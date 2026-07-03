Emelkedtek a hazai blue chipek

Jó hangulatban telt a kereskedés pénteken az európai tőzsdéken, pluszban zárt a BUX index is.

Ma a BUX-index 0,9 százalékos pluszban

fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Jó volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél is, az Akko és a Graphisoft Park vezette a sort 4,7 illetve 3,3 százalékos emelkedéssel, a lista végén a CIG Pannónia állt 2,3 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 10,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és az ANY részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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