vállal közösséget a szabályokat áthágó szereplőkkel, de kész együttműködni minden olyan ipari beruházóval, amely a jogszabályok maradéktalan betartása mellett, a lakosság érdekeit tiszteletben tartva működik Magyarországon
– hangsúlyozta a miniszter, utalva arra, hogy a felelőtlen döntésekért a jövőben mindenkinek vállalnia kell a felelősséget.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Katona Tibor
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