Furcsa front éri el az országot: szinte eső nélkül, de erős széllel érkezik a változás

A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a frontátvonulás hatására

csak időszakosan növekszik meg a felhőzet, így jelentős esőzésre nem kell számítani.

A csapadék mennyisége várhatóan elhanyagolható lesz, legfeljebb néhány milliméter eshet, de az is előfordulhat, hogy teljesen szárazon vonul át a front.

Az időjárás-változást ugyanakkor élénk, esetenként kifejezetten erős északnyugati szél kíséri.

Forrás: HungaroMet

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