Elárverezik az Nvidia vezérének legendás bőrdzsekijét

A Tom Ford által tervezett kabátot maga Huang is dedikálta. A Sotheby's becslése szerint az
értéke 40 000 és 60 000 dollár közé tehető.
Az aukciót a Long Journey Ventures szervezi, a bevétel pedig az Edge Institute nevű nonprofit szervezethez kerül, amely technológiai, tudományos és kulturális területeken dolgozó kutatóknak, valamint fejlesztőknek biztosít ideiglenes rezidensprogramokat. Az így szerzett forrásból ösztöndíjakat, támogatásokat és kutatói helyeket terveznek finanszírozni.
Huang, aki 1973-ban vándorolt be Tajvanról az Egyesült Államokba, a chipgyártás egyik legmeghatározóbb óriásává tette az Nvidiát, amely a mesterséges intelligencia térnyerésének és a kriptovaluták hardvertörténetének egyaránt kulcsszereplője. A vezérigazgató már több mint egy évtizede viseli ezt a dzsekit a különböző termékbemutatókon, fejlesztői konferenciákon és a kiemelt mesterségesintelligencia-bejelentéseken. A ruhadarab mára éppúgy összeforrt a nyilvános imázsával, mint ahogyan annak idején Steve Jobs fekete garbója vált az Apple-vezér védjegyévé.
A dzseki eredetiségét fotóelemzéssel igazolták, ugyanis Huang 2023 októberében, a tajpeji Hon Hai Tech Day-en is ezt a kabátot viselte, a dedikálás valódiságát pedig a James Spence Authentication hitelesítette. A jellegzetes darab hamisított változatai egyébként évek óta keringenek az interneten, és több kereskedő is kínált eladásra közvetlenül Huang stílusára utaló dzsekiket.
Címlapkép forrása: Portfolio
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