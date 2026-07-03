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Jó a hangulat, egyre magasabbra emelkednek a részvénypiacok
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Jó a hangulat, egyre magasabbra emelkednek a részvénypiacok

Portfolio
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Alapvetően jó a hangulat a világ tőzsdéin, több fontos részvényindex is történelmi csúcs közelében áll, azonban a technológiai szektor és a mesterséges intelligencia sztorik továbbra is nyomás alatt vannak. Ma reggel az ázsiai tőzsdék emelkedtek, mivel enyhültek a geopolitikai feszültségek, és egyre több befektető bízik abban, hogy a lassuló amerikai munkaerőpiac még idén kamatcsökkentésre ösztönözheti a Fedet. Az európai részvénypiacokon folytatódhat ma az emelkedés, az USA-ban viszont a függetlenség napja miatt nem lesz ma kereskedés.
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Folytatódhat az emelkedés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 1,6 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,45 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,57 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,48 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,06 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,49 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,63 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza nincs adatközlés. Nemzetközi téren a szolgáltatószektori (és kompozit) beszerzésimenedzser-indexek zárják a hetet: a kínai Caixin, majd sorra a spanyol, olasz, francia és német, végül az euróövezet egészének júniusi végleges adatai érkeznek. A szolgáltatószektor adja az európai gazdaság gerincét, így ezek a számok érdemben árnyalják a növekedési képet. Az amerikai piacokon a függetlenség napja miatt vékony, csendes kereskedésre lehet számítani.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 10,0 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 48,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,8 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 21,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 900,07 1,1% 1,9% 3,1% 10,1% 18,9% 52,1%
S&P 500 7 483,24 0,0% 1,7% -1,7% 9,3% 20,2% 71,9%
Nasdaq 29 329,21 -1,6% -0,4% -4,3% 16,2% 29,5% 99,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 68 733,15 -2,5% -5,0% 3,0% 36,5% 72,9% 138,8%
Hang Seng 23 055,03 0,8% -0,1% -11,5% -10,0% -4,8% -18,6%
CSI 300 4 812,3 -3,0% -4,1% -2,1% 3,9% 22,0% -5,3%
Európai részvényindexek              
DAX 25 580,88 2,2% 2,3% 1,8% 4,5% 7,5% 63,5%
CAC 8 474,86 1,7% 0,5% 3,2% 4,0% 9,5% 29,3%
FTSE 10 652,87 1,7% 1,2% 2,7% 7,3% 21,4% 49,6%
FTSE MIB 52 428,18 1,6% 1,2% 3,7% 16,7% 31,8% 107,4%
IBEX 19 671,8 1,4% 0,8% 7,7% 13,7% 40,1% 120,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 141 741,59 1,6% 1,5% 4,2% 27,7% 44,4% 198,3%
ATX 6 497,14 1,7% 0,1% 5,8% 22,0% 47,5% 87,1%
PX 2 588,06 0,7% 1,3% 2,3% -3,6% 20,2% 124,6%
Magyar blue chipek              
OTP 46 710 1,6% 1,6% 11,5% 33,1% 69,9% 190,3%
Mol 3 800 3,6% 4,2% -4,2% 29,3% 28,0% 59,7%
Richter 12 110 -0,1% -0,2% -3,6% 22,8% 22,3% 53,9%
Magyar Telekom 2 660 1,3% -1,2% -3,2% 48,4% 50,1% 527,4%
Nyersanyagok              
WTI 69,73 0,0% -4,0% -28,5% 21,8% 1,6% -7,5%
Brent 71,72 0,0% -4,8% -25,3% 17,9% 3,7% -6,0%
Arany 4 126,65 1,1% 3,0% -8,4% -4,6% 23,4% 131,4%
Devizák              
EURHUF 353,8250 -0,3% -0,1% -0,3% -7,8% -11,6% 0,5%
USDHUF 309,2065 -0,7% -0,7% 1,5% -5,4% -9,1% 4,1%
GBPHUF 413,6350 -0,3% 0,6% 0,6% -6,1% -10,6% 0,9%
EURUSD 1,1443 0,4% 0,6% -1,7% -2,6% -2,8% -3,4%
USDJPY 162,4 0,0% 0,4% 1,6% 3,6% 12,8% 45,9%
GBPUSD 1,3374 0,7% 1,3% -0,7% -0,6% -1,6% -3,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 61 479,1 2,5% 3,0% -7,8% -30,7% -43,5% 81,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,48 0,2% 2,1% 0,7% 7,7% 4,7% 213,1%
10 éves német állampapírhozam 2,9 0,7% 1,4% -2,6% 1,3% 10,7% -1 135,0%
10 éves magyar állampapírhozam 5,08 0,5% -0,9% -6,4% -26,1% -28,0% 72,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Anton Petrus

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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