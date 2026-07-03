Jó a hangulat, egyre magasabbra emelkednek a részvénypiacok

Folytatódhat az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 1,6 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,45 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,57 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,48 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,06 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,49 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,63 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza nincs adatközlés. Nemzetközi téren a szolgáltatószektori (és kompozit) beszerzésimenedzser-indexek zárják a hetet: a kínai Caixin, majd sorra a spanyol, olasz, francia és német, végül az euróövezet egészének júniusi végleges adatai érkeznek. A szolgáltatószektor adja az európai gazdaság gerincét, így ezek a számok érdemben árnyalják a növekedési képet. Az amerikai piacokon a függetlenség napja miatt vékony, csendes kereskedésre lehet számítani.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 10,0 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 48,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 21,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 900,07
|1,1%
|1,9%
|3,1%
|10,1%
|18,9%
|52,1%
|S&P 500
|7 483,24
|0,0%
|1,7%
|-1,7%
|9,3%
|20,2%
|71,9%
|Nasdaq
|29 329,21
|-1,6%
|-0,4%
|-4,3%
|16,2%
|29,5%
|99,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|68 733,15
|-2,5%
|-5,0%
|3,0%
|36,5%
|72,9%
|138,8%
|Hang Seng
|23 055,03
|0,8%
|-0,1%
|-11,5%
|-10,0%
|-4,8%
|-18,6%
|CSI 300
|4 812,3
|-3,0%
|-4,1%
|-2,1%
|3,9%
|22,0%
|-5,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 580,88
|2,2%
|2,3%
|1,8%
|4,5%
|7,5%
|63,5%
|CAC
|8 474,86
|1,7%
|0,5%
|3,2%
|4,0%
|9,5%
|29,3%
|FTSE
|10 652,87
|1,7%
|1,2%
|2,7%
|7,3%
|21,4%
|49,6%
|FTSE MIB
|52 428,18
|1,6%
|1,2%
|3,7%
|16,7%
|31,8%
|107,4%
|IBEX
|19 671,8
|1,4%
|0,8%
|7,7%
|13,7%
|40,1%
|120,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|141 741,59
|1,6%
|1,5%
|4,2%
|27,7%
|44,4%
|198,3%
|ATX
|6 497,14
|1,7%
|0,1%
|5,8%
|22,0%
|47,5%
|87,1%
|PX
|2 588,06
|0,7%
|1,3%
|2,3%
|-3,6%
|20,2%
|124,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|46 710
|1,6%
|1,6%
|11,5%
|33,1%
|69,9%
|190,3%
|Mol
|3 800
|3,6%
|4,2%
|-4,2%
|29,3%
|28,0%
|59,7%
|Richter
|12 110
|-0,1%
|-0,2%
|-3,6%
|22,8%
|22,3%
|53,9%
|Magyar Telekom
|2 660
|1,3%
|-1,2%
|-3,2%
|48,4%
|50,1%
|527,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|69,73
|0,0%
|-4,0%
|-28,5%
|21,8%
|1,6%
|-7,5%
|Brent
|71,72
|0,0%
|-4,8%
|-25,3%
|17,9%
|3,7%
|-6,0%
|Arany
|4 126,65
|1,1%
|3,0%
|-8,4%
|-4,6%
|23,4%
|131,4%
|Devizák
|EURHUF
|353,8250
|-0,3%
|-0,1%
|-0,3%
|-7,8%
|-11,6%
|0,5%
|USDHUF
|309,2065
|-0,7%
|-0,7%
|1,5%
|-5,4%
|-9,1%
|4,1%
|GBPHUF
|413,6350
|-0,3%
|0,6%
|0,6%
|-6,1%
|-10,6%
|0,9%
|EURUSD
|1,1443
|0,4%
|0,6%
|-1,7%
|-2,6%
|-2,8%
|-3,4%
|USDJPY
|162,4
|0,0%
|0,4%
|1,6%
|3,6%
|12,8%
|45,9%
|GBPUSD
|1,3374
|0,7%
|1,3%
|-0,7%
|-0,6%
|-1,6%
|-3,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|61 479,1
|2,5%
|3,0%
|-7,8%
|-30,7%
|-43,5%
|81,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,48
|0,2%
|2,1%
|0,7%
|7,7%
|4,7%
|213,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,9
|0,7%
|1,4%
|-2,6%
|1,3%
|10,7%
|-1 135,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,08
|0,5%
|-0,9%
|-6,4%
|-26,1%
|-28,0%
|72,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Anton Petrus
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