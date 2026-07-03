Fájdalmas fordulat jöhet az amerikai tőzsdén - Figyelmeztet a Goldman Sachs

A bank megítélése szerint
a kisrészvények szárnyalása nagyrészt a mesterséges intelligenciának köszönhető,
mivel az infrastrukturális beruházási hullám a technológiai szektor vezetőitől lassan a kisebb cégekhez is eljutott. A kedvező teljesítmény ellenére azonban egyre több kockázat övezi a kisebb vállalatokat, ami visszafoghatja az emelkedést.
A magas értékeltségi szintek és az amerikai gazdaság növekedés trendje arra utal, hogy a Russell 2000 a következő 12 hónapban legfeljebb néhány százalékos hozamot érhet el – írta a Goldman elemzője a befektetőknek küldött tájékoztatójában.
A pénzügyi szakemberek 2025 nyarán kezdtek el felfigyelni a kisvállalati papírok erejére, és a mesterségesintelligencia-őrület méltatlanul elfeledett nyerteseként emlegették ezt a csoportot. A Goldman csapata azonban két okból is fordulatot vár.
Egyrészt a Russell 2000 nemrég átesett a 2026. júniusi átsúlyozásán, amely megfelezte az index mesterségesintelligencia-infrastruktúrához kapcsolódó részvényeinek súlyát, 15-ről 7 százalékra csökkentve azt. Ez a lépés azért bír nagy jelentőséggel, mert az indexben szereplő vállalatok jelentős része valójában nem nyereséges, a Russell 2000 tagjainak nagyjából negyede ugyanis veszteséggel működik, ami a teljes piaci kapitalizáció 23 százalékát teszi ki. Ez az arány az elmúlt húsz évben folyamatosan emelkedett, és az átsúlyozás óta még tovább nőtt.
Másrészt a monetáris politikai kockázatok is növekednek, miközben Kevin Warsh megkezdi hivatali idejét a jegybank élén. A Russell 2000 tele van olyan vállalatokkal, amelyek változó kamatozású adóssággal rendelkeznek, így a kamatterheik hirtelen megugorhatnak, ha a Fed a kamatok emelése mellett döntene. A Russell 2000 adósságállományának nagyjából 30 százaléka változó kamatozású, szemben az S&P 500 mindössze 7 százalékos arányával, éppen ezért egy esetleges szigorítási ciklus jóval nagyobb veszélyt jelentene a kisvállalatokra, mint a nagyokra.
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