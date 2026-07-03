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Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
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Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára

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Holnap nem várható árváltozás a benzinkutakon, derül ki a holtankoljak adataiból.

Szombattól nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára.

A hét eleji emeléseket követően egyelőre megállt az árak emelkedése, így a hétvégére stabil üzemanyagárakkal készülhetnek az autósok.

A mai napon (2026.07.03-án) az országos átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

  • 95-ös benzin: 582 Ft/liter
  • Gázolaj: 595 Ft/liter
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