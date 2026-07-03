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Furcsa front éri el az országot: szinte eső nélkül, de erős széllel érkezik a változás
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Furcsa front éri el az országot: szinte eső nélkül, de erős széllel érkezik a változás

Portfolio
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A holnap érkező hidegfront átmeneti felhősödést, minimális csapadékot és erős északnyugati szelet hoz magával - írta a HungaroMet a Facebook-oldalán.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a frontátvonulás hatására

csak időszakosan növekszik meg a felhőzet, így jelentős esőzésre nem kell számítani.

A csapadék mennyisége várhatóan elhanyagolható lesz, legfeljebb néhány milliméter eshet, de az is előfordulhat, hogy teljesen szárazon vonul át a front.

Az időjárás-változást ugyanakkor élénk, esetenként kifejezetten erős északnyugati szél kíséri.

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Forrás: HungaroMet

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