POR
Portugália 2 1 Horvátország
CRO
 Vége
32-es főtábla
SUI
Svájc 2 0 Algéria
ALG
 Vége
32-es főtábla
AUS
Ausztrália Egyiptom
EGY
 Ma 20:00
32-es főtábla
ARG
Argentína Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Szombat 00:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Elárverezik az Nvidia vezérének legendás bőrdzsekijét
Üzlet

Elárverezik az Nvidia vezérének legendás bőrdzsekijét

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Jensen Huang, az Nvidia társalapítója és vezérigazgatója aukcióra bocsátja a védjegyévé vált fekete bőrdzsekijét a Sotheby's aukciósháznál. A licit jótékony célt szolgál, a befolyt összeggel ugyanis fiatal kutatókat és fejlesztőket támogatnak - írja a Yahoo Finance.

A Tom Ford által tervezett kabátot maga Huang is dedikálta. A Sotheby's becslése szerint az

értéke 40 000 és 60 000 dollár közé tehető.

Az aukciót a Long Journey Ventures szervezi, a bevétel pedig az Edge Institute nevű nonprofit szervezethez kerül, amely technológiai, tudományos és kulturális területeken dolgozó kutatóknak, valamint fejlesztőknek biztosít ideiglenes rezidensprogramokat. Az így szerzett forrásból ösztöndíjakat, támogatásokat és kutatói helyeket terveznek finanszírozni.

Huang, aki 1973-ban vándorolt be Tajvanról az Egyesült Államokba, a chipgyártás egyik legmeghatározóbb óriásává tette az Nvidiát, amely a mesterséges intelligencia térnyerésének és a kriptovaluták hardvertörténetének egyaránt kulcsszereplője. A vezérigazgató már több mint egy évtizede viseli ezt a dzsekit a különböző termékbemutatókon, fejlesztői konferenciákon és a kiemelt mesterségesintelligencia-bejelentéseken. A ruhadarab mára éppúgy összeforrt a nyilvános imázsával, mint ahogyan annak idején Steve Jobs fekete garbója vált az Apple-vezér védjegyévé.

Még több Üzlet

Napvihar tart a Föld felé, Magyarországon is látható lehet a sarki fény

Jó a hangulatban zárták a hetet a tőzsdék

Tűz és balesetek bénítják meg a közlekedést: kilométeres dugók alakultak ki a legfontosabb magyar utakon

A dzseki eredetiségét fotóelemzéssel igazolták, ugyanis Huang 2023 októberében, a tajpeji Hon Hai Tech Day-en is ezt a kabátot viselte, a dedikálás valódiságát pedig a James Spence Authentication hitelesítette. A jellegzetes darab hamisított változatai egyébként évek óta keringenek az interneten, és több kereskedő is kínált eladásra közvetlenül Huang stílusára utaló dzsekiket.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kész, ennyi volt: eltűnik a népszerű boltlánc Magyarországról
Valósággal letarolják az oroszokat a drónok, új célpontot jelölt meg Moszkva - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken
Még a tech részvények esés ellenére is történelmi csúcs született az USA-ban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility